Колос объявил о назначении главного тренера

Президент Колоса Андрей Засуха назначил Александра Поздеева на должность главного тренера первой команды.

Об этом кузнечный клуб объявил в своем Telegram-канале.

В преддверии матча 28-го тура УПЛ Колос - ЛНЗ президент нашего клуба Андрей Засуха выразил поддержку и полное доверие тренерскому штабу главной команды Колоса во главе с Александром Поздеевым и убрал приставку "исполняющий обязанности", - говорится в заявлении клуба.

Напомним, Поздеев стал исполняющим обязанности главного тренера после того, как его предшественника Ярослава Вишняка перевели на должность вице-президента.

Колос потерпел поражение в обоих матчах под руководством Поздеева: сначала ковалевцы пропустили 5 мячей от Динамо , а затем минимально уступили Заре.