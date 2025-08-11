Феерия Карпат с Шахтером, исторический рекорд в матче Динамо, старт бомбардирской династии: итоги 2-го тура УПЛ

Матчем Зари с Кудривкой завершился второй тур чемпионата Украины-2025/26, и "Чемпион" подводит итоги очередного игрового дня.

Все результаты 2–го тура

8 августа

Полтава – Верес 1:0

Рух – Динамо 1:5

9 августа

Кривбасс – Металлист 1925 2:0

ЛНЗ – Эпицентр 1:0

10 августа

Оболонь – Александрия 1:0

Полесье – Колос 0:1

Карпаты – Шахтер 3:3

11 августа

Заря – Кудривка 2:1

Матч тура

Игра на "Арене Львов" стала настоящим украшением тура. Это, в принципе, несложно в ситуации, когда матчи Динамо и Шахтера включают 12 голов, а остальные шесть игр, вместе взятые – 9, но в данном случае тот же Суперкубок Англии (тоже, безусловно, зрелищный и сенсационный матч) выглядит на фоне битвы Карпат с Шахтером бледновато.

Прежде всего, простите за банальность, этот матч лучше просто посмотреть. Шесть голов – и близко не вся красота, которую подарили нам команды. Домчак уже при 3:3 на последних минутах совершил классный сейв, а у Карпат отменили гол со штрафного из–за миллиметрового офсайда. Голы, моменты, атака на атаку – Лупашко не просто так после игры сказал, что хочет ставить футбол, когда зрители будут хотеть приходить на стадион. Что сказать: везет тем украинским городам, у которых в принципе может стоять такая задача!

Карпаты воспользовались усталостью Шахтера после матча с Панатинаикосом. Обычно, когда у команды забивают игроки после выхода на замену, это повод хвалить тренера за тактическое решение – но в случае с Лупашко это прежде всего сильное волевое действие. Бруниньо – с отрывом лучший игрок Карпат в атаке, но мало внимания уделяет обороне. Это, в общем, простительно для своего Месси, но против Шахтера минус один игрок при обороне – большая проблема.

И Лупашко сделал сильный ход, отправив Брунинью в запас. Как следствие, после первого тайма Карпаты уступали не критично (1:2) – а затем выход бразильца против команды, которая уже совсем устала, помог спасти ничью. Ну а выход Краснопира – это просто классное тактическое решение.

В последнее время у Шахтера откровенно плохой матч с Эпицентром, когда команду стоимостью как зарплатный фонд "горняков" за месяц, дожали только в конце и лишь благодаря "джокерам", 0:0 с Панатинаикосом, когда еще и Ризнык тянул – и вот, игра во Львове, когда снова блеснули в атаке, но ценой обороны. В презентации свежей формы Шахтера можно увидеть параллели с адом, дьявольской агрессией – но последние матчи показывают, что не так страшен черт, как его рисуют.

И чем дальше, тем большей проблемой становится украинский костяк. С фланга Конопли пришёл навес на третий мяч Карпат, Ризнык провёл очень плохой матч (потеря концентрации после дифирамбов с ПАО?), Бондаря тоже трудно хвалить за игру с таким "проходным двором". Судаков и Бондаренко классно обостряли, но... с более бразильским центром поля Шахтер играет эффективнее, сбалансированнее – это мы видели по матчам с Бешикташем. "Горняки" снова близки к тому, чтобы украинцы в их составе, как при Луческу, выходили только под лимит.

Рекорд тура, или любой подвиг – это следствие чьей–то глупости

Карпаты с Шахтером подарили феерический матч, но есть вероятность, что через 10 или 20 лет этот тур будут вспоминать в контексте дебюта Олега Дзюринца. Футболист, которому в июле исполнилось 15 (!) лет, вышел на замену против Динамо, и это новый рекорд не только УПЛ, но и высшей лиги Украины за всю ее историю. Предыдущий рекордсмен, Кирилл Дегтярь, и сейчас не преодолел юниорский возраст – а вот предыдущий рекорд держался более 30 лет. Юрий Фенин в 1992–м вышел за Таврию, действующего чемпиона – и до 2023–го был самым молодым игроком в истории высшей лиги.

Многие уже сравнивают такой выход с выходами Ямаля, Беллингема и тому подобных вундеркиндов – а я в такой ситуации вспомнил... Парагвай. Родина "гуарани" до сих пор имеет большие демографические проблемы из–за войны 1860–х годов. Тогда парагвайцы воевали с Бразилией, Аргентиной и Уругваем одновременно и потеряли до 70% мужского населения – в последних боях участвовали 9–летние (!) дети. Извините, если у вас пробежал холодок по спине из–за более очевидных параллелей, но мне эта история вспомнилась из–за той ситуации, которая происходит с Рухом.

