Любовь по-голливудски. Как Дэдпул с другом подарили Рексему сказку

Как бы ни была богата история английского футбола, 26 апреля 2025 года подарило уникальное событие даже для него. Впервые в истории какой-либо команде удалось повыситься в классе три раза за три года.

Команде, забравшей три "промоушна" подряд, стал даже не английский клуб – это Рексем с севера Уэльса, команда, которую постоянно забывают, называя валлийские коллективы в английских футбольных лигах. Теперь, наверное, забывать не будут: ближайший сезон "драконы" проведут на один дивизион выше, чем столичный Кардифф.

Поистине голливудская история рывка из полулюбительских лиг в одну компанию к Лестеру – но голливудской история Рексема была бы, даже если бы клуб никуда не вышел. Дело в том, что валлийским клубом последние пять лет владеют настоящие легенды, настоящие мастодонты Голливуда.

Первая идея – от легенды и рекордсмена сериалов

Знаете ли вы сериал "В Филадельфии всегда солнечно"? Даже если нет, в Америке он имеет культовый статус. Стартовав в 2005-м, недавно "It's Always Sunny in Philadelphia" побил рекорд по количеству сезонов – и имеет одного, ярко выраженного фронтмена. Историю про ирландских эмигрантов, которые открыли паб в Филадельфии, придумал потомок ирландских эмигрантов Роб Макэлхенни. Первую серию Роб с товарищами снял на любительскую видеокамеру, предоставил разным телеканалам – и потом переснимал с профессиональным оборудованием.

В США Макэлхенни пользуется безмерным уважением – как мастер короткого жанра, профи того, как снимать ситкомы. И в конце 2010-ых, находясь в поиске идей, Роб пересматривал сериал "Сандерленд: любовь до гроба". Сериал о том, как в английской провинции любят клуб, который никогда не выигрывает, вопреки всем возможным поражениям, поразил Макэлхенни. Он написал Хампфри Керу, на тот момент просто начинающему актёру:

" Мы должны сделать то же самое. Купить клуб и снять про него фильм ".

Важно: даже статус легенды одного сериала не позволял Робу потянуть такой проект в одиночку. И он обратился к... "Дэдпулу". Райан Рейнольдс, помимо легендарной роли, известен инвестициями: например, он приобрёл одну из компаний по производству джина, которую его герой позже пил в фильмах. Недавно Рейнольдс продал эту компанию за 610 миллионов долларов – так что ещё большой вопрос, что приносит ему большие деньги, кино или "дополнительные" активности.

Макэлхенни для начала просил просто инвестиции, но Рейнольдс так загорелся идеей, что согласился только на полноценное совладение. Интересно, что и Керу дело нашлось: он теперь исполнительный директор Рексема.

А почему именно Рексем?

Критерии по выбору клуба были, мягко говоря, нетривиальны. Рейнольдсу и Макэлхенни не нужен был топ-клуб – наоборот, при выборе актёры исключали клубы АПЛ и Чемпионшипа. При этом для новых владельцев была важна история. Макэлхенни восхитился историей того, как в Сандерленде даже гробы умерших фанатов покрывают материей цветов одноименного клуба.

И, как следствие, была важна фан-база: чем больше, тем лучше, чтобы сразу влиять на фан-культуру. Про Сандерленд большой и красивый сериал снимали те же люди, что снимали топ-документалки про Усейна Болта, МЮ, группу One Direction – и взялись за такой скромный клуб они только потому, что болеют за него.

В итоге актёрский тандем дошёл до клуба, названия которого сам ранее не знал – но от этого не менее потрясающего.

История клуба Рексем бесконечна. Никаких Арсеналов и Барселон даже в проекте не было, когда на севере Уэльса уже играли в футбол. По любым критериям "драконы" входят в десятку древнейших клубов мира – под вопросом конкретное место (Кристал Пэлас, например, отстаивает своё первенство и факт основания ещё в 1861-м году, но явных доказательств нет), но факт в том, что уже в 1864-м году крикетисты Рексема основали футбольную секцию.

Соответственно, клуб дышит историей. Стадиону Рексема принадлежит мировой рекорд: это старейший стадион, который принимает матчи сборных. Первый домашний матч в истории сборная Уэльса сыграла именно на "Рейскорс Граунд" – получается, "драконы" сыграли на поле "драконов". Здесь же валлийцы установили рекорд, которому, видимо, суждено быть вечным: 11:0 с Ирландией в 1888-м году.

Статус патриарха абсолютно не помогал Уэльсу в английской лиговой системе. Его рекорды: 15-е место во втором дивизионе в семидесятые, четвертьфинал Кубка тогда же и... четвертьфинал Кубка Кубков! Вы спросите: как же так вышло, что команда с таких низов играла в еврокубках? До определённого момента команда участвовала в Кубке Уэльса – и, когда побеждала, отбиралась в Кубок Кубков.

