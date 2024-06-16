Жажда к жизни и футболу: Эриксен вышел в старте на матч Евро через 1100 дней после остановки сердца

Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен вышел в стартовом составе на матч против Словении в 1 туре Евро-2024.

Напомним, что 12 июня 2021 года в начале матча против Финляндии в 1 туре чемпионата Европы у Эриксена произошла остановка сердца. К счастью, врачам удалось спасти датчанина, и через час после инцидента Федерация футбола Дании сообщила, что состояние Эриксена стабилизировалось.

Через полгода после этого Кристиан возобновил тренировки с молодежной командой Оденсе, а уже в феврале 2022 года сыграл за Брентфорд в чемпионате Англии. В настоящее время 32-летний хавбек представляет Манчестер Юнайтед.