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Коринтианс объявил о подписании нападающего сборной Нидерландов

Станіслав Лисак — 10 сентября, 14:35
Коринтианс объявил о подписании нападающего сборной Нидерландов
Пресслужба Корінтіанса

Нападающий сборной Нидерландов Мемфис Депай подписал контракт с бразильским Коринтиансом.

Об этом сообщает пресс-служба "черно-белых".

Переход прошел на правах свободного агента, а контракт с игроком рассчитан до 2026 года.

30-летний нападающий летом остался без клуба. Мемфис Депай является питомцем ПСВ. Также играл за Манчестер Юнайтед, Лион, Барселону и Атлетико.

Именно в мадридском коллективе нападающий провел сезон-2023/24, сыграл 31 матч, забил 9 мячей и отдал 2 ассиста.

Корінтіанс Збірна Нідерландів з футболу Мемфіс Депай Атлетико Мадрид

Корінтіанс

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