Более того: в активе "драконов" есть победа над самыми известными "драконами" в футболе. В сезоне-1984/85 Рексем (команда четвёртого английского дивизиона!) выбил в КОКе сам Порту. А ведь всего через два года он выиграет Кубок чемпионов... Тогда валлийцы вылетели уже в следующем раунде от Ромы, но в другом сезоне прошли шведский Юргорден, польскую Сталь – и только в четвертьфинале вылетели от Андерлехта. Другие скальпы Рексема: Цюрих, Лунгбю, Зуррик (Мальта). Сейчас такой трюк не провернёшь: вот уже 30 лет, как Рексему закрыт путь в валлийские кубковые турниры.

Под стать футбольному клубу и город. Первые поселения на месте Рексема появились около 10 тысяч лет назад, а ремесленники начали здесь селиться ещё в XIII-XIV веках. Наличие ещё и месторождений свинца, угля и железа сделало Рексем крупнейшим городом на севере Уэльса. И это, кстати, сформировало окончательный выбор голливудских звёзд.

Спустя годы автор Athletic отмечал: " Большое преимущество Рексема в том, что они растут и за ними стоит полстраны. На юге Уэльса есть три большие команды: Ньюпорт, Кардифф и Суонси. Если бы они купили английскую команду, то получили бы зону влияния в несколько миль. А здесь у них есть полмиллиона потенциальных болельщиков. Это их шанс ".

Ключевые решения: вера в тренера из сериала, британский состав – и слухи о Варди

Чем занялись Макэлхенни и Рейнольдс в Уэльсе? Конечно, они сняли сериал – и "Welcome to Wrexham" уже стал явлением в сфере спортивной документалистики. На данный момент в послужном списке сериала уже восемь премий "Эмми". Конечно, звёзды не пожалели денег на "каст": Пол Маллин перешёл к ним в пятую лигу после того, как забил 32 гола за сезон в четвёртом – то есть, по идее, должен был уйти на повышение, во второй-третий дивизион.

Но, прежде всего, тандем актёров – воистину гении маркетинга. То, как Макэлхенни и Рейнольдс привлекают внимание, заслуживает отдельной премии. Есть, конечно, "просто" громкие имена: на первый матч Рексхэма после возвращения в четвёртый (!) дивизион приехал Хью Джекман. Также в Рексхэме побывал Уилл Феррелл, который даже оставил автограф на стене местного паба, исполнитель роли Человека-муравья Пол Радд – а звёзд поменьше на севере Уэльса и фиксировать перестали.

В плане масштаба звёзд, которые связывают себя с Рексемом, просто нет предела. В одном из роликов клуба форму маскота клуба надел на себя сам Энтони Хопкинс – так сказать, стал красным драконом через 22 года после роли в "Красном драконе".

И он не единственный сэр, который снялся в маркетинговой активности клуба. В одном из роликов клуба Макэлхенни и Рейнольдс звонят Алексу Фергюсону, чтобы договориться о товарищеском матче с МЮ. Звёзды волнуются, объясняют Фергюсону детали, но сэр молчит. В итоге Рейнольдс бросает трубку, а Фергюсон говорит, что ничего не слышал, так как стоял беззвучный режим.

Популярность Рексема за пределами Англии и актёров за пределами кино стала так велика, что одно из её проявлений, вообще-то, идёт вразрез с валлийскими идеями. В 2022-м году арену Рексема посетил... король! Чарльз III вместе с супругой посетил Рексем, чтобы сняться в сериале, поздоровался с Макэлхенни и Рейнольдсом. Для Уэльса, вообще-то, тема монархии триггерная: Суонси и Кардифф даже не объявляли в соцсетях траур после смерти королевы.

🎥 ⚽ Watch more from our Royal 'Welcome to @Wrexham_AFC' with @VancityReynolds and @RMcElhenney!



Welcome To Wrexham Season 2, available on @DisneyPlus now. pic.twitter.com/Nf0mIZZlQd — The Royal Family (@RoyalFamily) September 13, 2023

Но любовь к новым владельцам в Рексеме такова, что им готовы простить всё. Рексем был важным индустриальным центром Великобритании, но в постиндустриальную эпоху производства закрылись. Сейчас в Рексем приезжают туристы – и город развивается, экономика растёт.

Макэлхенни и Рейнольдсу удалось сделать Рексем больше, чем просто успешным и необычным футбольным клубом. Они сделали его Явлением – клубом с огромной аудиторией за пределами страны. Сейчас у Рексема полтора миллиона подписчиков в Инстаграм – это больше, чем, например, у Саутгемптона, клуба с огромной историей и массой сезонов в высшей лиге. Неплохо для городка с 50-тысячным населением!

