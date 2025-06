Прогресс Забарного, стагнация Зинченко, снова двое в Жироне. Итоги сезона наших в топ-лигах

Очередной клубный сезон подошёл к концу (как приличные люди, клубный чемпионат мира мы не берём в расчёт), и сейчас самое время взглянуть на его итоги для украинских футболистов. Времена, когда наших в лигах высокого уровня было от нуля до одного, прошли – теперь их хватит на целую команду, даже с двумя вратарями.

Илья Забарный

Клуб: Борнмут

Минут: 3384

Интерес лучшего клуба Европы лучше тысячи слов подчёркивает качество выступлений. Забарный не просто провёл отличный сезон – он помог клубу достичь потолка состоянием на конкретный момент и, спасибо "вишенкам", предоставил возможность расстаться в максимально комфортный момент.

Что приятно вспомнить. Любопытно, что сезон планировался быть средним до травмы Сенеси. Связка из двух центрбеков, один из которых пришёл сразу после выхода клуба в АПЛ, а второй зимой, казалась козырем, сильнейшей стороной клуба – но когда Сенеси стал вынужденно подменять Хёйсен, всё оказалось намного лучше.

С 14-го по 23-й тур испанец и украинец составляли связку в центре обороны "вишенок". Борнмут за это время одержал шесть побед и четыре ничьи, пропустил всего семь раз – и это при том, что Хёйсен ещё и два гола забил. Тогда всё начало выглядеть, что Борнмут и в Лигу чемпионов в состоянии пробиться.

О чём лучше забыть. До такого "жира" дело не дошло, Забарный в 26-м туре получил красную карточку за грубый фол против игрока Вулверхэмптона – да и после его возвращения через три тура Борнмут проигрывал и пропускал совсем не редко. Но, в любом случае, Борнмут в 2025-м выглядел странной командой, в которой три, вероятно, лучших игрока оспаривают две позиции. О переходе на три центрбека, судя по всему, Ираола и не думает – так что прощание с тем (теми), за кого больше всего заплатят, выглядело наилучшим вариантом.

Хёйсен уже в Реале, а за Забарного "вишенки" торгуются с ПСЖ – и ещё большой вопрос, какой из вариантов в 2025 году лучше. Даже если трансфер сорвётся, без топ-клуба в карьере Ильи вряд ли обойдётся – защитник с фантастической антропометрией и хорошими навыками паса нужен всем.

Артём Довбик

Клуб: Рома

Минут: 3192 (17 голов)

Довбик год назад находился в положении, с которого дорога была одна – вниз. Лучший бомбардир Ла Лиги! Просто перечислю предыдущих обладателей Трофея Пичичи: Левандовский, Бензема, Месси, Суарес, Роналду... Даже самые беззаветно влюблённые фанаты украинца должны были признать, что удержаться на уровне таких легенд бомбардиру будет сложно.

Но даже самые последние хейтеры вряд ли ожидали, что клуб Довбика будет идти так низко. Он летом выбирал между Атлетико, Лейпцигом, Ромой и, естественно, Жироной – вариант "остаться" никто не запрещал. Самым перспективным проектом Довбик счёл римский… чтобы к осени оказаться, практически, в аду.

Место за пределами топ-10, две отставки за три месяца, ужасная игра и минимум голевых моментов – в таком положении оказался Довбик после сказочного сезона в Испании. Спасибо Раньери за то, что он выправил ситуацию до уровня "not great, not terrible" – пятое место для Ромы будут называть провалом разве что фанаты Ромы. Лига Европы – турнир вполне весовой категории "волков", обойти Лацио с Миланом – уже неплохо, и, кстати, из четырёх вариантов Довбика два (Жирона и Лейпциг) ни в какие еврокубки не попали.

Что, правда, абсолютно не отменяет факт, что римляне летом строили очень амбициозный проект и набирали сильнейший состав для, как минимум, четвёртого места. Рома грезит титулом – и какими бы наивными ни были грёзы, но когда видишь два чемпионства за три года Наполи, начинаешь понимать, почему "волки" недовольны двадцатилетием без скудетто. Гасперини приехал под решение новых, больших задач – и интересно, как сработается с тренером Довбик.

Лучшим бомбардиром команды в предыдущем сезоне, как минимум, стать он смог.

Что приятно вспомнить. Признание лучшим игроком марта во всей Серии А после трёх победных голов за Рому.

О чём лучше забыть. 1:5 от Фиорентины.

Виктор Цыганков

Клуб: Жирона

Минут: 2251 (2 гола)

А вот это было настоящее "terrible". Команда, которая в предыдущем сезоне и третье место неудачей могла считать (Барселону же дважды обыграли! И на самом финише пропустили её вперёд) весь сезон играла чем дальше, тем хуже – и реально рисковала вылететь. О чём тут говорить, если итоговый отрыв от зоны вылета составил ОДНО очко – просто феноменальный провал.

