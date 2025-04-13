Первый сезон Довбика в Роме: спасатель Раньери, голы без празднований и приз от Серии А
Артем Довбик во втором сезоне подряд остается самым результативным украинцем в топ-лигах, и уже сегодня его ждет новая важная веха – римское дерби с Лацио.
Чемпион рассказывает, как проходит адаптация Довбика к Роме и Кальчо.
Лучший в марте
Так решило голосование болельщиков.
Рома выиграла все четыре мартовских матча с Комо (2:1), Эмполи (1:0), Кальяри (1:0) и Лечче (1:0), и Артем Довбик забил в них 3 гола.
Все три – победные.
"Артем продолжает развиваться вместе с блестящими результатами Ромы. В свой первый год в Серии А Довбик уже забил 11 "важных" голов. Он зарекомендовал себя, как полноценный нападающий, способный захватить штрафную площадку благодаря выдающейся физике и найти путь к воротам", – говорит на это гендир Серии А Луиджи Де Серво.
Последние голы Довбика иллюстрируют слова функционера. С Комо украинец в падении замкнул прострел с фланга.
С Кальяри – оказался в правильном месте в правильное время после подачи углового.
С Лечче – это уже сольная работа с мячом и удар из-под защитника.
Corriere dello Sport называет Довбика медленным аналогом Кристиана Виери. Между тем сам украинец говорит, что он "смесь Лукаку и Джеко".
Амбициозно.
Вместе с тем, есть еще кое-что. Де Серво не случайно отметил "важные" голы – Довбик принес Роме 18 очков из 53 в Серии А. Фишка Артема – забивать не в "мусорное время", а когда это нужно команде, проводящей отнюдь не лучший свой чемпионат.
Больше, чем Жирона
"Прошлый сезон был необыкновенным, но Жирона – это маленький клуб, а Рома – большой клуб в Италии", – так Артем объяснял свой трансфер прошлой осенью.
"Волки" заплатили за него 30,5 млн евро – примерно столько же Лацио потратил на всех летних новичков вместе взятых.
Также за Рому выступает, например, Пауло Дибала – наверное, самый одаренный игрок в Серии А с зарплатой 12,9 млн в год.
Ну чем не большой клуб, правда?
С другой стороны, размеры Ромы скрывают кучу проблем, которых в Жироне не бывает. Там-то все синхронно работают на собственный пиар и будущий трансфер в гранд.
В Риме это совершенно иначе.
Взять Дибалу – в его гигантском контракте прописали опцию автоматического продления, если Пауло сыграет определенное количество матчей. Так вот клуб долго сам не знал, что с этим делать. Каждая неудачная игра, каждая травма ставили под сомнение выход аргентинца в следующем туре.
Или Пеллегрини – коренной римлянин, стремящийся быть, как Тотти и Де Росси, и страшно нервничающий, когда не получается. Еще осенью тиффози обзывали Лоренцо последними словами, и он думал об уходе.
Матс Хуммельс – вообще чужая легенда, захотевшая напоследок новых впечатлений. Матиас Соуле, Никколо Пизилли – юные парни, которых судить рано. Ману Коне – другая школа футбола, очень много движения.
Теперь еще Довбик – физически одаренный таран в расцвете сил, не знавший ни языка, ни Кальчо.
Эта Рома с лета была слишком неоднородной и нуждалась во времени, но его как раз и не дали, ведь клуб не выигрывает Скудетто с 2001-го, а владелец-американец Дэн Фридкин влил в него миллиард евро и хочет отдачи.
Потому-то с Довбиком в августе еще договаривался Даниэле Де Росси, а уже 18 сентября после плохого старта его уволили.
Более того, 11 ноября выгнали и следующего тренера Ивана Юрича, ведь Рома играла только хуже.
Тренерское кресло стало электрическим стулом, который молодые тренеры не рассматривали, чтобы не портить резюме, и только 73-летний Клаудио Раньери согласился. Это его третья каденция здесь. Он еще раньше объявил о пенсии, но чего не сделаешь для родного города? Как и Пеллегрини, он тоже римлянин. Его отец Марио держал мясную лавку вблизи Тестаччо и собирал Клаудио полную сумку говядины, которую тот развозил покупателям по дороге на тренировку.