Звёзды купаются в лучах славы. Рейнольдс вместе со стадионом поёт клубную песню, посвящённую Макэлхенни

Звонок Фергюсону был не просто маркетинговой акцией – Рексем действительно сыграл предсезонный матч с МЮ. А ещё с Челси, Борнмутом, снова с Челси – соперниками, которые обычно брезгуют соперниками со дна трясины.

Рексем ещё в статусе клуба четвёртого дивизиона делал турне по США – и стадионы битком забивали его американские фанаты. Люди, которые обычно и Класико проигнорируют, предпочтя матч НФЛ, приходили на игры с участием команды Лиги 2. И точно не из-за МЮ или Челси: Рексем играл, например, в Ванкувере с местным "Уайткепс", и там тоже был аншлаг.

Если на другом конце света, несмотря на разницу в часовых поясах, за "драконов" болеют, то в самом Уэльсе ажиотаж сложно преувеличить. 7338 – число болельщиков на трибунах матча Рексема с Блэкберном, которое вошло в историю Кубка Англии. Это же совсем немного, скажете вы? Дело в том, что это был выездной матч – и даже на выезд, в другую страну, сейчас готово ехать столько фанатов "драконов".

Кто главные герои на поле? В прошлом – безусловно, Пол Малин, который в сезонах в пятом дивизионе забивал 28 и 23 голов, а в четвёртом – 24. Вот на Лигу 1 его таланта, видимо, уже не хватает: там Пол забил всего трижды. Бен Фостер, вратарь, который ещё 20 лет назад играл за МЮ, ради такого дела вернулся с пенсии и в решающей игре за выход в Лигу 2 отбил пенальти от игрока Ноттс Каунти.

В настоящем – Стивен Флетчер, в прошлом форвард сборной Шотландии (и таких клубов, как Марсель, Вулверхэмптон, Сандерленд). За сезон в Лиге 1 он забил восемь голов – на первый взгляд немного, но в команде никто не забил больше. Важнейшим игроком в центре поля стал Джеймс Макклин, который сыграл больше ста матчей за сборную Ирландии, в том числе и на Евро-2016.

В будущем стоит ждать большой вклад от Джея Родригеса, который пришёл в январе – и, возможно, от Джейми Варди. Форвард, который лучше всех знает, как пробиваться со дна до Премьер-лиги, недавно покинул Лестер – и инсайдеры связывают его именно с "драконами".

Но главным решением Макэлхенни и Рейнольдса и сейчас выглядит первое. В самом начале пути они наняли тренера Фила Паркинсона, который работает до сих пор. Паркинсон показал готовность меняться: команда побеждала и в романтическом стиле, и как автобус (повторюсь, 8 мячей у лучших бомбардиров). И знаете, как выбрали этого человека американцы, которые на тот момент ещё ничего не понимали в футболе?

Они увидели Паркинсона в сериале. До Рексхэма этот тренер работал с Сандерлендом.

Вместо послесловия

Нигде слова о любви не значат так мало, как в Голливуде. Поколения актёров, режиссёров, продюсеров обесценили ценность этого великого чувства, приучили весь мир говорить эти слова по малейшему поводу и даже без него. Поэтому, конечно, нет сомнений, что две суперзвезды кино с колоссальным стажем сумеют имитировать любовь.

И всё же, на мой взгляд, Макэлхенни и Рейнольдс в какой-то момент полюбили этот клуб по-настоящему.

Заходили они, конечно, в бизнес-актив ради продвижения бизнес-активов – но в какой-то момент стали вкладывать в клуб ресурсы, которые просто невозможно отбить чем-то, кроме дофамина в крови. В Рексеме есть своя, очень локальная группа, собиравшая по паре тысяч прослушиваний – но после того, как Рейнольдс выложил их выступление в TikTok, они стали собирать десятки миллионов. Более того, когда в конце одного из сезонов звёзды договорились о выступлении на "Рейскорс Граунд" Kings of Leon, местных музыкантов позвали выступить на разогреве.

А в благодарность группа записала песню "В Рексеме всегда солнечно" – с явной отсылкой к названию главного проекта в жизни Макэлхенни

А ещё Рейнольдс брал местных музыкантов в турне по США. А ещё дал Полу Маллину сыграть в фильме "Дэдпул и Росомаха" – одном из главных фильмов всего года, одном из главных проектов в своей жизни. А ещё он помогает местному бармену с отпуском в Америке, доставая для него билеты на матчи MLS. А ещё в его соцсетях каждый второй пост, несмотря на исключительную занятость и востребованность, посвящён футбольному активу...

Согласитесь, это не те вещи, которые можно и нужно делать ради маркетинга. Актёру с 52 миллионами подписчиков в Instagram, как у Рейнольдса (и даже с двумя, как у Макэлхенни), нет смысла тратить своё время, чтобы сделать счастливыми каких-то работяг из глуши. Голливудских актёров пять лет назад поразила чистая и искренняя любовь британцев к футболу – и они так увлеклись этим делом, что полюбили Рексем сами.