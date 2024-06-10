Как посетить матчи сборной Украины на Евро-2024 за 250 евро

Через несколько дней на полях Германии стартует чемпионат Европы по футболу. Это первенство станет 17-м по счету, а хозяева обновят свой рекорд участия в этих турнирах. Для команды Юлиана Нагельсманна это будет 14-е выступление на континентальном первенстве. Примет участие в турнире и сборная Украины, для которой это будет четвертый вояж на турнир лучших команд Старого Света.

Как для игроков сборной, так и для болельщиков, попасть на Евро — одна из вершин футбольных достижений, конечно, для каждого своя. К сожалению, в нашей стране идет война, и большое количество фанатов сборной Украины вынуждены защищать государство на фронте, а не поддерживать команду Сергея Реброва на стадионах Германии. Не перестаем благодарить и поддерживать — донатом и словом — наших защитников!

Очевидно, что сборная Украины не останется без поддержки в Германии, как за счет проживающей там уже долгое время диаспоры, так и за счет вынужденных беженцев, и тех людей, которые все же имеют возможность легально выехать за границу. Автор материала как раз из последней категории, поэтому по просьбе редакции делится бюджетными вариантами поддержки национальной команды на Евро-2024.

Выезд

Ныне это самый болезненный вопрос для многих. Не будем этим спекулировать, а просто заранее скажем всем гневным комментаторам — у автора выезд за границу легальный, по статье 23 Закона Украины. Все круги "ада" (в кавычках, потому что настоящий ад сейчас на фронте) из ТЦК, ВЛК и т.д. пройдены, как в 2022-м, так и в 2024-м.

Планирование

Конечно, во время войны планирование — дело неблагодарное, но кто умеет "смотреть в завтрашний день", начинает свой нехитрый план с билетов на футбол. Первая продажа билетов на Евро-2024 состоялась в декабре 2023 года, но в то время еще не было известно, сыграет ли там сборная Украины, поэтому не все, как и автор, рискнули "замораживать" свои средства на сайте УЕФА. Затем состоялась дополнительная продажа в феврале и марте, тот, кто хотел, мог приобрести "тикеты" на официальном портале. Сейчас также достаточно предложений на специализированных порталах, у людей в Facebook и других сайтах, но мы не рекомендуем покупать билеты таким образом. Это следует делать только у проверенных людей. В противном случае можно остаться и без билетов, и без денег.

Если у вас есть бинго из первых двух пунктов, то уже больше половины дела сделано. Дальше – легче: логистика и жилье.

Но мы рассмотрим варианты, согласно которым планировка началась за месяц до старта. Цель? Доказать, что посетить чемпионат Европы за не заоблачные средства реально. А поскольку впереди еще Олимпиада, возможно, некоторые рекомендации пригодятся и на ближайшее будущее.

Логистика

Всем известно, что во время больших мероприятий, будь то спортивное событие или музыкальный концерт, жилье и транспорт к местам проведения ивентов значительно дорожают в цене. Так что, если мыслить прямолинейно, найти бюджетный вариант действительно невозможно. Однако стоит лишь проявить смекалку — и мы уже на Евро-2024.

Из-за нападения России транспортные коридоры украинцев в Европу почти исчезли. По сути, остается два с половиной варианта — это Польша, Венгрия и Румыния с Молдовой. Последние две отбрасываем сразу, потому что из Кишинева можно вылететь разве что в Хургаду, а по самой Румынии неудобная логистика в аэропорты. Из-за близости к Германии и удобства выбор падает на Польшу, в случае автора — на Краков.

Дорога в Краков при правильной планировке занимает от 10 до 20 часов. Но ведь мы здесь о бюджетных вариантах? Дешево и сердито выглядит так: Киев — Львов утренним Интерсити – 450 гривен (альтернатива – ночной плацкарт за 250 гривен). Следующий шаг – добраться до пешей границы Шегини – Медика: маршрутка до границы 130 гривен, или "общее такси" — 400, в пути где-то полтора часа.

Пеший переход – это самая большая загвоздка в этом маршруте. Можно проскочить за 20 минут, а можно потерять три-четыре часа. "Поблагодарим" малое пограничное движение с бутылкой водки и двумя пачками сигарет. Некоторое время в очереди и – Польша. С Медики 15 минут, и мы на вокзале Перемышля, откуда ходят поезда по всей стране, а также в Германию, Чехию, Словакию. И не забываем об автобусах по всей Европе. Каждые 30 минут есть транспорт в Краков по цене от 500 гривен, в пути 3-4 часа. И вот, уехав утром из Киева, ужинать мы можем уже в Кракове, потратив на транспорт около тысячи гривен, или всего 25 евро.

Предыдущие два абзаца можно убрать и заменить поездом Интерсити сразу на Перемышль, но очередь тоже есть, и цена уже на второй класс около 1500, а добавить еще поезд в Краков, и уже получаются общие расходы вдвое больше, а по времени не меньше.

