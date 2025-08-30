История дня. Как киевское Динамо отлучили от еврокубков и при чем тут Пражская весна

Федерация футбола тоталитарной страны СССР запретила киевлянам участвовать в предтече Лиги чемпионов в сезоне 1968/69

В августе 1968 года киевское Динамо уверенно шло к третьей подряд (и четвертой в целом) победе в чемпионате тоталитарной страны СССР. Украинцы финишировали на первом месте, имея 57 очков и опередив московский Спартак на 5 баллов.

Заметим, что в то время за победу начисляли 2, а не 3 очка, поэтому преимущество киевлян было более чем ощутимым. Украинцы опередили четыре московские команды, которые заняли месяца со 2-го по 5-е (Спартак, Торпедо, ЦДКА и Динамо Москва).

Дебют в еврокубках и загадочные матчи в январе

А еще до этого, в сентябре 1965 года Динамо Киев первой среди команд СССР дебютировало в еврокубках. Йожеф Сабо и компания сыграли в Кубке Кубков, где сначала разгромили полупрофессиональный североирландский Колрейн 6:1 и 4:0, а дальше уверенно прошли норвежский Русенборг 4:1 и 2:0.

В четвертьфинале турнира в противостоянии с шотландским Селтиком Федерация футбола СССР загадочным образом согласилась проводить матчи в январе (!), что, скорее всего, было инициативой соперника, у которого в январе традиционно продолжается чемпионат Шотландии. Остальные команды на этой стадии турнира свои матчи провели в феврале и марте – в то время УЕФА позволяла клубам самостоятельно выбирать даты проведения встреч.

В итоге 12 января 1966 года Динамо проиграло в Глазго 0:3, а через две недели в Тбилиси, где проводился ответный матч, сыграли 1:1.

В сентябре 1967 года Динамо как чемпион СССР-1966 дебютировало в предтече Лиги чемпионов – Кубке европейских чемпионов (КЕЧ), причем уже на стадии 1/16 финала киевлянам противостоял действующий победитель турнира Селтик. Украинцы сумели сотворить настоящую сенсацию, обыграв чемпиона Шотландии в Глазго 2:1, а дома сыграв 1:1.

К сожалению, в 1/8 финала Динамо сотворило еще одну сенсацию, но уже со знаком минус, уступив казалось, посредственному Гурнику из Забже. В Киеве украинцы проиграли 1:2, а в Забже матч не выявил победителей – 1:1. В любом случае, эти два выступления на континентальной арене позволили киевлянам набраться международного опыта и на момент старта следующего сезона в Кубке европейских чемпионов Динамо рассматривалось как мощная команда, которая могла неприятно удивить любого соперника.

Когда требуется дополнительная жеребьевка

10 июля 1968 года в Женеве состоялась жеребьевка турнира. Динамо должно было сыграть со швейцарским Цюрихом 18 сентября и 2 октября. Но в ночь с 20 на 21 августа 1968-го СССР вместе со своими сателлитами по Варшавскому договору (Польша, Венгрия, Болгария, ГДР) ввели в Чехословакию военный контингент, который достиг 200 тысяч солдат и 5 тысяч танков. Фактически это была оккупация Чехословакии, которая поставила шлагбаум на всех демократических реформах в стране.

УЕФА отреагировала на эту позорную историю заседанием Чрезвычайного комитета 30 августа, на котором было принято решение провести повторную жеребьевку турнира среди команд соцлагеря – Союз европейских футбольных ассоциаций свел их между собой. Решение казалось логичным и своевременным, ведь большинство стран Западной Европы остро осуждали оккупацию Чехословакии.

К тому же это решение было, согласитесь, достаточно мягким по отношению к странам-агрессорам. Их не отлучили от еврокубков, а просто развели между собой, чтобы избежать возможных политических эксцессов.

Но пропагандистским СМИ СССР это очень не понравилось. Реакция советской футбольной прессы была показательной.

"Почему? Откуда это взялось? Что за небывалая беспардонная дискриминация команд социалистических стран?" – спрашивалось в передовице очередного номера московского "Футбол – Хоккей" – Некоторым членам комитета во главе с президентом УЕФА крупным фабрикантом Видеркером не понравилось, что правительства СССР, Польши, Венгрии, Болгарии и ГДР пришли на помощь народу Чехословакии в его борьбе с контрреволюцией, и сразу же были забыты все уставы и правила, и осталось лишь одно желание этих стран. Мелкое политиканство продиктовало эту новую жеребьевку, которую лучше называть подтасовкой. Спортивные организации, в частности футбольные, основаны на принципе отрицания любой дискриминации, религиозной, расовой или политической. Те, кто отвергают этот принцип, не просто вставляют палки в колеса, а по сути дела сводят на нет благородный смысл спортивного движения, призванного объединять и сближать народы".

