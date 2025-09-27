Пел Азнавура, гонится за Роналду и берет пример с Дембеле: как Килиан Мбаппе стал главным игроком Реала

Мадридский Реал не потерял ни одного очка на старте сезона, несмотря на травму Джуда Беллингема и не слишком уверенную защиту.

В чем же секрет?

Так вот его зовут Килиан Мбаппе, и он уже забил 9 голов в 7 матчах.

Чемпион рассказывает, как нападающий, заслуживший бурю критики осенью 2024-го, стал героем мадридской осени-2025.

***

"Он был неплох, правда? Как всегда. Два гола. У него невероятное влияние на команду. Мы рады, что он у нас, но впереди долгий путь, мы только начинаем... И поскольку он стоит в метре от нас, то я больше ничего не скажу", – рассмеялся Хаби Алонсо в микст-зоне после 2:1 с Марселем.

Хвалить Мбаппе стало его рутиной в начале сезона.

Дома с Осасуной – у Килиана единственный и победный гол.

Kylian Mbappe 🆚 Levante pic.twitter.com/lwUwDsNSyT — Mbappe Out Of Context 🐢 (@MbappeOOC) September 24, 2025

В гостях с Овьедо – он оформляет дубль.

Сверхтяжелый выезд на "Аноэту" – и здесь у Мбаппе гол и ассист, которые гарантировали победу 2:1.

Далее Марсель – дубль.

За ним еще были гол Эспаньолу и дубль в ворота Леванте.

И вот как прикажете его не хвалить? 9 голов только в 7 матчах Ла Лиги и Лиги чемпионов с 19 августа. Это уже не говоря о сборной, где он похоронил надежды на успех Украины и Исландии; Илья Забарный это забудет еще нескоро.

"Il ne marque que par peno maintenant"



Kylian Mbappé il y a 6 jours, contre l'Ukraine : https://t.co/den4BB5ZBW pic.twitter.com/grMHGPLOql — Anthony (@Anthonydlm___) September 11, 2025

"Килиан на невероятном уровне. С ним у нас всегда больше шансов выигрывать матчи", – Орельен Чуамени констатирует то, что пора сказать вслух.

Вы готовы?

Итак, Реал становится командой Мбаппе.

***

Удивительно, как закручивается сюжет.

Маленький Килиан обклеил свою комнату постерами Криштиану Роналду в "сливочной" форме. Сегодня же именно его называют тем, кто побьет рекорды португальца.

Темп француз взял очень подходящий.

Young Kylian Mbappe in his room full of Cristiano Ronaldo's posters just in awe of his idol pic.twitter.com/fzRyEGCsWA — Muneeb (@Muneeb_08) April 9, 2024

Уже в сезоне-2024/25, несмотря на командные неудачи, он побил рекорд по голам в дебютном сезоне за Мадрид – аж 44.

На то, чтобы забить за Реал 50 голов, у Мбаппе ушло 63 матча. Он совсем рядом с Роналду (54), Альфредо Ди Стефано (56), Ференцем Пушкашем (57), немного опережая Ивана Саморано (66).

Еще год назад болельщики спорили, кто же главный в Мадриде – Мбаппе, Винисиус или Беллингем? Время, однако, расставило все по местам.

Джуд отошел глубже, дабы собирать команду воедино в центре поля, сочетая тяжелую оборонительную работу с рывками к чужим воротам.

BELLINGHAM YA ESTA AQUI⭐️pic.twitter.com/8jESl1Fc7Q — Real Madrid Extra | Fan (@RealMadridExtr4) September 20, 2025

Винисиус – это вспышки магии, которых иногда не дождешься, но когда он в ударе, то это joga bonito в дистиллированном виде.

😍 Quel GOLAZO de Vinicius Jr... le Brésilien célèbre avec sa petite danse !



Levante 0-1 Real Madrid pic.twitter.com/xM1ESTb3b3 — beIN SPORTS (@beinsports_FR) September 23, 2025

Ну, а Килиан – машина.

Тренеры ни при чем, он всегда таким был. Даже в слабом по своим меркам прошлом сезоне он забил 5 голов в стартовых 7 матчах Реала, а еще раньше в ПСЖ забил 8 голов в 7 первых матчах сезона-2023/24 и 10 голов в начале сезона-2022/23.

Да и раньше, юношей в Монако – вы помните, как он чувствовал пространство между защитниками Ман Сити Пепа Гвардиолы?

Другого такого умельца во всей Испании нет. Килиан – лидер Ла Лиги по ожидаемым голам (6,1), ударам по воротам (34), ударам в створ ворот (10) и действиям, приведшим к ударам (48).

