Цыганков снова травмировался и пропустит три недели

Вингер Жироны и сборной Украины Виктор Цыганков получил новую травму.

Об этом сообщает Нил Сола.

👀 VIKTOR TSYGANKOV baixa per les TRES pròximes setmanes per una lesió muscular a l’adductor.



ASPRILLA no arriba a la Copa del Rei, però si per dissabte contra el Madrid a la Lliga. @QueThiJugues / @carrusel pic.twitter.com/cPg7oD66vi — Nil Solà (@Nilsola10) December 3, 2024

По его информации, у 27-летнего украинца повреждение приводящей мышцы бедра. Прогнозируемые сроки восстановления – три недели.

Это уже третья травма Цыганкова в нынешнем сезоне. Лишь в конце ноября он восстановился после повреждения сухожилия двуглавой мышцы бедра левой ноги. Матч 15 тура Ла Лиги против Вильярреала (1 декабря) украинец пропустил из-за проблем со щиколоткой.

Суммарно в текущем сезоне Цыганков принял участие в 10 матчах за Жирону во всех турнирах, отличившись у них 1 голом и 1 ассистом. Также Виктор пропустил октябрьские и ноябрьские матчи сборной Украины в Лиге наций.

Контракт вингера с Жироной действует до лета 2027 года, трансферная стоимость оценивается в 30 миллионов евро.