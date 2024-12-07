Карпаты деклассировали Верес в матче 16 тура УПЛ

В субботу, 7 декабря, состоялся заключительный матч игрового дня в 16 туре УПЛ, в котором Карпаты уверенно победили Верес.

Встреча завершилась со счётом 5:0.

Для Вереса это поражение стало первым с лета, до этого ровенский клуб не проигрывал в УПЛ 14 матчей подряд.

За Карпаты дубль оформил Чачуа, еще по голу забили Пидлепенец, Бруниньо и Устименко. Отметим, что с 27 минуты Верес играл в меньшинстве из-за удаления Сикейры.

В то же время для голкипера львовского клуба Кемкина этот матч стал 10-м "сухим" в текущем сезоне, также "львы" продолжили свою домашнюю победную серию до четырех поединков.

Чемпионат Украины - УПЛ

16 тур, 7 декабря

Карпаты – Верес 5:0 (2:0)

Голы : 1:0 – 3 Чачуа, 2:0 – 19 Подлепенец, 3:0 – 54 Чачуа, 4:0 – 67 Бруниньо, 5:0 – 90+3 Устименко

Карпаты: Кемкин, Полегенько, Бабогло (Адамюк 65), Жан Педросо, Мирошниченко, Клименко, Чачуа, Бруниньо (Шах 75), Пидлепенец (Стенио 65), Костенко (Очеретько 24 - Кузык 88), И. Невес (Устименко 88)

Верес: Кожухарь, Протасевич (Смиян 78), Гончаренко, Вовченко, Шевченко, Луан (Лепский 84), Я. Сикейра, Клец (Кучеров 68), Дахновский (Шарай 68), Гайдучик (Мрвальевич 68), Степанюк (Годя 68)

Предупреждение: 25, 27 – Сикейра, 31 – Бабогло, 90+2 – Устименко

Удаление: 27 – Сикейра (вторая желтая)

Карпаты сейчас идут 6-ми в турнирной таблице, имея в активе 24 очка, Верес занимает 8-е место (19 очков). В следующем туре ровенский клуб 16 декабря сыграет против Динамо, а "львы" двумя днями ранее встретятся с Кривбассом.