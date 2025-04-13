Первый сезон Довбика в Роме: спасатель Раньери, голы без празднований и приз от Серии А

Артем Довбик во втором сезоне подряд остается самым результативным украинцем в топ-лигах, и уже сегодня его ждет новая важная веха – римское дерби с Лацио.

Чемпион рассказывает, как проходит адаптация Довбика к Роме и Кальчо.

Лучший в марте

Так решило голосование болельщиков.

Рома выиграла все четыре мартовских матча с Комо (2:1), Эмполи (1:0), Кальяри (1:0) и Лечче (1:0), и Артем Довбик забил в них 3 гола.

Все три – победные.

"Артем продолжает развиваться вместе с блестящими результатами Ромы. В свой первый год в Серии А Довбик уже забил 11 "важных" голов. Он зарекомендовал себя, как полноценный нападающий, способный захватить штрафную площадку благодаря выдающейся физике и найти путь к воротам", – говорит на это гендир Серии А Луиджи Де Серво.

Последние голы Довбика иллюстрируют слова функционера. С Комо украинец в падении замкнул прострел с фланга.

С Кальяри – оказался в правильном месте в правильное время после подачи углового.

С Лечче – это уже сольная работа с мячом и удар из-под защитника.

Corriere dello Sport называет Довбика медленным аналогом Кристиана Виери. Между тем сам украинец говорит, что он "смесь Лукаку и Джеко".

Амбициозно.

Вместе с тем, есть еще кое-что. Де Серво не случайно отметил "важные" голы – Довбик принес Роме 18 очков из 53 в Серии А. Фишка Артема – забивать не в "мусорное время", а когда это нужно команде, проводящей отнюдь не лучший свой чемпионат.

Больше, чем Жирон а

"Прошлый сезон был необыкновенным , но Жирона – это маленький клуб, а Рома – большой клуб в Италии", – так Артем объяснял свой трансфер прошлой осенью.

"Волки" заплатили за него 30,5 млн евро – примерно столько же Лацио потратил на всех летних новичков вместе взятых.

Также за Рому выступает, например, Пауло Дибала – наверное, самый одаренный игрок в Серии А с зарплатой 12,9 млн в год.

Ну чем не большой клуб, правда?

С другой стороны, размеры Ромы скрывают кучу проблем, которых в Жироне не бывает. Там-то все синхронно работают на собственный пиар и будущий трансфер в гранд.

В Риме это совершенно иначе.

Взять Дибалу – в его гигантском контракте прописали опцию автоматического продления, если Пауло сыграет определенное количество матчей. Так вот клуб долго сам не знал, что с этим делать. Каждая неудачная игра, каждая травма ставили под сомнение выход аргентинца в следующем туре.

Или Пеллегрини – коренной римлянин, стремящийся быть, как Тотти и Де Росси, и страшно нервничающий, когда не получается. Еще осенью тиффози обзывали Лоренцо последними словами, и он думал об уходе.

Матс Хуммельс – вообще чужая легенда, захотевшая напоследок новых впечатлений. Матиас Соуле, Никколо Пизилли – юные парни, которых судить рано. Ману Коне – другая школа футбола, очень много движения.

Теперь еще Довбик – физически одаренный таран в расцвете сил, не знавший ни языка, ни Кальчо.

Эта Рома с лета была слишком неоднородной и нуждалась во времени, но его как раз и не дали, ведь клуб не выигрывает Скудетто с 2001-го, а владелец-американец Дэн Фридкин влил в него миллиард евро и хочет отдачи.

Потому-то с Довбиком в августе еще договаривался Даниэле Де Росси, а уже 18 сентября после плохого старта его уволили.

Более того, 11 ноября выгнали и следующего тренера Ивана Юрича, ведь Рома играла только хуже.

Тренерское кресло стало электрическим стулом, который молодые тренеры не рассматривали, чтобы не портить резюме, и только 73-летний Клаудио Раньери согласился. Это его третья каденция здесь. Он еще раньше объявил о пенсии, но чего не сделаешь для родного города? Как и Пеллегрини, он тоже римлянин. Его отец Марио держал мясную лавку вблизи Тестаччо и собирал Клаудио полную сумку говядины, которую тот развозил покупателям по дороге на тренировку.

Claudio Ranieri’s Panini stickers, through the ages.



We spoke about how much we loved Claudio on our podcast (listen here: https://t.co/NOjsGtHNVY), so much so we’ve decided to go through the Panini archives and pick out the best ones...



1. A handsome young man at Roma. pic.twitter.com/r7oO5U4TYI — MUNDIAL (@MundialMag) June 26, 2023

Рома действительно больше Жироны, но не только деньгами и историей, но и своими проблемами и давлением. Довбик теперь это знает.