Все нужные очки для спасения каталонцы собрали на старте. В начале сезона всё было не так плохо: это звучит как параллельная реальность, но Жирона могла не проиграть ПСЖ. Тогда только ляп Газзаниги подарил парижанам победу 1:0 (а ведь не выиграй тогда французы, они могли бы и из группы не выйти! История футбола пошла бы по другому пути...) – но дальше было все хуже. В ЛЧ в итоге набралось 7 поражений, в последних 16 турах Ла Лиги Жирона победила только дважды – в общем, хорошо, что сезон закончился.

Виктор Цыганков Getty Images

Цыганков в целом много травмировался, долго набирал форму – в общем, на второй полноценный сезон дали о себе динамовские проблемы. Впрочем, большей проблемой было отсутствие напарника по атаке. Вместо идеального, на 10 из 10, партнёра (а для Цыганкова Довбик был просто партнёром мечты – даже без языкового барьера) на роль бомбардира в Жироне претендовали худшие, на 1 из 10. Даллинга, Абель Руис играли так плохо, что это можно объяснить только психологией – Виктор мог ловить флешбеки с худших динамовских сезонов. Хорошо, что Стуани и в 38 лет сохранил боевую форму и в момент, когда запахло вылетом в Сегунду, смог забить нужные голы.

Что приятно вспомнить. Гол и голевая передача в матче с Осасуной, которые позволили вынести памплонцев 4:0. Это был третий тур, и тогда казалось, что разгром от Атлетико – случайность, и впереди у Жироны новый крутой сезон. Увы...

О чём лучше забыть. О сезоне в целом.

Владислав Крапивцов

Клуб: Жирона

Минут: 180 (7 пропущенных голов)

От зоны вылета Жирона в итоге оторвалась на одно очко, но за два тура до финиша имела "+7" – так что в последних матчах могла экспериментировать. В итоге на последнем рубеже каталонцев появился 19-летний украинский вратарь, который в Украине не играл ни за одну профессиональную команду.

По двум матчам судить, конечно, очень рано, но вообще украинец первым запасным именно на этой позиции Жироны – это очень перспективно. Газзанига никогда не был надёжным вратарём, он огромную часть карьеры просидел на скамейках – и шансы давать будет. Что, впрочем, не отменяет факта, что даже на дистанции в два матча и Владислав ошибки не избежал.

Что приятно вспомнить. Сейвы в матче с Реалом Сосьедад, когда Крапивцов одному Кубо не дал забить минимум два гола.

О чём лучше забыть. Ляп в игре с Атлетико, когда Владислав не зафиксировал мяч и дал Ленггле забить лёгкий гол.

Руслан Малиновский

Клуб: Дженоа

Минут: 412

Про клуб и его проблемы я писал отдельно, а в случае с Русланом всё просто: сезон испортили травмы. Страшный перелом в игре с Венецией вынудил восстанавливаться почти весь сезон – а после восстановления Руслан травмировался ещё раз. Ждём новый сезон, интересно будет посмотреть на то, как раскроется Малиновский под руководством Патрика Виейра – и дай бог, чтобы полузащитник в 32 года нашёл в себе силы для ренессанса.

Руслан Малиновский Getty Images

Что приятно вспомнить. Две голевые передачи в матче с Лечче. Руслан был на тот момент ещё далеко не готов, был заменён на 56-й минуте – но этого хватило, чтобы сделать результат.

О чём лучше забыть. Разумеется, страшная травма.

Андрей Лунин

Клуб: Реал

Минут: 1320 (19 пропущенных голов)

Маловато матчей набралось в этом сезоне, не так ли? Что поделать, Куртуа в этот раз провёл классный сезон – а когда он в норме и здоров, запасному вратарю остаётся только смотреть футбол с лучших мест. Судя по всему, Андрея всё устраивает, если он ещё год назад подписал контракт до 2030-го.

Джуд Беллингем и Андрей Лунин Getty Images

Что приятно вспомнить. Матч с Сосьедадом.

О чём лучше забыть. Матч с Сосьедадом. Лунин просто прошёл по дороге from hero to zero в рамках одного полуфинала Кубка Испании. Андрей очень помог Реалу минимально победить в первом матче, его шесть сейвов стали лучшим показателем сезона для вратарей Реала – но он же ужасно провёл ответный матч, когда четыре забитых помогли "бланкос" еле-еле вырвать ничью 4:4.

Егор Ярмолюк

Клуб: Брентфорд

Минут: 1776

Прогресс продолжился: с каждым сезоном Ярмолюк играет всё больше. Под конец сезона он наконец стал основным: последние шесть туров "пчёлы" неизменно начинали в украинцем в стартовом составе. Опорника ещё нельзя назвать звездой клуба (звёзд он каждый год продаёт в топ-клубы, как Мбемо, но уже можно назвать важным и ценным активом.

Что приятно вспомнить. Серия из четырёх побед подряд с Егором в основе, включившая успехи с Брайтоном, Ноттингемом и МЮ.

О чём лучше забыть. Начало сезона в глухом запасе.

