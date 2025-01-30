Школьники Верпаковскиса, которые успешнее Динамо: все о последнем сопернике киевлян в Лиге Европы-2025

В последнем туре группового раунда Лиги Европы Динамо сыграет против чемпиона Латвии РФШ, неделю назад одолевшего Аякс.

Кто они?

Рижская футбольная школа – так расшифровывается РФШ.

Не пытайтесь вспомнить их в чемпионате СССР – это новый клуб, во времена Сконто их еще не существовало.

Собственно, как раз упадок латвийского гранда и помог РФШ состояться.

Впервые – в 2003-м, когда тренер академии Сконто Владимир Беляев забрал оттуда лучших студентов, образовав Даугаву 90, предка РФШ. Второй раз – в 2016-м, когда Сконто окончательно выгнали из элиты за долги, а вакантное место отдали РФШ, который в 2015-м занял 3-е место во 2-м дивизионе.

С тех пор "Школьники" идут только вверх.

В 2018-м они стали 3-ми в чемпионате Латвии – их первая медаль.

В 2019-м РФШ выиграл Кубок Латвии – свой первый трофей.

В 2021-м они впервые стали чемпионами Латвии и также выиграли Кубок – это их дебютный Золотой дубль.

Ну, и в 2024-м РФШ уже в третий раз стал чемпионом, выиграл Кубок, пробился в группу Лиги Европы, где остановил Галатасарай (2:2) и Андерлехт (1:1), одолел Аякс (1:0); до последнего бился с Айнтрахтом (0:1).

Грубо говоря, путь от претендента на медали в Латвии до заметного евробойца в РФШ занял всего 6 лет. Это аномальная скорость, но также и реалии латвийского клубного футбола, который вдруг заинтересовал очень богатых людей.

🇪🇪🇱🇹🇱🇻 Neticamas komentētāju emocijas pēc Adama vārtu guvuma pret Ajax! Ieslēdz skaņu un izbaudi vēsturi! 🔥



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Как все устроено?

В Латвии есть традиция: первые весенние туры здесь играют на школьных или сельских полях, где даже трибун нет. Вход на матчи – 2 евро; если в перерыве – то 1.

Вероятно, это чтобы хоть кто-то приходил смотреть.

Латвия – это же прежде всего хоккей и баскетбол, а не футбол. В 2023-м они даже взяли бронзу на хоккейном ЧМ.

Футбол в стране лидирует только по инвестициям в клубы. Так, в 2022-м бюджет баскетбольного гегемона ВЭФ достигал 1,5 млн евро в сезон. А тем временем футбольная Лиепая тратила 2,2 млн, Валмиерас – 3,4, РФШ – 5 млн, а Рига – 13,9 млн.

Прозрачность, годовые отчеты клубов – в этом нам Латвия может преподать урок.

И еще – вы заметили, что РФШ почти втрое отстает по бюджету от своего соседа и главного конкурента?

🇱🇻 Rigas Skola Başkanı Artjoms Milovs, tüm oyuncularına ödül olarak İphone 11 vereceğini açıkladı.



📲 Galibiyet ödülü ise İphone 12 mini olacaktı. pic.twitter.com/dP7Ut8R1BN — Çubuklu Sports (@SportsCubuklu) October 3, 2024

Так вот это неудивительно, поскольку Ригу (бывшее Динамо) содержит российский миллиардер Сергей Ломакин, основатель сети "Пятерочка". В Латвии он под санкциями с 2020-го, поэтому не может приехать, но клуб не бросает. У него целая сеть, где также кипрский Пафос, московская Родина, даже Дубай Юнайтед, где скрывается от голландского правосудия Квинси Промес.

РФШ, в свою очередь, с 2016-го финансирует одна из крупнейших компаний самой Латвии – LNK Group местных россиян Миловых. Занимаются всем – от строительства до авиации; представлены аж на Ле Бурже. В Риге поддерживают Русский театр им. Чехова; устанавливали памятник Пикулю. При этом бизнес в РФ не ведут.

После вторжения России в Украину Латвийская футбольная федерация провела аудит лиги, но решили не убивать развитие, которое начало наклевываться.

"Если говорить о россиянах, то вопросы были к двум клубам – Риге и Ауде, – говорит генсек Федерации Артурс Гайдельс, – Мы проверили их документацию и обнаружили, что в финансах, необходимых для получения лицензии, денег с российским происхождением не было".

Положа руку на сердце, а кто на их месте сказал бы иное?

База і стадіон РФШ, fkrfs.lv

Ну, и насчет секрета побед Миловых над Ломакиным, то это банально лучший менеджмент. В Латвии действует лимит 6+5, поэтому на одних легионерах не выедешь, а сильных местных игроков мало. РФШ сумел переманить большинство себе – и среди них Яниса Икауниекса, который дважды признавался Игроком года в Латвии в 2023-24.

Кроме того, в 2022-м клуб открыл свою академию – для этого выкупили футбольную школу Никарс и расширили ее с 200 детей до 500-600.

Также РФШ открыл новую базу и даже стадион LNK – правда, только на 1700 человек.

УЕФА не позволяет играть на таких маленьких аренах, поэтому для еврокубков клуб арендует государственную 10-тысячную Даугаву. При этом масштабы стадиона РФШ указывают на главную беду латвийского футбола – здесь очень мало фанатов. Даже рижское дерби, где определяется судьба чемпионства, собирает 3-4 тысячи зрителей.