Рома действительно больше Жироны, но не только деньгами и историей, но и своими проблемами и давлением. Довбик теперь это знает.
"Хорошие лошади добавляют на финише"
Если вкратце, то это Раньери спас сезон для Артема и Ромы.
До прихода Клаудио Довбик забил лишь 6 голов во всех турнирах; с ним – уже 10.
На правах дедушки, который все видел, Раньери часто обсуждает команду с журналистами – в том числе и Артема.
"Я верю в Довбика, но и он должен верить в нас. У нас агрессивная, решительная манера игры. Он должен мне это показать", – говорил Раньери перед матчем с Кальяри.
Когда же Артем его для Ромы выиграл, тренер вновь был откровенен: "Я согласен, что он ответил мне этим голом".
Раньери знает, когда надавить на украинца ("Ты должен уметь вести борьбу"), а когда его защитить, переведя разговор на войну с Россией: "Мы всегда должны помнить, что этот парень просыпается каждое утро с мыслями о своих близких и с сомнением, живы они или нет".
За такого тренера хочется играть, правда?
А теперь масштабируйте это на всю команду, ведь примерно такие же отношения Раньери выстроил и с остальной Ромой. Пока Де Росси и Юрич сомневались, ставить Дибалу или нет, Клаудио вернул его в основу и вручил ключи от игры:
"Дибала – из тех немногих, ради кого люди покупают билеты на матчи".
У Пеллегрини проблемы? Раньери все правильно оценил и выдержал идеальную паузу:
"За карьеру я тренировал двух центральных хавбеков, забивавших голы – Лэмпарда и Пеллегрини. У Лоренцо просто период, когда он скучает. Он чувствует вес Ромы на своих плечах, что неправильно. Когда я увижу его снова беззаботным – он выйдет".
В итоге Пеллегрини немного посидел, а затем появился в дерби с Лацио и забил шедевр; Рома победила 2:0.
Тактически Раньери не придумывает велосипед. Игра в три защитника – единственная логичная, когда у тебя 36-летний Хуммельс, а на флангах неутомимые Анхелиньо и Салемакерс. Также напрашивались возвращение в старт чемпиона мира Паредеса и свободная роль Дибалы, которого Юрич зачем-то заставлял бегать за защитниками, когда стиль Пауло – как раз заставлять защиту бегать за мячом.
Работа Клаудио в Роме где-то напоминает не тренерство, а учительство.
"Довбик уже знает, что должен держать мяч в некоторых ситуациях, чтобы команда могла двигаться вперед. Ему следует бороться с последним защитником, что бы ни решили арбитры", – и в самом деле, в некоторых голах Ромы Артем исполняет роль блокирующего.
А, например, защитник Джанлука Манчини признавался, что из психологической ямы Раньери его вывел одной фразой:
"Был конец ноября, мы имели ряд плохих результатов. Не помню точно, какое было место, но Клаудио тогда сказал: "Хорошие лошади прибавляют на финише". Меня это заставило задуматься, дало мне толчок".
Еще какой толчок!
Рома с 15 декабря не проигрывает в Серии А – уже 15 туров подряд! За это время команда одержала 11 побед и поднялась с 12-го места в Серии А на 7-е. До зоны ЛЧ осталось всего 4 очка.
"Грустный бомбардир"
Миланская La Gazzetta dello Sport так и назвала свежий материал о Довбике – "Грустный нападающий, говорящий голами".
Вообще это хорошо, что об Артеме пишут – значит, он звезда.
Ну, а "грустный" Довбик из-за скромных празднований забитых мячей – примерно вот таких.
Единственное большое интервью на Апенинах Артем дал Il Messaggero, и в нем объяснял: "Это неправда, что я никогда не смеюсь. Я шучу, и я парень, который любит смеяться. Но я честный человек и не люблю слишком праздновать неважные голы. Кроме того, я всегда требую от себя большего".
