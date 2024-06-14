Ворскла делает революционный шаг: дубль будет тренировать женщина

Бывшая игрок сборной Украины Ия Андрущак будет тренировать Ворсклу-2, которая в следующем сезоне будет выступать во Второй лиге.

Об этом сообщил вице-президент "бело-зеленых" Олег Лысак в комментарии для "Украинского футбола".

Таким образом Андрущак станет первой тренером мужской профессиональной команды в истории украинского футбола.

Напомним, что с ноября 2023 года Ия работала с юношеской командой Ворсклы. Полтавчане заняли 9 место в чемпионате Украины U-19.

Ворскла-2 будет сформирована из молодых футболистов, ранее игравших в юношеской команде под руководством Андрущак.