При чем здесь Верпаковскис?

А он в РФШ генеральный директор.

После ухода из киевского Динамо в 2011-м Марис скоро ушел на пенсию и в 2014-м оказался среди основателей клуба Лиепая, где был даже играющим президентом.

Именно из Лиепаи в 2018-м Верпаковскиса пригласил к себе Милов, чтобы он руководил футбольной составляющей клуба.

Если коротко, Марис пока справляется.

С ним РФШ начал брать трофеи; ставка на известного в Украине литовца Валдаса Дамбраускаса была точной.

Friday's Riga Derby was Viktors Morozs' 15th, and his record is certainly something to be admired. With 8 wins, 5 draws, and just 2 losses, no other @RFSDaily coach has performed better against Riga:



8-5-2 Viktors Morozs

4-1-4 Valdas Dambrauskas

1-1-2 Andrejs Kaļiņins

0-2-1… pic.twitter.com/gR4QBYA0zt — Stats RFS (@statsRFS) May 29, 2023

А с 2020-го стало еще лучше, когда Верпаковскис настоял на приглашении на пост тренера своего старого знакомого еще по Сконто и сборной начала нулевых Виктора Мороза (не путать с динамовским!). За 4 года в РФШ тот стал почти легендой.

Ну, и еще товарищеский, узнаваемый в Европе Марис негласно ответственный в РФШ за беседы с журналистами.

"Нынешний тренерский штаб Динамо почти полностью состоит из моих бывших одноклубников. Еще перед жеребьевкой ЛЕ мы говорили, что было бы интересно, если бы нашим клубам выпало играть между собой. Последний раз я был в Киеве в 2019-м. Побывал тогда на базе, на матче Динамо. Много людей оставалось еще с моих времен. Даже уборщицы те же, и узнали меня. Это был очень приветливый визит, который запомнился", – в целом о своей каденции в Киеве Верпаковскис наговорил только хорошего.

Осенью Марис попал в СМИ, когда просил УЕФА прописать календарь так, чтобы Рига не играла зимой дома – мол, и негде, и климат не тот. Но, как видите, помог не регулятор, а глобальное потепление.

Ну, и насчет развития футбола в Латвии – тут у Верпаковскиса своя теория:

"В нашем футболе, в отличие от баскетбола или хоккея, на данный момент нет отечественных кумиров, которые играют на самом высоком уровне в мире и зарабатывают миллионы, что побудило бы молодежь попробовать пойти по их стопам. И еще повлияло повышение уровня жизни. Когда я был молодым, условия в Лиепае заставляли стремиться к большему в футболе".

Ništa me nije iznenadilo kao Maris Verpakovskis koji priča hrvatski jezik 🔴🔵



Cijeli video na 🔽https://t.co/TbjGD0YjzV pic.twitter.com/syB926ImZg — ZLOpta (@ZLOpta3) December 13, 2023

Что говорить, когда даже сын Мариса не захотел идти по его стопам – сказал, что не имеет мотивации:

"А что я сделаю? Это или есть, или его нет".

Чего ждать Динамо?

Борьбы на равных. Нет здесь ни фаворита, ни аутсайдера.

Навскидку в составе РФШ даже меньше дыр, чем у киевлян.

Вратарь Ондоа наиграл 53 матча за сборную Камеруна. Центрбеки Пренга и Мареш выступали за сборные Албании и Чехии. Атакующий хав Мархиев с февраля будет играть за вторую команду Кипра Арис Лимасол. Уже упомянутый Икаунекс – "латвийский Ярмоленко", чью левую ногу надо очень пристально закрывать.

🔥 Fabrice Ondoa, primo de André Onana, hace historia con su parada y mete al RFS Riga en la Europa League



pic.twitter.com/P7lpgYBr98 — ÁFRICA FUTBOLERA (@AfricaFutbolera) August 29, 2024

Transfermarkt оценивает состав РФШ дешевле, чем одного Влада Ваната, но это не имеет отношения к футболу. Правда такова, что в Ригу, как когда-то в наши Черноморец или донецкий Металлург, агенты массово привозят ноунеймов, показывают их, а там уж как пойдет.



Это лотерея: кто-то теряется навсегда уже через месяц, а кто-то, как Андрей Илич, после удачного года в Латвии оказывается аж в Лилле.

В Лиге Европы РФШ не выдумывает тики-таки – играет просто, от обороны. Его процент контроля мяча – третий самый низкий в турнире (37%). При том обороняется команда очень чисто, и по карточкам вторая с конца (8 желтых и 0 красных в 7 матчах).

РФШ лучше Динамо по ударам (9,1 против 8,6), ударам в створ (3,1 против 2,7), перехватам (12,6 против 10,1), выигранным верховым мячам (15,3 против 10,9), а еще ожидаемым голам (6,98 против 4,39). К слову, Киев в целом имеет самый низкий показатель xG среди всех 36 участников группового раунда ЛЕ.

На какую-то самоуверенность соперника, как было с Галатасараем, здесь рассчитывать не следует.

"Не думаю, что мы будем фаворитами в этой игре, хотя у нас больше очков. Самым важным будет понять, что мы можем бороться с Динамо. Но также игроки должны "приземлиться" после победы над Аяксом", – тренер Мороз держит своих в узде.

Чем ответит на это Шовковский? И ответит ли?

Обидно констатировать, но в последние годы, когда РФШ стремительно взлетал вверх, Динамо не менее быстро падало вниз.