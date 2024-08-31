Карпаты расписали мировую с Ворсклой в 5 туре УПЛ

Львовские Карпаты сыграли вничью с полтавской Ворсклой в рамках 5-го тура Украинской Премьер-лиги.

Матч завершился со счётом 1:1.

Старт встречи остался за хозяевами поля, которые активно комбинировали и создавали угрозы у ворот соперников. Их старания принесли результат на 15-й минуте, когда 19-летний Артур Шах запер прострел Чачуа с правого фланга (1:0). Олег Очеретько в конце тайма мог удвоить преимущество "зелено-белых", но его мощный удар практически с линии штрафной приняла поперечина.

Гости смогли выровнять игру во второй половине игры. В частности, затяжная атака полтавчан на 57-й минуте завершилась сбросом Ильи Крупского в центр вратарской штрафной, где 33-летний Александр Скляр опередил защитника и расстрелял ворота Александра Кемкина (1:1).

В дальнейшем команды не смогли использовать свои возможности и мировой завершили поединок.

Для Ворсклы — это первая ничья в сезоне, в активе полтавчан 7 баллов и шестое место в турнирной таблице чемпионата. Львовяне с 5 очками занимают десятую строчку.

Чемпионат Украины — УПЛ

5 тур, 31 августа

Карпаты (Львов) - Ворскла (Полтава) 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 - 15 Шах, 1:1 - 57 Стекольщик

Карпаты: Кемкин, Мирошниченко, Адамюк, Бабогло, Полегенько, Альварес, Чачуа, Очеретько, Шах (64 Стенио), Подлепенец (81 Кузык), Невес (64 Костенко)

Ворскла: Исенко, Черноморец, Скляр (81 Нестеренко), Корниенко (46 Бацула), Кане (76 Ндукве), Павлюк (81 Хрипчук), Ковталюк (59 Иеде), Гучек, Крупский, Мякушко, Челядин

Предупреждение: 25 Альварес, 84 Мирошниченко - 54 Ковталюк, 90+2 Черноморец

Карпаты следующий матч сыграют 14 сентября против Шахтера, Ворскла в тот же день встретится с Рухом.