Вот почему Реал становится командой Мбаппе.

***

И еще немного из-за Усмана Дембеле.

Не удивляйтесь; вы же видели, как новый лидер ПСЖ получал Золотой мяч? Пришли родители, друзья – все в слезах счастья.

🚨🌕 OFFICIAL: Ballon d’Or votes.



1. Ousmane Dembélé: 1,380

2. Lamine Yamal: 1,059

3. Vitinha: 703

4. Mo Salah: 657

5. Raphinha: 620

6. Achraf Hakimi: 484

7. Kylian Mbappé: 378

8. Cole Palmer: 211

9. Donnarumma: 172

10. Nuno Mendes: 171 pic.twitter.com/am2olnsqs4 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 26, 2025

Так вот в 2023-м Movistar сняла документальный фильм о ПСЖ, куда попала знаковая речь Луиса Энрике как раз к Мбаппе:

"Я читал, что ты восхищаешься Майклом Джорданом. А ты обращал внимание, каким крутым был этот чувак в защите? Как защищался сам и заряжал этим партнеров? Так подавай пример как человек и как игрок! Пресс инг уй! Опекай Кубарси, дави на Тер Штегена всю игру, чтобы мы могли быстро возвращать мяч. Зачем? Да чтобы быть лидером. Ты думаешь, для этого нужны только голы? У тебя феноменальный талант, но его мало".

Тогда Мбаппе не послушал Лучо. Как и Джордан в середине 1980-х, он не понимал важности работы на команду.

Даже в Реале в первый сезон он еще сопротивлялся – и это очень помогало Барселоне.

"Эго убивает успех", – повторял Ханси Флик своим, но по иронии судьбы это прежде всего касалось "чужого".

А потом случился Дембеле – неудачник, почти герой анекдотов, который превратился в топ-нападающего, выполнив в ПСЖ именно то, чего Мбаппе делать не захотел. Недавно Усман искренне все рассказал:

I never knew Dembélé could press like this. Now I understand when they say a good coach brings out the best in a player. He’s a pressing machine 😳

pic.twitter.com/36fT3CtpjZ — Anabella💙❤️ (@AnabellaMarvy) July 10, 2025

"Тренер подходил ко мне поговорить о защите. Он сказал мне, что я должен быть примером для молодых игроков в команде. Что я должен стать для ПСЖ первым защитником. И я принял этот вызов".

В финале ЛЧ-2025 Дембеле не забил, но выполнил два ассиста, а его прессинг Яна Зоммера стал украшением матча для всех, кто понимает.

И вот, пожалуйста, Кубок чемпионов и Золотой мяч.

После такого, когда уже Хаби Алонсо подошел к Мбаппе с той же просьбой защищаться активнее, тот уже не отмахивался. Он понял, что поставлено на карту; ведь они с Дембеле знакомы со школьной парты.

И теперь...

Вы только посмотрите, как Реал Алонсо четырьмя (!) игроками прессингует соперника в его штрафной, и Килиан возглавляет эту акцию.

Реал не дозволяє Сосьєдаду вийти з оборони через короткий пас

Или вот здесь – он не позволяет вратарю Сосьедада даже пас спокойно выполнить.

Мбаппе пресингує Алекса Реміро поблизу його воріт

В этом сезоне в 6 турах Ла Лиги Мбаппе уже 15 раз вернул владение Реалу – это по 2,5 раза за игру. В прошлом сезоне было только 1,06. Также он поднял количество попыток давить на игрока с мячом до 12,47 за матч, из них высокоинтенсивный прессинг – 9,39.

Конечно, он далеко не Роберто Фирмино в этом плане, и его 3,24 возвращения мяча после прессинга – это стадия "обучения".

Так же, и 77% времени в режиме "пешком" еще мало для футбола Алонсо, который мы знаем по Байеру.

Вместе с тем, впервые в карьере Мбаппе по-настоящему играет на обоих концах поля. Не имитирует и не перекладывает неблагодарную черновую работу на других.

"Хаби хочет, чтобы мы быстрее отвоевывали мяч. Я делаю то, что хочет от меня босс. Он хочет высокий защитный блок, отбирать мячи высоко в поле и немедленно создавать моменты. А я хочу помочь команде, неважно в чем – голами, ассистами или прессингом", – говорит Мбаппе.

И благодаря этому Реал тоже становится его командой.

Real Madrid pressing high with their maximum intensity.



Mbappé and Mastantuono sprint towards the opp GK from both sides.