Краков мы сделаем нашей базой, как сборная — Висбаден. Главная причина — цена и доступность транспорта по Европе. Ведь цены на номер стартуют от 20 евро в сутки, что несравнимо с немецкими, где стоимость в десятки раз больше на период Евро. А еще дешевле будет в случае, если в Кракове есть друзья, у которых можно остановиться на несколько дней.

Первый матч. Украина – Румыния. 17 июня, Мюнхен

В аэропорт Мюнхена ничего бюджетного в эти дни не летит, но, как видно из предыдущего абзаца, прямые маршруты — это не для нас. Что ж, наиболее бюджетный вариант для посещения матча в Мюнхене по скромному мнению автора выглядит следующим образом: Краков – Прага – Мюнхен, и за 40 евро и 11 часов с остановкой на бокал пива в Праге мы прибываем в столицу Баварии. Ночной переезд позволяет сэкономить на жилье и пообедать традиционной утиной ножкой на пивоварне Augustiner. Билет на матч был приобретен за 30 евро заранее в феврале, и мы на фантастической "Альянц-Арене", которая на матчах сборных будет носить более приземленное название "Арена Мюнхен". Дорога "на базу" смотрится несколько интереснее. Ночной переезд в Вену и утренний вылет лоукостом в Краков — за автобус+самолет заплачено 40 евро.

Второй матч. Украина – Словакия, 21 июня, Дюссельдорф

В этом случае идеальный маршрут выглядит гораздо проще, чем предыдущий. Из Кракова и Катовице есть лоукост-рейсы в Дортмунд, а оттуда всего один час в Дюссельдорф на немецкой электричке. Кстати, проезд по региональным поездам при наличии билета на футбол — бесплатный, подробности на сайте УЕФА. Здесь также без ночлега, ведь обратный рейс в Польшу уже в 8 утра. Расходы: авиа в две стороны – 20 евро. Электричка — бесплатно (или 5 евро).

Билет на футбол — 30 евро.

Третий матч. Украина – Бельгия, 26 июня, Штутгарт

Самая неудобная локация, если ты в Польше… Но можно воспользоваться одним из предыдущих маршрутов, ведь от Мюнхена всего 1,5 часа автобусом в город "Мерседесов", а из Дюссельдорфа или Дортмунда — 4-6.

Бюджет

Дорога в Краков — 1100 гривен + 1100 назад

Краков - Мюнхен - Краков - 80 евро

Катовице - Дортмунд - Катовице - 20 евро самолет + 20 евро трансфер

Жилье в Кракове — бесплатно

Два билета на футбол — 60 евро Страховка — 20 евро

В общем, без учета немецкого пива (а ради этого и донатов приходится экономить на комфорте) и еды бюджет поездки на два матча сборной Украины на Евро-2024 едва достигает 250 евро. Кажется, эта сумма не выглядит заоблачной, как для такого события. Полезные советы:



Не покупайте билеты на футбол в Интернете у незнакомых персонажей. Только на проверенных платформах или у знакомых. Не переплачивайте за билеты. Как показывает опыт, всегда можно найти билет по нарицательной стоимости, даже перед стадионом, не кормите перекупщиков;

Планирование путешествия лучше начинать с момента начала официальной продажи билетов, в нашем случае это декабрь, но как видно выше — это можно сделать бюджетно и за месяц до старта турнира;

Жилье лучше бронировать сразу и с бесплатной отменой;

Если путешествуете лоукостами, то лучшие цены на авиабилеты за 6-8 недель до желаемой даты вылета. Но перед этим почитайте, что такое "лоукост-авиакомпания", потому что отсутствие багажа или бесплатного питания на борту может стать большой проблемой;

Не забываем о правилах поведения! В первую очередь мы — украинцы, а дальше уже футбольные болельщики;

Смотрите на мир шире – не всегда путь от точки А в точку Б должен быть прямым, можно сделать несколько маневров без потери времени и комфорта, что позволит сэкономить немного денег.

Что в итоге?

Конечно, такой формат путешествий и комфорта может понравиться не всем, но если для тебя как болельщика это мечта — то неделю можно потерпеть. Или добавить немного денег и совершить более комфортное путешествие.

Конечно, появится вопрос: что за поездка, если не смотришь города? Во-первых, акцент на бюджете, во-вторых, во всех городах автору пришлось бывать неоднократно, как на матчах украинских команд, так и с туристической целью, поэтому кроме стандартных "процедур": посещения любимой пивоварни или поедания порции currywurst, ничего экстраординарного не планируется. А в этих городах есть чем заняться, но это уже в гугл и путеводители.

Просто наслаждайтесь возможностью прикоснуться к такому большому ивенту, как чемпионат Европы по футболу!

Влад ДУДКА для Чемпиона, фото автора