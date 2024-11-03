Red Bull может стать владельцем Дженоа

Клуб Руслана Малиновского, Дженоа, может в скором времени получить нового владельца.

Об этом сообщает FootMercato.

По их информации, возможность покупки клуба рассматривает компания Red Bull. Ранее сообщалось о том, что австрийский гигант заинтересован в приобретении Торино, с которым уже есть спонсорский контракт.

Впрочем, готовность нынешнего владельца Торино Урбано Кайро продать клуб вызывает сомнения. При этом Red Bull намерена инвестировать в итальянский футбол, поэтому рассматривает Дженоа как альтернативный вариант.

В октябре уже сообщалось о том, что владельцы генуэзского клуба, компания 777 Partners , были объявлены банкротами и ищут покупателей на "Грифонов".

В понедельник, 4 октября, Дженоа в 11 туре Серии А сыграет с Пармой, этот матч может стать последним для главного тренера команды Альберто Джилардино. В настоящее время Дженоа занимает последнее, 20-е место в чемпионате Италии.