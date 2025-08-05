Кипрский Пафос за российские деньги: соперник Динамо тонет в роскоши, но у его владельца отобрали паспорт

Динамо в 3-м раунде квалификации Лиги чемпионов сыграет против кипрского Пафоса, и на бумаге это серьезный соперник.

У киприотов явно нет победных традиций, зато у них есть деньги российского миллиардера Сергея Ломакина.

Чемпион рассказывает, кто это такой, что забыл на Кипре и почему Пафос следует воспринимать серьезно.

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Что за Пафос вообще?

Кипрский клуб из одноименного города на юго-западе острова.

Футбольных традиций у Пафоса никаких нет.

Эти места славны разве что своей природой. Согласно мифу, именно вблизи Пафоса из морской пены появилась на свет Афродита, которой здесь поклонялись древние, строили храмы.

Что касается футбольного Пафоса, то по сути это три клуба, объединенные в один. Сначала в 2000-м АПОП и Эвагорас Пафос слились в АЭП Пафос, а в 2014-м к ним присоединился АЭК Куклия – и так возник современный вариант.

Все объединения были в первую очередь для выживания. Ни один из этих клубов не замахивался на что-то большое.

Mosaico de Leda y el Cisne, en el templo de Afrodita de Pafos (siglo III d.C). Museo de Chipre. pic.twitter.com/rFMwH1uTMV — Pedro M. Rojas Harb (@projasharb) September 28, 2020

Молодой человек на эмблеме остался Пафосу от Эвагораса – это поэт и революционер Эвагорас Палликаридес, который боролся против британского господства и был казнен в 1957 году в возрасте всего 19 лет.

Видимо, мы бы никогда всего этого не узнали, если бы не события марта 2017-го, когда Пафос выкупил Total Sports Investments.

Кто такие? Зачем им это?

Вскоре выяснилось, что за компанией стоит российский миллиардер, основатель сети супермаркетов Пятерочка Сергей Ломакин.

В партнеры он взял себе Романа Дубова, который имел опыт работы в Портсмуте и Рэдинге.

Эти двое изменили для Пафоса все.

В сезоне-2015/16 команда заняла безнадежное последнее место в кипрской элите и вылетела, а сейчас она действующий чемпион страны и финалист Кубка. Разница колоссальная.

Who wants some Friday trivia? See this badge? No it's not Elvis or Ronaldo. This is Pafos FC - a team in the Cypriot First Division whose squad includes Jason Puncheon (ex Premier League) - and their club badge has Evagoras Pallikarides on it. Who was he you ask?...1/2 pic.twitter.com/avbl5nO3JV — Total Crime (@totalcrime) September 11, 2020

Кто такой Ломакин?

Очень богатый россиянин.

Перед полномасштабным вторжением в Украину его состояние Forbes оценивал в 3,1 млрд евро; сейчас сумма почти вдвое меньше.

Имя себе Ломакин сделал как основатель Пятерочки и ЦентрОбувь, однако давно вышел из обоих проектов и основал якобы успешную сеть Fix Price, чей офис раньше был на Кипре, но после 2022-го переехал в Казахстан. Опять-таки, повлияли война и санкции Евросоюза.

Кипр – то место, где изменения очень заметны.

"Согласно статистике, на конец 2015-го на острове (не считая северных оккупированных территорий) жили почти 850 тысяч человек; по оценкам мэрии Лимасола, россиян из них сейчас до 10%", – говорилось в репортаже Медузы.

И это же все были очень богатые россияне, которые покупали элитное жилье, инвестировали деньги. Тот же Ломакин приобрел себе кипрский паспорт в 2018-м за 2,5 млн евро.

А теперь что? В 2022 году под давлением Брюсселя киприоты отменили программу и большинство выданных паспортов отобрали – в том числе и у Ломакина.

Чтобы проще было жить в ЕС, россиянин вскоре подал заявление на получение паспорта Молдовы, но в 2024 году его разоблачили во лжи. Оказалось, что женщина, которую он выдавал за свою мать, умерла в молодом возрасте и никак не могла быть ею. Так что теперь у него снова один паспорт, зато футбольных клубов – официально четыре.

Пафос вы уже знаете.