Львовяне и в лучшие времена позиционировались как очень перспективная команда с молодыми игроками, которые должны добавлять в уровне. Зимой четыре лучшие (или, скорее, самые заметные) игроки ушли в Карпаты – и Рух начал играть еще более молодыми исполнителями. Но теперь, когда в ЛНЗ ушли 21–летний Ледвий, 22–летний Дидык, а 19–летний вратарь Бакус из молодежки Руха поехал в молодежку ЛНЗ даже без дебюта во Львове, Руху остается только бить юниорские рекорды.

Динамо не просто разгромило Рух – оно его, можно сказать, распылило. Герета – плохая замена Ледвию, оборона в целом оставляла игроков Динамо в одиночестве – и, как следствие, чемпион "забросил" пять, не напрягаясь. И это кризисное Динамо: Пафосу за полный матч не забили ни одного, Вересу – один Просто по готовности играть с сильным соперником Рух уступает даже Хамруну Спартансу.

Средний возраст команды 22,2 года – и это только 11 августа. Очень сомневаюсь, что тому же Эдсону, который пока что сидит в запасе, интересен такой Рух – и он, как и все игроки с предложениями, может до конца трансферного окна покинуть Украину. Команда, которая какой–то год назад была претендентом на еврокубки, отдает новых игроков – и если сейчас за них выходит 15–летний, то скоро такими темпами и до 9–летних дело может дойти.

Полесье поплатилось за ротацию

Житомирцы – огромная редкость! – превзошли ожидания в еврокубках, разгромив венгерский Пакш 3:0. Это продолжило очень позитивную серию после разгрома Санта–Коломы на ее поле и выигрыша на поле Карпат. Но ничьи силы не безграничны, а эти матчи были сложными. Как следствие, Ротань пошел на ротацию.

В принципе, состав все равно был сильным. Всем бы такую глубину состава, чтобы Филиппова подменял Гайдучик – он, честно говоря, и конкуренцию выиграть может, если помнить любовь Александра к сухим сериям. Но также в запасе матч начали Андриевский, Бабенко, Крушинский, Гуцуляк, Бескоровайный – почти вся основа.

Даже в таком составе, если бы Гайдучик в первом тайме пробил немного сильнее, то Полесье могло бы получить три очка. Но команду с таким финансированием без шансов, думаю, вообще никто в сезоне не переиграет – и уже тот факт, что Колос смог ввязаться с командой Ротаня в конкурентный бой, заслуживает похвалы.

Костышин хорошо подготовил команду к старту сезона. Сейчас это одна из всего двух команд, которые пока что не теряли очки – и, извините, но календарь у них сложнее, чем у Динамо. Климчук прекрасно вошел в Колос – гол с метра в пустые ворота лишь подчеркнул его работу на команду. Юрий прекрасно выглядел в ФК Рух: когда тот имел классную линию атаки, Климчук выглядел одним из лучших форвардов лиги. Команда, которая так долго мучилась с Безбородько и Паулаускасом, сейчас тоже кайфует от игры на нового форварда – и, кажется, главный автобус УПЛ наконец может превратиться в нечто интересное.

Месть – это блюдо, которое подают горячим

Да, пусть нас простит Марио Пьюзо, но Патрик ван Леувен предпочел отомстить Металлисту 1925 на жаре. Харьковчане уволили голландца в течение прошлого сезона, не оценили его готовность уйти в Первую лигу после Шахтера – и теперь доверились Бартуловичу. Уже во втором туре Патрик принимал старых знакомых – и, пусть и не без удачи, но смог разобрать команду на запчасти.

Продолжаем отслеживать борьбу криворожан с лимитом. После неудачи с Шевченко в первом туре ван Леувен выпустил в стартовом составе Кемкина, Твердохлеба, Задераку, Микитишина и Виливальда. Первые четверо – это, в принципе, те четверо классных и опытных украинцев, которые есть в Кривбассе. Виливальд – 20–летний защитник, который только получает шансы. Понятно, что лимит позволяет держать на поле 7 иностранцев, но тогда ван Леувен рискует оказываться в очень некомфортной ситуации в ходе матча: у Микитишина и Задераки конкуренты – только иностранцы, и если кого–то придется менять (хотя бы из–за травм), то одновременно придется выпускать и украинца.

Ван Леувен, впрочем, имя себе сделал на работе с молодежью (много лет в академии Шахтера – а до этого и Фейенорд был, где он работал с игроками уровня ван Перси!), и от него можно ждать, что какого–то юниора он подтянет к основе. В первом туре Шевченко пришлось менять в перерыве, во втором Виливальд отыграл полный матч, но оборона в целом сбоила – может, в дальнейшем в основу перейдет, например, 17–летний Александр Каменский, получивший за два матча 27 минут, но успевший забить один мяч.

