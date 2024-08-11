Карпаты разбили Кривбасс в своем первом домашнем матче УПЛ за 4 года

Карпаты разгромно победили Кривбасс в матче 2 тура Украинской Премьер-лиги сезона-2024/25.

Матч завершился со счётом 3:0.

С первых минут Кривбасс захватил инициативу и создал несколько острых моментов. Квинтэссенцией натиска криворожцев стал пенальти, назначенный за фол Владислава Бабогло против Дмитрия Хомченовского в собственной штрафной.

Максим Лунев неплохо и по направлению, и по силе пробил с отметки, но его удар потянул настоящий мастер по отражению пенальти Александр Кемкин.

Сверхважный сейв вратаря придал Карпатам уверенность. Ближе к концу тайма львовяне начали прибавлять в атаке, и это принесло свои плоды в виде двух голов в течение нескольких минут. Счет открыл 19-летний дебютант Артур Шах, а удвоил преимущество Павел Полегенько. Оба мяча были забиты мощными ударами из-за пределов штрафной.

Все вопросы о победителе матча были сняты за 10 минут до конца основного времени, когда Амвросий Чачуа с близкого расстояния расстрелял ворота Андрея Клищука. Отдельного внимания стоит празднование ветерана Карпат — он показал на камеру щитки, на которых были написаны благодарственные слова Вооруженным силам Украины.

Чемпионат Украины — УПЛ

2 тур, 11 августа

Карпаты - Кривбасс 3:0 (2:0)

Голы: 1:0 - Шах 39, 2:0 - Полегенько 42, 3:0 - Чачуа 80

Карпаты : Кемкин, Мирошниченко (к), Адамюк, Бабогло, Полегенько, Альварес, Клименко, Чачуа, Шах, Подлепенец, Игорь Невес.

Кривбасс : Клищук, Бандейра, Романчук, Стецьков, Драмбаев, Вакулко, Кузык, Лунев, Твердохлеб, Хомченовский (к), Кожушко.

После двух туров Карпаты имеют в своем активе 4 очка, а Кривбасс - 3. Напомним, в первом туре львовяне расписали нулевую ничью с Вересом, а криворожане минимально победили Черноморец.

В следующий четверг, 15 августа, команда Юрия Вернидуба сыграет ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы против Виктории Пльзень. Первая игра, которая была номинально домашней для Кривбасса, завершилась со счетом 2:1 в пользу чешской команды.