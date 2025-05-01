Самые выдающиеся беженцы в истории игры, или Как трагедия басков научила футболу Советский Союз

Атлетик Бильбао сегодня сыграет в полуфинале Лиги Европы. Как и сто лет назад, этот клуб остается символом Страны басков, где могут играть только уроженцы края.

Чемпион рассказывает, как коренные жители Пиренеев стали беженцами и поневоле помогли развить футбол в наших краях.

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Говорят, что это была идея Хосе Антонио Агирре, первого лехендакари.

В 1936-м лидер баскского народа принял присягу в базилике святой Бегонии в Гернике, когда Испанию уже охватила кровавая гражданская война.

"Над всей Испанией безоблачное небо", – кто не слышал эту фразу? Но на деле это немного миф, ведь в разных регионах пароль франкистов 18 июля 1936-го звучал по-разному.

Впрочем, как и результат восстания.

Некоторые города, как Севилья, немедленно поддержали правых. Большинство, как Мадрид и Барселона, встали на сторону левых.

Басков глобально мало интересовали и те, и другие, однако социалистическая республика обещала им широкую автономию, тогда как Франсиско Франко стремился усилить центр и ассимилировать окраины. Выбор был очень легким.

Агирре – сам экс-защитник Атлетика Бильбао – мобилизовал на войну 100,000 басков, а оборону вокруг главных городов поручил строить французским инженерам.

Ага, тем же, что спроектировали линию Мажино. Если бы он знал...

Gaurko egunez duela 64 urte hil zen Jose Antonio Agirre. Agur eta ohore Lehendakari! pic.twitter.com/8jjBBxUggv — Arnaldo Otegi 🔻 (@ArnaldoOtegi) March 22, 2024

Ну, и еще лехендакари после начала боев вызвал к себе лучших баскских футболистов, которых придумал отправили за границу с миссией – они должны были собирать деньги на борьбу и рассказывать миру о преступлениях франкистов и союзного им итало-немецкого легиона Кондор.

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Их класс гарантировал интерес к турне. В те времена баски доминировали в испанской лиге, выигрывали большинство трофеев.

Атлетик становился чемпионом в 1930-м, 1931-м, 1934-м и 1936-м, а еще 4 раза подряд добывал Кубок. Также именно баски определяли лицо мощной сборной Испании, которая в 1934-м выиграла у Бразилии 3:1.

Это были и мастеровитые, и принципиальные мужчины – настолько, что в 1935-м в Кельне отказались зиговать в присутствии Геринга, Геббельса и других. Англия, Франция – все подняли руки к солнцу, только не они.

Главной звездой басков был Исидро Лангара – лучший бомбардир Примеры в 1934-м, 1935-м и 1936-м, игравший за Овьедо.

Также за них играли второй лучший голкипер Испании Грегорио Бласко и капитан Реала Луис Регейро.

El 1 de julio de 1908 nació Luis Regueiro Pagola, futbolista del Real Madrid entre 1931-32 y 1935-36. Interior derecho, uno de los mejores de la época, disputó 164 partidos oficiales e hizo 88 goles. Falleció en 1995. Un recuerdo para nuestro ex jugador.

📸 Archivo Real Madrid. pic.twitter.com/5GTsSr1gOQ — Rancoma (@Rancoma_) July 1, 2024

Агирре назначил их тренером убежденного националиста Педро Вальяну; нашел массажиста, врача, руководителя делегации и журналиста, который должен был освещать их баталии – и они поехали.

Никто даже в самом черном сне не представлял, что они уезжают навсегда.

Корабль со сборной Эускади отбыл из порта Бильбао 24 апреля 1937-го, а уже 26 апреля в Париже баски узнали, что немецкая авиация уничтожила дотла город Гернику, колыбель их нации.

Они побеждали лучшие клубы Франции – 3:0 с Расингом, 5:2 с Марселем – а тем временем франкисты сбрасывали на Бильбао по сто бомб в день.

Просто продолжать играть в той ситуации уже было подвигом.

Великобритания отказалась принять их, потому что сохраняла нейтралитет, поэтому баски поехали дальше по континенту – Бельгия, Чехословакия, Польша. Именно в Катовице после победы 4:3 над командой Эрнеста Вилимовского в лагерь Эускади приехали гости из Советского Союза и предложили турне по своей стране за 100,000 франков. Более того, советы также пообещали принять 1,500 детей-беженцев.

On this day in 1936, Hitler agrees to send troops and aircraft to aid Franco's Nationalists in the widening civil war in Spain. By the end of the year, 7,000 German military personnel will be in action there. pic.twitter.com/vYhns5GKjq — Military History Now (@MilHistNow) July 26, 2023

1937 год, разгар репрессий в СССР, но для басков это было лучшее предложение за все турне, и они видели в Сталине спасителя.

