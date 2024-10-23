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Ворскла уволила главного тренера

Олег Дідух — 23 октября, 15:18
Ворскла уволила главного тренера
Сергій Долганський
ФК Ворскла

Ворскла решила прекратить сотрудничество с главным тренером первой команды Сергеем Долганским.

Об этом сообщает пресс-служба полтавского клуба.

Ворскла подчеркнула, что решение об увольнении Долганского не связано с якобы плохой атмосферой в команде. 50-летний специалист возглавлял клуб из Полтавы с января текущего года, до этого работал тренером вратарей команды.

В настоящее время Ворскла занимает 12 место в турнирной таблице УПЛ. Команда потерпела поражение в каждом из последних трех матчей – от Александрии (0:1), Полесья (1:2) и Зари (0:2).

Вчера сообщалось о том, что, скорее всего, Долганского в должности главного тренера Ворсклы заменит Юрий Максимов, уже возглавлявший команду в 2019 – 2022 годах.

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