А вот для Металлиста 1925 и два легионера – это, пожалуй, слишком много. Мба, который вышел на острие у харьковчан – совсем незабивной форвард. Лучше, наверное, было бы играть лишь с Ари Моурой, но классного бомбардира нет – за нигерийцем Итодо из тиранского Динамо большие сомнения (и не только у меня, но и у Бартуловича, если он не ставит его в основу). Нелепо, что команда, которая в последние два года на две команды игроков накупила, не может укомплектовать атаку на хотя бы один гол за два тура.

Новая династия голеадоров в УПЛ

Обыденная, в общем–то, победа Зари над Кудривкой подарила, в числе прочего, гол Романа Саленко. Саленко – не "однофамилец", а родной сын легенды Динамо, Логроньеса и украинского ТВ. И Саленко – очередная династия в истории высшей лиги Украины, которая отметилась голами.

Кто еще был?

Вернидубы: Юрий (12 голов за Металлург З и Торпедо З) и Виталий (13 голов за Металлург З, Кривбасс, Зарю);

Калитвинцевы: Юрий (21 гол за Динамо и киевский ЦСКА) и (22 гола за Динамо, Черноморец, Зарю, Арсенал, Десну и Александрию);

Шведы: Василий (15 голов за Карпаты) и Марьян (28 голов за Карпаты и Шахтер);

Ковальцы: Сергей (28 голов за Динамо, Днепр, Карпаты, Металлург З, Оболонь и Волынь) и Кирилл (30 голов за Оболонь, Черноморец и Александрию);

Мусолитины: Владимир (37 голов за Черноморец, Ворсклу, киевский ЦСКА, Кривбасс и запорожский Металлург) и Николай (4 гола за Черноморец);

Приходько: Геннадий (7 голов за Кривбасс и винницкую Ниву) и Клим (4 гола за Кривбасс и Левый Берег);

Костышины: Руслан (30 голов за киевский ЦСКА, Арсенал и Днепр и Кривбасс) и Денис (21 гол за Днепр, Колос и Александрию);

Лучкевичи: Игорь (23 гола за Карпаты, запорожский и донецкий Металлурги) и Валерий (12 голов за Днепр, Александрию и Колос);

Слюсары: Валентин (28 голов за Металлург Д, Александрию, винницкую Ниву, Закарпатье и Металлист) и Денис (1 гол за Рух)

Яковенко: Павел (1 гол за Динамо) и Юрий (1 гол за Оболонь)

Соболи: Александр (5 голов за Александрию и винницкую Ниву) и Эдуард (3 гола за Металлург З и Зарю)

Зубковы: Владислав (5 голов за Металлург З) и Руслан (1 гол за Ильичевец);

Федецкие: Андрей (11 голов за Волынь) и Артем (12 голов за Харьков, Карпаты, Шахтер и Днепр);

Сапуги: Андрей (5 голов за Карпаты) и Марк (1 гол за Рух);

Филимоновы: Артем (11 голов за Днепр и Кривбасс) и Денис (1 гол за Черноморец);

Шевцовы: Сергей (17 голов за Днепр и Ворсклу) и Илья (2 гола за Десну и Черноморец).

Уже немалый список для молодого футбола, как наш. И это только авторы голов: все мы понимаем, что династия Цыганковых сюда не прошла только потому, что Виталий Цыганков был вратарем, а из династии Косовских сын в высшей лиге играл, но еще не забивал. Фамилия "Саленко", конечно, звучит особенно громко, и от Романа ждут прорыва еще и в Динамо, которому он принадлежит. Чтобы превзойти показатель отца по голам в Украине, ему надо забить... совсем немного. Олег ограничился выступлением только в первом чемпионате Украины, когда забил 7 голов.

Это будет тяжелый сезон

Все ждали от новичков–дебютантов коллекции поражений, но Полтава смогла победить Верес, который в прошлом сезоне собирал комплименты на одном уровне с Александрией. Полтавчане даже сами не скрывали, что им помогла воздушная тревога (в конце игры они подсели, и пауза помогла отдохнуть) – но в прошлом сезоне Верес таких матчей не отдавал.

Просто Верес, хоть и сохранил тренера, очень сильно изменился. Ушли Дахновский, Гайдучик, Степанюк, Шевченко – и на месте того же таки Гайдучика, который уже очень помог Полесью, выходит Ндукве, который, конечно, старательный, но хронически незабивной. А многие потери не залечены вовсе. Клуб вообще ведет себя на рынке хаотично – и Горох, конечно, выиграл конкуренцию у Кожухаря, но с вратарем у Вереса и раньше все было хорошо. А вот с креативом, созданием моментов – проблемы.

Гол тура

Еще одной командой, для которой сезон обещает быть очень, очень сложным, должна стать Александрия. После Кудривки проиграли еще и Оболони – гм, а очки будут набирать с кем? Единственный гол в матче забил представитель "пивоваров" Суханов – и его удар получился роскошным.