Они прибыли в Москву 15 июня, и в аэропорту с цветами и под музыку оркестра Регейро провозгласил:

"Вы приняли детей, так рано познавших ужасы войны, доказав тем самым еще раз, что есть на свете страна мужества, мира и дружбы".

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ФИФА все это страшно раздражало.

Писали даже, что басков могут пожизненно дисквалифицировать, но Жюль Риме передумал из-за гуманитарных целей турне.

Дело в том, что советы несколькими годами ранее договорились о товарищеских матчах во Франции в обмен на вступление в ФИФА, но, конечно, солгали – и с тех пор находились в изоляции, играя только с любителями.

Потому-то футбол в СССР отставал от Запада. Здесь даже не слышали о новейшей схеме WM, которую придумал Герберт Чепмен в Арсенале.

Збірна Країни Басків, 1937 рік, eitb.eus

Между тем баски использовали как раз ее – и так получали количественное преимущество едва ли не в каждой атаке.

В первом же матче с обладателем Кубка СССР-1936 Локомотивом Эускади разгромно победили 5:1. У советов разве вратарь Валентин Гранаткин что-то показал, а вот полевые растерялись.

Чтобы как-то сдержать Лангару, в следующей игре победитель Кубка-1937 московское Динамо прикрепило к баску персональщика, но того хватило лишь на 25 минут. Дальше форвард, что при росте 175 см имел 84 кг, и за это был прозван Танком, сделал свое дело – 2:1.

Что же делать? Как остановить баскских гостей?

Дружеское турне на глазах становилось проблемой для власти, ведь получалось, что советский народ вовсе не непобедим.

Как писал позже в объяснительной председатель Ленинградского комитета по делам физкультуры и спорта Тумченок, "... меня вызвал секретарь Ленгоркома ВЛКСМ Уткин и от имени Косарева, который звонил по телефону, в присутствии секретаря ЦК ВЛКСМ Вершкова предложил выбить из игры двух футболистов – Регейро и Горостису".

Хорошо, что его не поддержали. Вместо этого перед матчем в Ленинграде басков весь день водили пешими экскурсиями, а ночью устроили то ли пьянку, то ли оргию. Так была добыта ничья 2:2 – и советской пропаганде наконец было чем похвастаться.

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Вообще следующий матч против Спартака не был запланирован изначально, но басков уже не спрашивали. Москва так захотела.

В Спартак влили Малинина из ЦДКА, Теренкова из Металлурга, а еще дуэт форвардов Динамо Киев Шиловский – Щегоцкий. Кроме того, псевдо-Спартак, а по сути сборная СССР, впервые играла по схеме басков, которую в Союзе прозвали "дубль-вэ".

На дворе было 8 июля 1937-го, и еще перед игрой Исидро Лангара получил телеграмму – его родителей убила немецкая авиабомба.

Даже страшнее похоронка пришла голкиперу Бласко – франкисты убили и его родителей, и двух детей, которых он с ними оставил.

Ну, а советам было по барабану – они хотели победы и не имели стыда.

При счете 2:2 команда Эускади всем составом ушла с поля, протестуя против судьи Космачева, который свистел в одну сторону, а тогда еще и пенальти ни за что назначил. Гости сидели в раздевалке 40 минут, и лишь вмешательство наркома иностранных дел Молотова вернуло их на поле. Кажется, они все поняли, поскольку дальше уже не сопротивлялись и покорно проиграли 2:6.

Святкування перемоги Спартака над басками, elcorreo.com

Всех участников той "победы" власть наградила орденами и поездкой за границу, а чтобы гости не обиделись, то уже на следующий день судью Космачева вывели из состава Всесоюзной судейской коллегии за "неудовлетворительный арбитраж".

Не факт, что баски вообще обратили на это внимание. Им-то скоро стало совсем не до футбола – в очередных письмах писали, что их страна проиграла, войска бегут.

"Железное кольцо", построенное французами вокруг Бильбао, оказалось слишком узким, поэтому артиллерия франкистов безнаказанно разрушала город, и его пришлось сдавать. Лехендакари с последними сторонниками бежал в горы, а оттуда в Каталонию, которая еще сопротивлялась.

Им больше не за что было играть, и остальное турне – это уже какая-то инерция.

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Ее первый этап – поездка в Киев и матч 15 июля 1937-го.

Более 40 тысяч киевлян собрались тогда на стадионе, а состав уже традиционно усилили чужими игроками из Одессы и даже Ростова-на-Дону.

Не помогло.

Лангара и Бласко стали героями встречи, завершившейся победой басков 3:1.

