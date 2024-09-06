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Карпаты усилили состав бразильским атакующим полузащитником

Руслан Травкін — 6 сентября, 11:54
Карпаты усилили состав бразильским атакующим полузащитником
Бруніньйо
Карпати Львів

Львовские Карпаты объявили о подписании бразильского атакующего хавбека Бруниньо.

Об этом сообщила клубная прессслужба.

Футболист будет играть за "львов" на правах аренды. Игрок принадлежит Атлетико Минейро. В сезоне-2024/25 он сыграл 13 матчей за Сеару, в которых отличился 1 результативной передачей.

Стоит отметить, что для 24-летнего Бруниньо это будет первый опыт игры за европейскую команду.

В стартовых 5 матчах УПЛ сезона-2024/25 львовяне за 5 туров набрали 5 очков, что позволяет занимать 11 место в турнирной таблице.

Карпати Чемпіонат України, УПЛ Бруніньо

Бруніньо

Карпаты заявили в УПЛ бразильского хавбека

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