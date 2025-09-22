Украинская правда
Карпаты в выездном матче 6-го тура УПЛ победили Оболонь

Олексій Мурзак — 22 сентября 2025, 15:41
ФК Оболонь

В понедельник, 22 сентября, состоялся матч 6–го тура Украинской Премьер–лиги, в котором Карпаты на выезде победили Оболонь.

Встреча завершилась со счетом 2:0.

Проблемы киевского клуба начались уже на старте встречи, когда на 5–й минуте автоголом отметился Ломницкий. В начале второго тайма Бабогло удвоил преимущество "львов". Оболонь так и не смогла спастись.

В итоге Карпаты набрали 7 очков и поднялись из зоны вылета сразу на 11–е место в турнирной таблице. Оболонь с 8–ю баллами в активе идет 8–й.

Чемпионат Украины – УПЛ
6 тур, 22 сентября

Оболонь – Карпаты 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – 5 Ломницкий, 0:2 – 51 Бабогло

Оболонь: Федоривский, Шевченко, Дубко, Ломницкий (Приймак, 46), Семенов, Суханов (Теслюк, 67), Черненко (Бычек, 80), Чех, Кулаковский (Слободян, 67), Устименко (Ильин, 46), Нестеренко

Карпаты: Домчак, Мирошниченко, Адамюк, Бабогло, Полегенько, Бруниньо, Альварес (Танда, 76), Чачуа, Костенко (Невес, 83), Краснопир (Фаби, 90+3), Пау Витор

Предупреждения: 55 – Черненко, 64 – Ильин, 65 – Альварес, 87 – Краснопир

Напомним, вчера, 21 сентября, состоялось три поединка 6–го тура: Металлист 1925 переиграл Полтаву, ЛНЗ победил Рух, а Кривбасс в матче с 9–ю голами одолел Эпицентр.