В той же беседе Довбик рассказал, как хотел перевезти своих родителей в Италию, но те отказались – мол, из-за этого он нервничает.
Итальянцы на его стороне, там россиян оправдывает разве что кучка ультраправых.
В команде у Артема тоже все хорошо. После приезда в Рим Довбику позвонил и "благословил" Эдин Джеко, третий лучший бомбардир в Ромы. Также Джанлука Манчини в недавнем интервью расхвалил силу украинца:
"Я боюсь играть против него на тренировках, он как четырехдверный шкаф. Перед игрой с Лечче я сказал ему, что ты либо забьешь гол, либо получишь желтую за толчок. И он забил, ударив плечом в плечо очень большого Баскиротто".
Это если говорить о позитиве.
Вместе с тем, негатива тоже хватает, хотя и меньше, чем было еще осенью.
Gazzetta dello Sport и другие констатируют – цифры Довбика лучше впечатлений от его футбола. Главная претензия – недостаточно умел в единоборствах. Артему либо не хватает агрессии, когда она нужна, либо он очевидно фолит и срывает командные усилия.
Также в Италии у центрфорварда больше, чем в Ла Лиге, работы спиной к воротам, и здесь Довбику не хватает навыков плеймейкера. Ромелу Лукаку, недавно игравший за "Волков", уже имеет 8 ассистов в Наполи. Также создавал моменты для "малышей" и Джеко. Артем же результативно подыграл Дибале один раз.
Имеем парадокс: за Рому так часто в дебютном сезоне на Апенинах забивали лишь Тэмми Абрахам и Борха Майораль, однако тиффози до сих пор сомневаются.
Одни напоминают, что и Джеко забил лишь 8 голов в первом сезоне, однако 29 – во втором. Другие же настаивают, что Роме нужен кто-то более подвижный, вроде Коло Муани.
При таких обстоятельствах почти все зависит от тренера, и Довбику действительно повезло с Раньери, который всегда в него верит:
"Он немного похож на нашего дедушку. Очень спокойный, но когда команду нужно подбодрить и подтолкнуть, он умеет это сделать. Он отличный психолог, который знает, что сказать в нужный момент, а когда лучше помолчать. Я хотел бы, чтобы он остался на скамейке запасных и в следующем году".
Последняя весна с Раньери
Не только Артем, но и вся Рома хотела бы этого, но Раньери на днях сказал окончательное "нет".
"Я не Бенджамин Баттон. Прежде, чем умереть, я хочу увидеть, что еще есть в мире за пределами футбола. Я работаю уже 35 лет..."
Сегодня в дерби с Лацио Клаудио пожмет руку Марко Барони, которого тренировал в Наполи в 1991-м – вот насколько он старый.
А после Лестера – ещё и легендарный, что очень влияет на эту Рому.
7 из 8 последних побед "Волков" были минимальными, будто намекая, что ни состава, ни качества футбола для Лиги чемпионов у них нет. Их тянет вверх вера в тренера и навязанный им менталитет.
Всё это на тоненького, и новая травма Дибалы может их окончательно прибить.
Вероятно, теперь Довбику придется играть в паре с Эльдором Шомуродовым в новой схеме, ведь кто потянет роль Пауло, кроме самого Пауло?
Между тем в Италии напоминают, что Артем забил 10 голов в 9 последних турах прошлой Примеры, выиграв себе Трофео Пичичи, а Жироне – место в Лиге чемпионов. Тиффози не хотят слышать, что каталонцы забили 85 голов в 38 турах, а у Ромы – лишь 46 в 31-м. Их не интересуют нюансы финальных 7:0 с Гранадой – им нужен герой, которого они будут носить на руках.
В марте у Артема получилось; теперь бы еще апрель и май.
Сложно, да.
Но Довбик сам этого захотел.
Летом 2024-го он мог остаться в Жироне, где минимум задач, а мог отбыть в Атлетико, чтобы изредка подменять Хулиана Альвареса. Выбрав Рим, Артем показал амбиции быть самостоятельной суперзвездой, а с таких всегда спрашивают не как с простых смертных. И раз так, то пора понемногу свыкаться.