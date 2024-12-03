Цыганков снова травмировался и пропустит три недели
Вингер Жироны и сборной Украины Виктор Цыганков получил новую травму.
Об этом сообщает Нил Сола.
По его информации, у 27-летнего украинца повреждение приводящей мышцы бедра. Прогнозируемые сроки восстановления – три недели.
Это уже третья травма Цыганкова в нынешнем сезоне. Лишь в конце ноября он восстановился после повреждения сухожилия двуглавой мышцы бедра левой ноги. Матч 15 тура Ла Лиги против Вильярреала (1 декабря) украинец пропустил из-за проблем со щиколоткой.
Суммарно в текущем сезоне Цыганков принял участие в 10 матчах за Жирону во всех турнирах, отличившись у них 1 голом и 1 ассистом. Также Виктор пропустил октябрьские и ноябрьские матчи сборной Украины в Лиге наций.
Контракт вингера с Жироной действует до лета 2027 года, трансферная стоимость оценивается в 30 миллионов евро.