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Цыганков снова травмировался и пропустит три недели

Олег Дідух — 3 декабря 2024, 15:01
Цыганков снова травмировался и пропустит три недели
Віктор Циганков
Getty Images

Вингер Жироны и сборной Украины Виктор Цыганков получил новую травму.

Об этом сообщает Нил Сола.

По его информации, у 27-летнего украинца повреждение приводящей мышцы бедра. Прогнозируемые сроки восстановления – три недели.

Это уже третья травма Цыганкова в нынешнем сезоне. Лишь в конце ноября он восстановился после повреждения сухожилия двуглавой мышцы бедра левой ноги. Матч 15 тура Ла Лиги против Вильярреала (1 декабря) украинец пропустил из-за проблем со щиколоткой.

Суммарно в текущем сезоне Цыганков принял участие в 10 матчах за Жирону во всех турнирах, отличившись у них 1 голом и 1 ассистом. Также Виктор пропустил октябрьские и ноябрьские матчи сборной Украины в Лиге наций.

Контракт вингера с Жироной действует до лета 2027 года, трансферная стоимость оценивается в 30 миллионов евро.

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