Both DMFs are ready for jumping to the opp FBs and man mark at the back.#UCL #RMAOM pic.twitter.com/cOoHIFmJBh — Football Bunseki (@Footballbunseki) September 16, 2025

***

А еще потому, что Мбаппе далеко не дурак.

Он родился в Бонди, что на окраине Парижа, но не в гетто. Все в семье имели высшее образование, и его тоже загоняли за книжки.

"Он рос среди взрослых – 11 дядей и тетя! Все образованные. Моя сестра – преподавательница. В 5 лет он знал наизусть весь репертуар Шарля Азнавура, это ненормально!" – смеется его мать Файза Ламари.

Недавно во Франции о их семье вышел фильм, где они немного поделились тем, что обычно остается за кулисами.

Kylian Mbappé’s mom Fayza Lamari with Real Madrid CEO Jose Angel Sanchez. 🤍 pic.twitter.com/C7EQGJcW1w — Madrid Zone (@theMadridZone) July 16, 2024

"Знаешь, чем больше у тебя денег – тем и проблем больше, – говорит Килиан. – Деньги способны разрушить жизнь. А еще есть люди, которые не понимают, что жизнь меняется, и хотят, чтобы ты оставался с ними таким, каким был когда-то давно. Но ты уже не тот. У тебя новые ответственность, работа, обязательства. От тебя по-другому требуют".

Это понимание уберегло Мбаппе от судьбы Поля Погба, который доверился друзьям юности, а те приставили пистолет к его голове.

А еще он насмотрелся в Париже на трагикомедию Мауро Икарди и Ванды Нары, и в результате все еще не женат:

"Исхожу из того, что моя жизнь сейчас – это футбол. Я должен выжать максимум из своей карьеры. Может, я ошибаюсь. А может, прав. Будущее покажет".

Вот почему Алонсо повторяет, что Килиан "все понимает" – поскольку знает, что во всех аспектах имеет дело с профи.

Мбаппе всегда в лучшей физической форме, а когда нужно – то и после болезни играет, на глаз потеряв 5-6 кг. Его футбол – это не хобби, а работа.

❗️Kylian Mbappé suffered food poisoning due to a bacteria in chicken that he ate before the team even flied to the USA.



He was really affected, and lost 6kg. @lequipe pic.twitter.com/IEPHi3KtiH — Madrid Zone (@theMadridZone) July 8, 2025

"По правде, я фаталист в отношении футбола, но не жизни. Жизнь прекрасна. А вот футбол – такой, какой есть. Людям, которые приходят на стадионы, повезло не знать, что происходит за кулисами. Честно говоря, если бы я не любил эту игру, все эти интриги давно вызвали бы у меня отвращение", – Мбаппе действительно очень часто доставалось.

Франция провалила Евро – он виноват. ПСЖ завалил Лигу чемпионов – тоже Килиан на первых полосах.

В Реал, где давление, возможно, самое большое в мире, он приехал уже грустно подготовленным.

И по этой причине Мадрид тоже становится командой Мбаппе.

***

А еще есть, например, коммерция.

Как только Килиан вернул себе номер "10", за следующие 48 часов 345 000 человек приобрели эту футболку. Даже Роналду не имел таких цифр.

Kylian Mbappé, the new number 10 of Real Madrid. 🔥💀 pic.twitter.com/yhoB04SbOF — Hamid sahari (@Hamidsahari20) July 24, 2025

Винисиус хотел себе такой же подписной бонус в контракте?

Извини, Жуниор, но это другая лига.

Кажется, он и сам это понял, поскольку в последние недели все усерднее трудится на своем фланге. А когда нужно, Мбаппе еще и имеет право в прямом смысле заткнуть бразильцу рот, чтобы не зарывался к судье.

Mbappé had to shut Vinicius’ mouth after seeing him insult the referee.. 🤯 pic.twitter.com/ZN59L0U5bH — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) August 24, 2025

Потому что этот Реал – его команда.

Вопрос только – станет ли он великим, как Реалы прошлого? Пока что ни Хейсен, ни Трент, ни Гюлер не впечатляют, а между тем играют-то они на позициях Рамоса, Карвахаля, Модрича, где "Бернабеу" привык к совсем другому уровню.

Вечерний матч с Атлетико на "Метрополитано" – идеальное время, чтобы подтвердить класс и успокоить всех.

Получится ли?

Или снова придется Килиану в одиночку спасать еще сырой Реал Алонсо?

"Может показаться, что я чертов неудачник, – говорит Мбаппе. – Мы с ПСЖ вылетели из Лиги чемпионов от Боруссии, нанеся 40 ударов и 8 раз пробив в каркас. А потом на второй сезон они еще усилились и...