Виталий Миколенко

Клуб: Эвертон

Минут: 3264 (1 гол)

Наверное, самый стабильный наш легионер провёл очередной классный сезон в Эвертоне. Он вышел таким же, как и сезон команды в целом. К зиме "ириски" вошли в прострацию, не понимали, что делать в атаке и посредственно играли в обороне – и Миколенко это тоже касалось. После возвращения в Ливерпуль Дэвида Мойеса Эвертон стал значительно сильнее, разнообразнее, интереснее в атаке – и Виталий стал не только надёжным в обороне, но и показывать перспективу в атаке.

Виталий Миколенко Getty Images

Что приятно вспомнить. Прекрасный матч против Салаха в мерсисайдском дерби.

О чём лучше забыть. Этот сезон стал самым успешным для Эвертона за всё время пребывания в нём Миколенко – но и он принёс только 13-е место. Печальные будни у легендарного клуба – возможно, переезд на новые стадион позволит исправить положение.

Михаил Мудрик

Клуб: Челси

Минут: 849 (3 гола)

Сейчас удобно всё списать на допинг, но вообще Мудрик и до этого скандала играл очень мало. 523 минуты из 849 – это Лига конференций, на которую Челси даже не заявлял всех лучших. Ещё есть матч внутреннего кубка, с полулюбительским Барроу – а в чемпионате Михаил или не выходил на замены совсем, или получал очень мало времени. Увы, для Марески история с допингом стала только отличным поводом окончательно забыть о дорогом новичке – команду новый тренер с самого начала пытался строить без украинца.

Читайте также : Фото Толерантная к допингу Англия: луч надежды для Мудрика

Что приятно вспомнить. Отрезок в Лиге конференций. Мудрик заслужил свою медаль: в шести матчах, в которых он успел сыграть, он набрал 3+4 по системе "гол плюс пас". И, главное, соперники были не такими слабыми: один гол он забил немецкому Хайденхайму, с Панатинаикосом забил гол и сделал два ассиста.

О чём лучше забыть. Естественно, допинг.

Эдуард Соболь

Клуб: Страсбур

Минут: 246

Поговорили про Челси, пора поговорить и про его фарм-клуб. Соболь в январе 2023-го перешёл в Страсбур – а летом того же года Страсбур приобрела империя Тодда Боули. И если в начале этого периода Эдуард ещё играл, то сейчас он почти не выходит. У Страсбура самый молодой состав во всех европейских топ-лигах, он выдал лучший сезон за много лет (седьмое место) – и в эту команду защитник, который за сборную Украины сыграл 28 матчей, не вписывается ни по какому показателю.

Что приятно вспомнить. Голевая передача в кубковом матче с Кале. Страсбур разгромил любителей 3:0.

О чём лучше забыть. Вылет на следующей стадии от любительского ФК Таун. Соболь получал время в Кубке и мог поиграть побольше, но увы.

Виктор Коваленко

Клуб: Эмполи

Минут: 171

Воспитанник Шахтёра заслужил какой-то приз за целеустремлённость. После истечения контракта с Эмполи он полгода был без клуба, поддерживал форму самостоятельно – и в январе всё-таки подписал с Эмполи новое соглашение. Пример того, как выгрызть себе место в топ-лиге – правда, в по определению очень слабой команде (другая бы не стала думать о свободных агентах).

Что приятно вспомнить. Гол Болонье. Коваленко очень мало играл в Серии А, но когда получил шанс в полуфинале Кубка, то забил будущему победителю турнира.

О чём лучше забыть. Итоговый вылет в Серию Б, который Виктор видел с лучших мест. Под конец сезона он ещё и перестал играть.

Александр Зинченко

Клуб: Арсенал

Минут: 789 (1 гол)

Он забивал ПСВ, он играет в топ-клубе, и когда он выходит, то выглядит хорошо – это всё частности, которые не отменяют главного: карьера Зинченко свернула куда-то не туда. Когда он сидел на скамейке в Ман Сити, это можно было объяснить его юниорским возрастом и большим количеством медалей – сейчас же Зинченко сидит в запасе команды, которая не выигрывает. Не говоря о том, что он очень давно не играл настолько мало. Как видите, даже допинговый скандал Мудрика, который прогремел в декабре, не помог Александру обойти его по времени в сезоне – настолько мало он играл.

Льюис-Скелли своим прогрессом сильно уменьшил игровое время украинца. В декабре Зинченко исполнится 29 лет – сейчас он на пике формы, и будет очень обидно, если игрок потратит этот пик на тренировки "канониров".

Александр Зинченко Getty Images

Что приятно вспомнить. Легко назвать игру с голом ПСВ в ответном матче, но тогда "канониры" выиграли 7:1 в первой игре, а вот домашний матч с МЮ был редким выходом в основе, когда украинец помог команде переиграть соперника и одержать победу 2:0.

О чём лучше забыть. Январь-февраль, когда даже на фоне фирменного насыщенного календаря в Англии Зинченко почти не отрывался от скамейки.