Также Ломакину принадлежат латвийская Рига, подмосковная Родина и Акритас – еще одни киприоты, используемые как фарм-клуб.

Это официально.

А неофициально в сеть также входят дубайский ФК Юнайтед, а еще доли в Удинезе и в словенском Целе, где компаньоном Ломакина является экс-владелец Борнмута Максим Демин.

Pafos owners Roman Dubov & Sergey Lomakin asking their players when they would like to have a title party. https://t.co/F6r3cNrt46 pic.twitter.com/0YFYEppgv3 — THIS IS MAPPA: CYPRUS FOOTBALL PODCAST (@ThisIsMappa) May 4, 2025

Интервью миллиардер не дает, живет непублично, за него перед СМИ отдувается Дубов – его правая рука в футболе:

"За образец мы берем пример сем ью Поццо, City Group и Red Bull. Мы на более низком уровне – заходим на рынки, которые хорошо знаем и понимаем потенциал. Мы хотим развивать молодых талантов. Например, в Родине самому старшему игроку 23 года. Мы даем им возможность играть.

Мы действительно верим, что футбол недооценивают – мало кто занимается им как профессиональным бизнесом. Особенно в Восточной Европе – здесь футбольные клубы являются скорее благотворительной организацией. Мы же видим возможность делать это как следует".

Звучит красиво, но и это ложь. Целе, к примеру, тратит в три раза больше, чем зарабатывает.

Какая стратегия у россиян?

Прежде всего, они не жадные.

Анортосис, Омония и другие местные гранды по уши в долгах, а в это время Пафос Ломакина пачками покупает игроков и развивает инфраструктуру.

В 2021 году клуб за 5 млн евро полностью обновил тренировочный центр "Нассос Константину", построил два полноразмерных поля с гибридным покрытием, современный реабилитационный центр.

Пафос собрал у себя всю самую талантливую молодежь на острове и выиграл три подряд чемпионата в категории U19.

⚽ The artificial pitch of our Training Centre! It is a top quality artificial pitch the only one in Cyprus!

The pitch which is built according to the top requirements of European Federation hosts the trainings as well as the official games of Pafos FC Academy teams.#pafosfc pic.twitter.com/SAJZOtzE6a — Pafos FC (@pafosfcofficial) June 21, 2022

Россияне также построили поле с трибунами для пляжного футбола, на котором команда Пафоса сенсационно завоевала бронзу на клубном чемпионате мира. Сейчас здесь играют большие звезды, и они входят в топ-10 мирового рейтинга.

Готовится и 15-миллионная реконструкция главной арены "Стелиос Кириакидис", которую планируется расширить на 8000 мест.

Ни у кого больше на Кипре нет таких крутых условий, как у Пафоса.

Да и денег тоже столько нет. В сезоне-2024/25 бюджет клуба оценивали в 25 млн евро. Это точно не меньше, чем у киевского Динамо.

Во-вторых, все проекты Ломакина известны текучкой кадров. Он словно российский Маурицио Дзампарини. В Риге в 2015-20 годах сменилось аж 15 тренеров, среди которых был и Виктор Скрипник.

"Работая с Ломакиным, стоит помнить – вас могут уволить уже на первой неделе работы. Скорее всего вас и так уволят, зато приключение точно получится интересным", – улыбался Владимир Волчек, который тренировал до него.

В Пафосе мы все это видим тоже.

В сезоне-2017/18 клуб сделал 34 трансфера, спустя год – 31, еще дальше – 22, 16, 23, 28, 20.

Игроки и тренеры приходили и уходили так, что фаны не успевали всех запомнить. Были среди них и украинцы Богдан Коваленко (2017-18), Орест Кузик (2020-21), Артур Рудько (2019-22), тренер Дмитрий Михайленко (2020-21). Все, кроме Рудько, провалились.

Переходы из одного "ломакинского" клуба в другой тоже есть. Особенно в Ригу и обратно – это потому, что уровень похожий, да и разница календарей побуждает. Латвия-то играет по схеме весна-осень.

Ну, и финальный штрих к портрету – это готовность работать вдолгую. В первом сезоне с Ломакиным Пафос занял только 10-е место, однако он пытался снова и снова; привозил легионеров отовсюду (на Кипре нет лимита), пока не собрал состав, который выстрелил и выиграл сначала Кубок-2024, а затем и чемпионат-2025.

