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Виери спрогнозировал результативность Довбика в Серии А

Олександр Булава — 25 сентября, 13:50
Виери спрогнозировал результативность Довбика в Серии А
Артем Довбик
Getty Images

Бывший нападающий сборной Италии Кристиан Вьери оценил игру форварда Ромы Артема Довбика в матчах чемпионата Италии.

Об этом Виери рассказал в комментарии DAZN.

"Довбик мне очень нравится. Он сильный. Я видел 5 минут против Эмполи, когда они проиграли. Он 2-3 раза открывался в глубину.

Я очень люблю таких нападающих, разрушающих линии. Левша, физически сильный, технический. Думаю, забьет 18-20 голов.

Он хорошо забил в ворота Удинезе. Глубина, прикосновение, удар в дальний угол. Как и положено. Идеально", – сказал Виери.

Напомним, в матче с Удинезе Артём отметился голом и отдал результативную передачу. Он был признан лучшим игроком поединка. В этом сезоне на счету Артема два гола и один ассистент в пяти матчах Серии А.

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