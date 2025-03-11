Решение принято: руководство МЮ определилось с судьбой "Олд Траффорд"

Владелец Манчестер Юнайтед сэр Джим Рэтклифф определился с судьбой стадиона "Олд Траффорд" - арену решено снести, а на ее месте построить новую.

Об этом сообщает пресс-служба команды.

Руководство "манкунианцев" пришло к выводу, что дешевле и быстрее будет снести культовую арену, а на ее месте построить новую, чем реконструировать "Олд Траффорд".

Ожидается, что клуб объявит об этом уже в ближайшее время. Оценочная стоимость работы по возведению нового стадиона - 2 миллиарда фунтов.

A new 100,000-seater stadium will be the centrepiece of the Old Trafford regeneration.#MUFC — Manchester United (@ManUtd) March 11, 2025

"Текущий стадион отлично служил нам на протяжении 115 лет, но он устарел. Построив стадион рядом с этим легендарным местом, мы сможем сохранить суть "Олд Траффорд", одновременно создав по-настоящему современную арену", - прокомментировал свое решение английский бизнесмен.

Отметим, что движущей силой такого решения был именно Рэтклифф, который всю сознательную жизнь болеет за "красных дьяволов".

По предварительным оценкам, реконструкция района Траффорд-парка может принести экономике Великобритании более 7 миллиардов фунтов.

Ранее бывший соперник Александра Усика опубликовал видео на стадионе Манчестер Юнайтед.