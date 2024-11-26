Кочергин вошел в сборную 16-го тура Экстраклассы по версии Sofa Score

Украинский полузащитник Ракува Владислав Кочергин попал в символическую сборную шестнадцатого тура польского Экстраклассы-2024/25 по версии SofaScore.

Его клуб сыграл с Короной вничью 1:1. Единственный гол за клуб из Ченстоховы забил именно украинец.

Он получил оценку от аналитического портала 7,9 балла, что позволило попасть в сборную тура.

Echipa a săptămânii oferita de Sofascore

Ракув за 16 туров набрал 32 пункта, что позволяет занимать третье место. 28-летний Владислав за команду сыграл в этом сезоне все 16 матчей чемпионата Польши, забил 3 гола и отдал 1 ассист. Портал Transfermarkt оценивает его в 1,5 млн. евро.

Напомним, ранее Евгений Коноплянка призвал тренеров сборной вызвать Кочергина в национальную команду.