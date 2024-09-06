Карпаты усилили состав бразильским атакующим полузащитником

Львовские Карпаты объявили о подписании бразильского атакующего хавбека Бруниньо.

Об этом сообщила клубная прессслужба.

Футболист будет играть за "львов" на правах аренды. Игрок принадлежит Атлетико Минейро. В сезоне-2024/25 он сыграл 13 матчей за Сеару, в которых отличился 1 результативной передачей.

Стоит отметить, что для 24-летнего Бруниньо это будет первый опыт игры за европейскую команду.

В стартовых 5 матчах УПЛ сезона-2024/25 львовяне за 5 туров набрали 5 очков, что позволяет занимать 11 место в турнирной таблице.