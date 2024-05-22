Конец серии: Аталанта разгромила непобедимый Байер и выиграла Лигу Европы
Итальянская Аталанта одержала победу над леверкузенским Байером в финале Лиги Европы-2023/24.
Поединок завершился со счетом 3:0.
Итальянская команда забила первый гол на 12 минуте матча. Атака правым флангом завершилась опасным прострелом, на который отреагировал Адемола Лукман. Нигериец выбежал из-за спины соперника и расстрелял ворота немцев.
Аталанта не начала сбавлять обороты и удвоила преимущество на 26 минуте. "Фармацевты" обрезались в центре поля. Лукман завершил быструю атаку бергамасков точным выстрелом в дальний нижний угол ворот, оформив дубль.
Попытки Байера отыграться во втором тайме не завершились успехом. Аталанта сумела забить и сделать счет разгромным. На 75 минуте главный герой матча Лукман оформил хет-трик. Нигериец получил мяч, вошел в штрафную и мощно пробил под перекладину. Адемола стал первым игроком, забившим три гола в финале Лиги Европы/Кубка УЕФА.
Аталанта- Байер 3:0 (2:0)
Голы: 1:0 - Лукман 12, 2:0 - Лукман 26, 3:0 - Лукман 75
Аталанта: Муссо, Руджери, Колашинац, Дзаппакоста, Хин, Джимшити, Коопмейнерс, Эдерсон, де Кетеларе, Лукман, Скамакка
Байер: Коварж, Станишич, Та, Тапсоба, Гримальдо, Фримпонг, Инкапье, Виртц, Адли, Паласиос, Джака
Следовательно беспроигрышная серия Байера во всех турнирах, которая насчитывала 51 матч, завершилась.
Аталанта добыла первый еврокубковый трофей в своей истории. В общем, последний триумф бергамасков был в 1963 году (Кубок Италии).