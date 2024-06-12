Роналду побил мировой рекорд по количеству сыгранных матчей

Форвард сборной Португалии и Аль-Насра Криштиану Роналду установил новый мировой рекорд по количеству сыгранных матчей на профессиональном уровне.

Об этом сообщает Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) .

11 июня состоялся товарищеский поединок между сборными Португалии и Ирландии. Роналду появился в стартовом составе чемпионов Европы-2016. Этот матч стал 1226-м для Криштиана в его карьере. Следовательно, легендарный португалец побил рекорд бразильского вратаря Рожерио Сени по количеству проведенных матчей.

Роналду провел 698 поединков в национальных лигах, 220 – в международных клубных турнирах, 76 – в кубках, 25 – в дополнительных кубках и Суперкубках лиг и 207 – за сборную.

Отметим, что на Евро-2024 Португалия попала в группу F, вместе с Турцией, Чехией и Грузией. Для Роналда это станет шестым чемпионатом Европы в карьере.