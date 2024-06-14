Українська правда
Все разделы
Укр
Поддержать УП
Чемпион Футбол

Ворскла делает революционный шаг: дубль будет тренировать женщина

Игорь Чернявский — 14 июня, 14:45
Ворскла делает революционный шаг: дубль будет тренировать женщина

Бывшая игрок сборной Украины Ия Андрущак будет тренировать Ворсклу-2, которая в следующем сезоне будет выступать во Второй лиге.

Об этом сообщил вице-президент "бело-зеленых" Олег Лысак в комментарии для "Украинского футбола".

Таким образом Андрущак станет первой тренером мужской профессиональной команды в истории украинского футбола.

Напомним, что с ноября 2023 года Ия работала с юношеской командой Ворсклы. Полтавчане заняли 9 место в чемпионате Украины U-19.

Ворскла-2 будет сформирована из молодых футболистов, ранее игравших в юношеской команде под руководством Андрущак.

Андрущак Чемпіонат України, Друга ліга Ворскла Полтава

Ворскла Полтава

Шесть клубов УПЛ заявили вторые команды на чемпионат Второй лиги
Семь украинских команд заявят во Вторую лигу свои дубли
Степанюк стал игроком Вереса
Степанюк подписал контракт с новым клубом
С Вами я стал лучше как человек и футболист: Степанюк трогательно простился с Ворсклой

Последние новости