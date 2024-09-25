Виери спрогнозировал результативность Довбика в Серии А

Бывший нападающий сборной Италии Кристиан Вьери оценил игру форварда Ромы Артема Довбика в матчах чемпионата Италии.

Об этом Виери рассказал в комментарии DAZN.

"Довбик мне очень нравится. Он сильный. Я видел 5 минут против Эмполи, когда они проиграли. Он 2-3 раза открывался в глубину.

Я очень люблю таких нападающих, разрушающих линии. Левша, физически сильный, технический. Думаю, забьет 18-20 голов.

Он хорошо забил в ворота Удинезе. Глубина, прикосновение, удар в дальний угол. Как и положено. Идеально", – сказал Виери.