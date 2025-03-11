Решение принято: руководство МЮ определилось с судьбой "Олд Траффорд"
Владелец Манчестер Юнайтед сэр Джим Рэтклифф определился с судьбой стадиона "Олд Траффорд" - арену решено снести, а на ее месте построить новую.
Об этом сообщает пресс-служба команды.
Руководство "манкунианцев" пришло к выводу, что дешевле и быстрее будет снести культовую арену, а на ее месте построить новую, чем реконструировать "Олд Траффорд".
Ожидается, что клуб объявит об этом уже в ближайшее время. Оценочная стоимость работы по возведению нового стадиона - 2 миллиарда фунтов.
"Текущий стадион отлично служил нам на протяжении 115 лет, но он устарел. Построив стадион рядом с этим легендарным местом, мы сможем сохранить суть "Олд Траффорд", одновременно создав по-настоящему современную арену", - прокомментировал свое решение английский бизнесмен.
Отметим, что движущей силой такого решения был именно Рэтклифф, который всю сознательную жизнь болеет за "красных дьяволов".
По предварительным оценкам, реконструкция района Траффорд-парка может принести экономике Великобритании более 7 миллиардов фунтов.
Ранее бывший соперник Александра Усика опубликовал видео на стадионе Манчестер Юнайтед.