Баски в Києві, 1937 рік, fcdynamo.com

При этом именно в Киеве произошел показательный эпизод – один из голов Динамо судьи несправедливо отменили, что невозможно было представить в Москве, и баски апеллировали к арбитру, что мяч надо засчитывать. Вот какими они были.

Еще дальше – две победы в Грузии, где местные свято оберегали псевдонаучную теорию о родственных связях с Эускади.

Финальная же остановка – Белоруссия и 6:1 против сборной Минска.

Советская власть сдержала слово, выплатила баскам 100,00 франков, и они уже не застали статьи в газете Правда, вышедшей 5 августа 1937-го:

"Выступления в СССР сборной Басконии показали, что наши лучшие команды еще далеки от высокого мастерства. Но эти матчи принесли немалую пользу нашим футболистам (длинный пас, игра краями, головой). Дальнейшие встречи с лучшими командами Запада еще больше обогатят советские команды и помогут им стать в ряды лучших футболистов мира".

В конце концов, так оно и получилось.

Разборки были нешуточные, и уже с сезона-1938 все советские клубные команды синхронно перешли на схему "дубль-вэ", которую даже усовершенствовали и обогатили.

Гавриил Качалин был среди новаторов. В 1937-м он сам бегал против басков в составе Динамо Москва, а в 1960-м возглавлял сборную СССР, выигравшую первый в истории Евро.

Динамо Київ, що грало з басками в 1937-му, fcdynamo.com

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Тем временем несчастная Эускади двигалась дальше – не имея цели, не зная пути.

Они заехали к скандинавам, потом вернулись во Францию, а уже там получили предложение из Мексики, где жило немало симпатизирующих им баскских мигрантов.

Все поехали за океан, кроме двоих – Гильермо Горостиса и Роберто Эчебаррия тайно вернулись в Испанию, получив амнистию от Франко.

Предатели, герои или же просто задолбались от жизни в дороге – называйте, как хотите.

Те же, кто таки поехал в Америку, объездили еще очень много – не только Мексику, но и Кубу, Аргентину, Чили, Уругвай. Они везде собирали толпы и их везде любили – особенно Лангару, которого однажды несли от аэропорта в Мехико буквально на руках.

Выступая в Аргентине, "Танк" стал первым футбольным кумиром Альфредо Ди Стефано.

Vascos que hicieron historia 💙❤️



Ángel Zubieta e Isidro Lángara, dos glorias eternas de #SanLorenzo 🙌🏽 pic.twitter.com/khtKihMXC2 — Ídolos CASLA (@idoloscasla) September 4, 2024

Ну, а завершилось их бесконечное турне аж в 1939-м, когда они зарегистрировались на чемпионат Мексики уже как клубная команда – Селексьон Эускади.

Бесстрашный вратарь Бласко, неутомимый хавбек Силауррен, техничные братья Луис и Педро Ригейро; Ирарагорри слева и Субьета справа, а впереди, конечно, Лангара – они еще раз доказали мастерство и заняли 2-е место, даже имея на замене только трех игроков, а потом пожали друг другу руки и разъехались.

Лехендакари Агирре уже в изгнании выслал каждому по 10,000 песет "на новую жизнь" – последний жест благодарности.

Тренер Вальяна осел в Уругвае, где работал в футболе вплоть до смерти – арбитром и журналистом.

Братья Регейро, Бласко, Аэдо, Мугерса и многие другие больше никогда не увидели Испанию. Они остались в Мексике, завели новые семьи, забыли старое горе. Сын Луиса Регейро, тоже Луис, стал футболистом, играл за Мексику на ЧМ-1966.

Dos históricos de la selección española se conocen en la previa del mundial 86: Isidro Lángara, quien aun ostenta el mejor promedio goleador de la historia, y Emilio Butragueño. pic.twitter.com/Vq2ZPRXacC — Hemeroteca RMCF (@HemerotecaRMCF) July 23, 2023

Анхель Субьета обрел большую славу в Аргентине, где женился и имел пятерых детей, однако в какой-то момент заскучал и вернулся с ними в Бильбао – однако ненадолго, ведь тот слишком изменился, и бывшая звезда не узнала родной край.

Силауррен, Ирарагорри – у этих получилось, хотя при Франко и старались не высовываться.

Что же касается Исидро Лангары, то в 1946-м он вел переговоры с Реалом, однако Сантьяго Бернабеу вложил все деньги в новый стадион, который потом назовут его именем, поэтому вынужденно отказал. В итоге Лангара вернулся в Овьедо, поиграл три сезона, но смотрели на него косо, в спину слышал "предатель", так что уехал обратно в Мексику, где Регейро устроили его к себе компаньоном в бизнес. Еще раз в Испанию Танк прилетел аж в 1992-м – смертельно больным, чтобы умереть, где вырос.