По результатам дополнительной жеребьевки киевское Динамо должно было играть в первом раунде Кубка европейских чемпионов с польским Рухом. Советские газеты дружно клеймили УЕФА, который пошел "на поводу у политиканов". Вечерний Киев сообщил, что инициатором демарша стал... Селтик (!), пострадавший от киевлян год назад. Правда, никаких доказательств в пользу такой версии не было предоставлено.

"Председатель Федерации футбола СССР В. Гранаткин оценил такие беспрецедентные действия УЕФА как незаконную и провокационную акцию, поставившую футболистов социалистических стран в худшее положение по сравнению с другими участниками турниров, – говорилось в сообщении Вечернего Киева . – Ведь ни для кого не секрет, что чемпионы СССР, Болгарии, Венгрии, Чехословакии и других стран социалистического содружества сильнее клубов, с которыми они должны были встречаться согласно официальной, первой жеребьевке. Команда Рух из польского города Хожува по европейской классификации стоит значительно выше, чем швейцарский Цюрих, а венгры из Ференцвароша играют лучше французского Сент-Этьена, с которым теперь новая "жеребьевка" свела шотландский Селтик".

Нота протеста

4 сентября 1968 года Федерация футбола СССР направила в штаб-квартиру УЕФА ноту протеста.

"В связи с решением чрезвычайного комитета Европейского союза футбольных ассоциаций, изменившего жеребьевку соревнований на Кубок европейских чемпионов и Кубок кубков, что является грубым и беспрецедентным в истории футбола нарушением устава УЕФА и ФИФА, Федерация футбола СССР заявляет решительный протест против подобных действий. Решения руководителей УЕФА грозят опасными последствиями для связей между странами в этом популярном виде спорта. Федерация футбола СССР требует немедленной отмены решения чрезвычайного комитета и проведения указанных выше соревнований в соответствии с ранее проведенной жеребьевкой. В противном случае Федерация футбола СССР будет вынуждена обратиться в Международную федерацию футбола с просьбой о пересмотре этого незаконного решения".

Вам эта нота ничего не напоминает?

Однако все потуги футбольного органа тоталитарной страны СССР оказались напрасными. По результатам голосования исполкома УЕФА семь голосов против двух поддержали результаты повторной жеребьевки. Федерация футбола СССР в ответ отозвала киевское и московское Динамо из еврокубков (московская команда должна была выступить в Кубке кубков). Обосновав свою позицию в соответствующем заявлении, растиражированном пропагандистским ТАСС:

"В связи с повторным грубым нарушением второй статьи уставов УЕФА и ФИФА и непристойным решением УЕФА об изменении жеребьевки европейских футбольных соревнований, представляющим собой не что иное, как попытку протащить реакционные, политические тенденции в международный спорт, Федерация футбола СССР и спортивная общественность, футбольные клубы Динамо Москва и Динамо Киев отказываются от участия в соревнованиях на Кубок обладателей кубков и Кубок европейских чемпионов. Федерация футбола СССР возлагает всю полноту ответственности за последствия позорного решения УЕФА на тех политиканов и дельцов от спорта, которые подменяют принципы спортивного сотрудничества темными махинациями".

Читайте также : Фото За победу в Кубке Кубков игроки Динамо получили по 400 долларов

Конечно, у киевского Динамо никто ничего не спрашивал.

"Все решалось на уровне Федерации футбола СССР" – признался автору этих строк Йожеф Сабо, который тогда был одним из лидеров Динамо.

Решение Федерации футбола СССР поддержали и некоторые сателлиты Советского Союза, а именно Федерации футбола Польши, Венгрии и ГДР. На старт еврокубков не вышли Рух Хожув, Ференцварош и Карл Цейс Йена. Не поддержала демарш Югославия. В первом раунде турнира Црвена Звезда победила без проведения матчей – именно с ней должен был сыграть Карл Цейс. Но уже во втором раунде команда из Белграда попала под каток под названием Селтик. Шотландцы сокрушили югославов (5:1 и 1:1).

Также в турнире приняла участие команда из Чехословакии. Причем Спартак Трнава (сейчас Словакия) выдал лучший сезон в своей истории в еврокубках. В первом раунде Спартак обыграл Стяуа Бухарест (Румыния тоже не поддержала демарш Федерации футбола СССР) и в итоге дошел до полуфинала турнира. Динамо по уровню игры и составу точно не уступало Спартаку, поэтому нам только можно гадать, как бы выступили киевляне, если бы им Федерация футбола СССР не запретила участвовать в престижном клубном турнире.

Победителем же розыгрыша Кубка европейских чемпионов сезона-1968/69 стал Милан, который в четвертьфинале обыграл Селтик (0:0, 1:0), в полуфинале – Манчестер Юнайтед (2:0, 0:1), а в финале – Аякс 4:1.

В следующий раз в еврокубках Динамо сыграло в сентябре 1969 года. В первом раунде Кубка чемпионов украинцы дважды победили Аустрию Вена (3:1, 2:1), но это уже другая история.

Максим Розенко, Чемпион