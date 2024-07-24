Кривбас определился с местом проведения домашних матчей квалификации еврокубков

Криворожский Кривбас будет проводить домашние матчи квалификации в еврокубках в словацком Кошице.

Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Команда будет играть на одноименном стадионе, вмещающем 12 555 зрителей. Отмечается, что Кривой Рог и Кошице - города-побратимы. Между ними была составлена Декларация о сотрудничестве в области спорта в 2017 году.

Напомним, накануне Кривбас узнал своего соперника в 3-м раунде квалификации Лиги Европы. Команда Юрия Вернидуба сыграет против чешской Виктории.

Первый поединок состоится 8 августа. Ответный матч команды сыграют через неделю, 15 августа.