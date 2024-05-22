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Конец серии: Аталанта разгромила непобедимый Байер и выиграла Лигу Европы

Владислав Уткін — 22 мая, 23:51
Конец серии: Аталанта разгромила непобедимый Байер и выиграла Лигу Европы

Итальянская Аталанта одержала победу над леверкузенским Байером в финале Лиги Европы-2023/24.

Поединок завершился со счетом 3:0.

Итальянская команда забила первый гол на 12 минуте матча. Атака правым флангом завершилась опасным прострелом, на который отреагировал Адемола Лукман. Нигериец выбежал из-за спины соперника и расстрелял ворота немцев.

Аталанта не начала сбавлять обороты и удвоила преимущество на 26 минуте. "Фармацевты" обрезались в центре поля. Лукман завершил быструю атаку бергамасков точным выстрелом в дальний нижний угол ворот, оформив дубль.

Попытки Байера отыграться во втором тайме не завершились успехом. Аталанта сумела забить и сделать счет разгромным. На 75 минуте главный герой матча Лукман оформил хет-трик. Нигериец получил мяч, вошел в штрафную и мощно пробил под перекладину. Адемола стал первым игроком, забившим три гола в финале Лиги Европы/Кубка УЕФА.

Лига Европы УЕФА сезона-2023/2024
Финал, 22 мая
Стадион "Дублин Арена" (Ирландия)
Главный арбитр - Иштван Ковач

Аталанта- Байер 3:0 (2:0)

Голы: 1:0 - Лукман 12, 2:0 - Лукман 26, 3:0 - Лукман 75

Аталанта: Муссо, Руджери, Колашинац, Дзаппакоста, Хин, Джимшити, Коопмейнерс, Эдерсон, де Кетеларе, Лукман, Скамакка

Байер: Коварж, Станишич, Та, Тапсоба, Гримальдо, Фримпонг, Инкапье, Виртц, Адли, Паласиос, Джака

Следовательно беспроигрышная серия Байера во всех турнирах, которая насчитывала 51 матч, завершилась.

Аталанта добыла первый еврокубковый трофей в своей истории. В общем, последний триумф бергамасков был в 1963 году (Кубок Италии).



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