Избиение в логове фаворита: шок для Лунина, унижение для Мбаппе. 4 вывода из матча Реал – Барселона

Мадридский Реал не сумел порадовать болельщиков в принципиальном противостоянии. Накануне столичный испанский клуб не просто уступил, а потерпел разгромное поражение от Барселоны. В составе "сливочных" все 90 с лишним минут провел голкипер национальной сборной Украины Андрей Лунин.

Чемпион традиционно не проходит мимо мощных информационных поводов в мире футбола, и держит руку на пульсе событий значимых матчей. Что произошло на "Бернабеу"? В чем проявляется диаметрально противоположная судьба наставников команд? Почему для победителя успех имеет чрезвычайное значение, а украинский вратарь стал жертвой обстоятельств? Об этом, и не только – в нашем материале.

Анчелотти стал ближе к отставке

В начале недели испанские СМИ тиражировали информацию о возможном увольнении Карло Анчелотти в случае дальнейших неудач. Мол, с приходом Килиана Мбаппе команда стала сильнее по именам, но потеряла прежние лоск, легкость и способность действовать по "основанному" сборной Бразилии принципу "...мы вам – сколько захотим".

Ответ итальянца не заставил себя ждать. Проблемные 0:2 по ходу матча с Боруссией "бланкос" конвертировали в разгромную победу 5:2. Но уже в следующем домашнем матче на неделе повторить подобный фокус не удалось, и то, что выглядело чуть ли не вбросом, теперь имеет серьезную почву под собой. Как известно, оказаться на вершине гораздо легче, чем удержаться. Конечно, учитывая текущее положение дел в первенстве Испании и ситуацию в необычно огромной турнирной таблице в Лиге чемпионов, а также предварительные заслуги Папы Карло, "попросить" из тренерского мостика завтра его никто не будет. Однако взгляды Флорентино Переса в сторону условного Зинедина Зидана точно станут более частыми.

Флик – счастливый билет Лапорты в будущее

Ханс-Дитер Флик стал первым наставником "кулес" с 2013 года, выигравшим дебютное Классико. Последним коллегой немца, берущего верх над мегапринципиальным соперником в дебютной схватке, был аргентинец Херардо Мартино. Но в случае с руководством "блаугранас" это не просто победа, а именно гораздо больше.

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Ситуация, в которой оказалась Барселона еще до возвращения в кресло руководителя Жоана Лапорты, была не просто тяжелой, а едва ли не угрожающей существованию клуба как таковой. Жалкое положение финансов диктует свои условия и шаги, и при обстоятельствах, в которых живут каталонцы в последние годы, едва ли не каждое действие боссов, якобы направленное на улучшение, превращается в заход в своеобразное минное поле. Не угадал нужное "направление", подорвался – стало еще хуже. И таких ошибок сам Лапорта наделал уже немало, о чем свидетельствует и проведение последней трансферной кампании. Барселона не впервые взяла не тех, кто надо и кого хотела, а исходя из необходимости не впасть в долговую яму еще глубже. Но главный трансфер случился на тренерской скамье. Флик не просто вернул Барселоне атакующий доминирующий стиль. Он не стесняется играть скромнее против команд, превосходящих "кулес" по именам. А главное – немец проделал главную работу самого Лапорты, ведь сумел внушить веру в необратимую перспективу.

Левандовский дал урок футболу Мбаппе и Винисиусу

Роберт Левандовский не получит "Золотой мяч" в обозримом будущем. Поляк точно не будет в фокусе внимания мировых СМИ в момент не только вручения как самой престижной индивидуальной награды, но и в периоды подтверждения других регалий за последний год. Что вроде бы и справедливо, ведь Хави Эрнандес на скамье "блаугранас" явно не сумел реализовать весь потенциал нападающего, который точно был зажат пониманием футбола легенды клуба, и кое-где не понимал, что от него требуется.

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Но по итогам вечера футбола в Мадриде 26 октября 2024 года 36-летний центрфорвард "сделал" и главного претендента на "ЗМ" Винисиуса Жуниора, и вместе с тем на самом деле еще более статусного Килиана Мбаппе. Это было похоже на передачу опыта сформированным мастером талантливой, но очень "зеленой" и "сырой" молодежи, которая не знает, что делать в момент, когда надо кровь из носа переломить игру. И пока бразилец и француз соревновались за внимание камер несуразными действиями у ворот соперника, взрослый дядя Роберт молча делал свое дело.

Лунин оказался не в том месте не в том матче

Андрей Лунин получил возможность проявить себя в важном для Реала поединке в условиях, когда надеяться на ощутимое увеличение игровой практики не приходится. Но это был тот случай, когда о выходе на поле остается разве что жалеть.

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С профессиональной стороны выполнения своей работы вопросы к Лунину могут быть разве что по третьему голу соперника, да и здесь нужно очень постараться, чтобы, как говорится, "доковыряться". Проблема в том, что в Испании именно так и поступят. И будут вспоминать не только о проходном дворе ужасающе некомпетентной обороны мадридцев, но и вратаря, который "почему-то" 4 раза не совершил чуда. А там и "неприкосновенный" Тибо Куртуа вернется.