"Хорошие лошади добавляют на финише"

Если вкратце, то это Раньери спас сезон для Артема и Ромы.

До прихода Клаудио Довбик забил лишь 6 голов во всех турнирах; с ним – уже 10.

На правах дедушки, который все видел, Раньери часто обсуждает команду с журналистами – в том числе и Артема.

"Я верю в Довбика, но и он должен верить в нас. У нас агрессивная, решительная манера игры. Он должен мне это показать", – говорил Раньери перед матчем с Кальяри.

Когда же Артем его для Ромы выиграл, тренер вновь был откровенен: "Я согласен, что он ответил мне этим голом".

#Ranieri su #Dovbyk:



“Io credo in lui, ma lui deve credere in noi. Se uno non mi dà né prestazione né gol, mi lascia l’amaro in bocca. Deve lottare, non voglio credere che si sia arreso, ma me lo deve dimostrare. Se si arrende ne ho altri 25 che vogliono giocare”.#ASRoma pic.twitter.com/3wbxaLbxBu — Stefano Gentili (@stegent_asr) March 15, 2025

Раньери знает, когда надавить на украинца ("Ты должен уметь вести борьбу"), а когда его защитить, переведя разговор на войну с Россией: "Мы всегда должны помнить, что этот парень просыпается каждое утро с мыслями о своих близких и с сомнением, живы они или нет".

За такого тренера хочется играть, правда?

А теперь масштабируйте это на всю команду, ведь примерно такие же отношения Раньери выстроил и с остальной Ромой. Пока Де Росси и Юрич сомневались, ставить Дибалу или нет, Клаудио вернул его в основу и вручил ключи от игры:

"Дибала – из тех немногих, ради кого люди покупают билеты на матчи".

У Пеллегрини проблемы? Раньери все правильно оценил и выдержал идеальную паузу:

"За карьеру я тренировал двух центральных хавбеков, забивавших голы – Лэмпарда и Пеллегрини. У Лоренцо просто период, когда он скучает. Он чувствует вес Ромы на своих плечах, что неправильно. Когда я увижу его снова беззаботным – он выйдет".

В итоге Пеллегрини немного посидел, а затем появился в дерби с Лацио и забил шедевр; Рома победила 2:0.

Lorenzo Pellegrini with a peach of a finish 🍑#RomaLazio pic.twitter.com/NGN7Tkl8nz — Lega Serie A (@SerieA_EN) January 6, 2025

Тактически Раньери не придумывает велосипед. Игра в три защитника – единственная логичная, когда у тебя 36-летний Хуммельс, а на флангах неутомимые Анхелиньо и Салемакерс. Также напрашивались возвращение в старт чемпиона мира Паредеса и свободная роль Дибалы, которого Юрич зачем-то заставлял бегать за защитниками, когда стиль Пауло – как раз заставлять защиту бегать за мячом.

Работа Клаудио в Роме где-то напоминает не тренерство, а учительство.

"Довбик уже знает, что должен держать мяч в некоторых ситуациях, чтобы команда могла двигаться вперед. Ему следует бороться с последним защитником, что бы ни решили арбитры", – и в самом деле, в некоторых голах Ромы Артем исполняет роль блокирующего.

А, например, защитник Джанлука Манчини признавался, что из психологической ямы Раньери его вывел одной фразой:

"Был конец ноября, мы имели ряд плохих результатов. Не помню точно, какое было место, но Клаудио тогда сказал: "Хорошие лошади прибавляют на финише". Меня это заставило задуматься, дало мне толчок".

Еще какой толчок!

Рома с 15 декабря не проигрывает в Серии А – уже 15 туров подряд! За это время команда одержала 11 побед и поднялась с 12-го места в Серии А на 7-е. До зоны ЛЧ осталось всего 4 очка.

La etapa actual de Ranieri al frente de la Roma:



✅ 17 victorias

➖ 5 empates

❌ 6 derrotas

🏆 2,09 puntos/partido



Es la segunda mejor etapa a nivel numérico de su historia pic.twitter.com/F0y7ytW5zk — Planeta Roma 🎙 (@Planeta_Roma) March 30, 2025

" Грустный бомбардир"

Миланская La Gazzetta dello Sport так и назвала свежий материал о Довбике – "Грустный нападающий, говорящий голами".

Вообще это хорошо, что об Артеме пишут – значит, он звезда.

Ну, а "грустный" Довбик из-за скромных празднований забитых мячей – примерно вот таких.

Единственное большое интервью на Апенинах Артем дал Il Messaggero, и в нем объяснял : "Это неправда, что я никогда не смеюсь. Я шучу, и я парень, который любит смеяться. Но я честный человек и не люблю слишком праздновать неважные голы. Кроме того, я всегда требую от себя большего".

