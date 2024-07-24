Українська правда
Все разделы
Укр
Поддержать УП
Чемпион Футбол

Кривбас определился с местом проведения домашних матчей квалификации еврокубков

Микола Дендак — 24 июля, 16:25
Кривбас определился с местом проведения домашних матчей квалификации еврокубков

Криворожский Кривбас будет проводить домашние матчи квалификации в еврокубках в словацком Кошице.

Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Команда будет играть на одноименном стадионе, вмещающем 12 555 зрителей. Отмечается, что Кривой Рог и Кошице - города-побратимы. Между ними была составлена Декларация о сотрудничестве в области спорта в 2017 году.

Напомним, накануне Кривбас узнал своего соперника в 3-м раунде квалификации Лиги Европы. Команда Юрия Вернидуба сыграет против чешской Виктории.

Первый поединок состоится 8 августа. Ответный матч команды сыграют через неделю, 15 августа.

Вікторія Кривбас Ліга Європи

Кривбас

Мобилизация и украинский футбол: как исчезают клубы и кто имеет бронь
Вакулко: Виктория играет в силовой футбол, будет настоящая битва
Кривбасс близок к подписанию эксгравца Львова
Стало известно место проведения матча Кривбасс — Виктория
Вернидуб: Мы никого не боимся и сделаем все, чтобы попасть в группу Лиги Европы

Последние новости