На что Пафос способен на поле?

И по составу, и по сути этот проект очень похож на донецкий Металлург середины 2000-х.

Тоже российские деньги, тоже 90% легионеров в составе, и все посредственного качества. Самый дорогой – португалец Пепе – стоит 2 млн.

Грубо говоря, это не Пафос такой сильный – это кипрская лига на дне.

Непосредственно в Пафосе самый крутой его тренер Хуан Карлос Карседо, который в течение 12 лет ассистировал Унаи Эмери, начиная еще с Альмерии. Он строит игру по традиционной для Испании схеме 4-2-3-1 и научил команду дисциплинированно обороняться, что для Кипра ноу-хау. В прошлом сезоне Пафос пропустил 50 голов в 60 матчах, а в чемпионате – только 21.

Final ✔️Cup ✔️🏆

European outing ✔️European clubs ✔️

Qualifying for knockouts ✔️In the 16th of the Conference✔️In the First place by 6 points difference.

Juan Carlos Carcedo

Pafos FC 💙💙💙 pic.twitter.com/XdhUiyFuxG — Pafos International Supporters Group (@PafosFCsupport) April 2, 2025

Карседо хвалят за удачные замены, управление игрой.

Также он реанимировал нескольких игроков, вроде Андерсона Силвы, который не забил ни одного гола в 11 матчах за Аланьяспор, а на Кипре стал лучшим бомбардиром сезона.

Среди других важных фигур – Жоау Коррея и Муамер Танкович, которые вдвоем делают погоду на правом фланге; Деррик Лукассен – нидерландец, на котором держится центр обороны; Иван Шуньич – опорник, пробившийся в сборную Боснии как раз из Пафоса.

Ну, и лидер коллектива – Пепе. Этот португалец в Пафосе как Витинья в ПСЖ – завязывает игру, определяет вектор и темп атак. В прошлом сезоне он выполнил больше всего передач в кипрской лиге (1910) с точностью 88%, из которых аж 328 – в финальной трети поля.

На скамейке Пафоса вы найдете некогда славных Кена Сему и Мислава Оршича, однако оба так деградировали, что мало напоминают молодые версии себя.

Вероятно, так будет и с 38-летним Давидом Луисом, которого клуб подписал на днях, хотя как пиар-ход это, безусловно, сильно.

David Luiz - Pafos FC pic.twitter.com/5ZbIgfg08L — Pafos International Supporters Group (@PafosFCsupport) August 3, 2025

При этом и сравнивать Пафос с Хамрун Спартанс, которых Динамо прошло в предыдущем раунде, тоже нельзя. Мальтийцы привозили голы сами себе, а с киприотами это не пройдет. Победу придется зарабатывать давлением, темпом, качеством.

Даже если качества будет не хватать, они скорее всего сдуются от давления и темпа.

Но уж эти два фактора у Динамо должны быть обязательно.

Вместо заключения

Странный этот Ломакин. Все его футбольные проекты убыточны, а в Латвию ему даже въезд запрещен, но он все равно это не бросает.

Red Bull? Или, может, это экспансия ради чего-то другого, и во главе угла вовсе не футбол?

Кто знает.

Не похоже, чтобы киприотов это сильно волновало. Они просто счастливы, что хоть кто-то вкладывается в их лигу. Посещаемость Пафоса за 7 лет выросла с 1400 до 4400, на носу реконструкция стадиона – чего им жаловаться?

Удар по традициям – это тоже про Пафос. После ПСЖ, Ман Сити, РБ Лейпциг и других киприоты – очередной аргумент, что деньги могут все, что бы там ни рассказывали олдскулы.

Ну, и последнее – мода на футбольные империи распространяется на глазах. Кто-то, как City Group, продвигает так бизнес-интересы. Другие, вроде Red Bull, строят экосистему, где игрок может развиваться с юноши до топа. Есть и такие, как Тодд Боэли и его Челси, у которого столько игроков, что они просто не помещаются. В любом случае транснациональный капитал поглощает все, и футбол начинает эру, где владельцы, вроде Суркисов, постепенно превращаются в анахронизм.