В той же беседе Довбик рассказал, как хотел перевезти своих родителей в Италию, но те отказались – мол, из-за этого он нервничает.

Итальянцы на его стороне, там россиян оправдывает разве что кучка ультраправых.

В команде у Артема тоже все хорошо. После приезда в Рим Довбику позвонил и "благословил" Эдин Джеко, третий лучший бомбардир в Ромы. Также Джанлука Манчини в недавнем интервью расхвалил силу украинца:

"Я боюсь играть против него на тренировках, он как четырехдверный шкаф. Перед игрой с Лечче я сказал ему, что ты либо забьешь гол, либо получишь желтую за толчок. И он забил, ударив плечом в плечо очень большого Баскиротто".

Это если говорить о позитиве.

Вместе с тем, негатива тоже хватает, хотя и меньше, чем было еще осенью.

Gazzetta dello Sport и другие констатируют – цифры Довбика лучше впечатлений от его футбола. Главная претензия – недостаточно умел в единоборствах. Артему либо не хватает агрессии, когда она нужна, либо он очевидно фолит и срывает командные усилия.

Также в Италии у центрфорварда больше, чем в Ла Лиге, работы спиной к воротам, и здесь Довбику не хватает навыков плеймейкера. Ромелу Лукаку, недавно игравший за "Волков", уже имеет 8 ассистов в Наполи. Также создавал моменты для "малышей" и Джеко. Артем же результативно подыграл Дибале один раз.

Имеем парадокс: за Рому так часто в дебютном сезоне на Апенинах забивали лишь Тэмми Абрахам и Борха Майораль, однако тиффози до сих пор сомневаются.

Одни напоминают, что и Джеко забил лишь 8 голов в первом сезоне, однако 29 – во втором. Другие же настаивают, что Роме нужен кто-то более подвижный, вроде Коло Муани.

При таких обстоятельствах почти все зависит от тренера, и Довбику действительно повезло с Раньери, который всегда в него верит:

"Он немного похож на нашего дедушку. Очень спокойный, но когда команду нужно подбодрить и подтолкнуть, он умеет это сделать. Он отличный психолог, который знает, что сказать в нужный момент, а когда лучше помолчать. Я хотел бы, чтобы он остался на скамейке запасных и в следующем году".

Artem Dovbyk:



19 G+A

2843 minuti

1 G/A ogni 149 minuti



Tammy Abraham:



16 G+A

1663 minuti

1 G/A ogni 103 minuti



😬 pic.twitter.com/M6eOwpJgub — 10’ 18’ (@cenciounga) April 12, 2025

Последняя весна с Раньери

Не только Артем, но и вся Рома хотела бы этого, но Раньери на днях сказал окончательное "нет".

"Я не Бенджамин Баттон. Прежде, чем умереть, я хочу увидеть, что еще есть в мире за пределами футбола. Я работаю уже 35 лет..."

Сегодня в дерби с Лацио Клаудио пожмет руку Марко Барони, которого тренировал в Наполи в 1991-м – вот насколько он старый.

А после Лестера – ещё и легендарный, что очень влияет на эту Рому.

7 из 8 последних побед "Волков" были минимальными, будто намекая, что ни состава, ни качества футбола для Лиги чемпионов у них нет. Их тянет вверх вера в тренера и навязанный им менталитет.

Всё это на тоненького, и новая травма Дибалы может их окончательно прибить.

E anche oggi quando l'allenatore giochista (Baroni) incontra l'allenatore minestraro (Ranieri) l'allenatore giochista è un uomo morto#RomaLazio pic.twitter.com/xmcCAD7fnG — Thomas Müntzer (@muntzer_thomas) January 5, 2025

Вероятно, теперь Довбику придется играть в паре с Эльдором Шомуродовым в новой схеме, ведь кто потянет роль Пауло, кроме самого Пауло?

Между тем в Италии напоминают, что Артем забил 10 голов в 9 последних турах прошлой Примеры, выиграв себе Трофео Пичичи, а Жироне – место в Лиге чемпионов. Тиффози не хотят слышать, что каталонцы забили 85 голов в 38 турах, а у Ромы – лишь 46 в 31-м. Их не интересуют нюансы финальных 7:0 с Гранадой – им нужен герой, которого они будут носить на руках.

В марте у Артема получилось; теперь бы еще апрель и май.

Сложно, да.

Но Довбик сам этого захотел.

Летом 2024-го он мог остаться в Жироне, где минимум задач, а мог отбыть в Атлетико, чтобы изредка подменять Хулиана Альвареса. Выбрав Рим, Артем показал амбиции быть самостоятельной суперзвездой, а с таких всегда спрашивают не как с простых смертных. И раз так, то пора понемногу свыкаться.