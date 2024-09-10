Коринтианс объявил о подписании нападающего сборной Нидерландов

Нападающий сборной Нидерландов Мемфис Депай подписал контракт с бразильским Коринтиансом.

Об этом сообщает пресс-служба "черно-белых".

Переход прошел на правах свободного агента, а контракт с игроком рассчитан до 2026 года.

30-летний нападающий летом остался без клуба. Мемфис Депай является питомцем ПСВ. Также играл за Манчестер Юнайтед, Лион, Барселону и Атлетико.

Именно в мадридском коллективе нападающий провел сезон-2023/24, сыграл 31 матч, забил 9 мячей и отдал 2 ассиста.