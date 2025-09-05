Била Блана сумочкой и ругалась с родителями Мбаппе: мать Адриена Рабьо – железная леди футбольного мира

Так повелось, что отец или брат в роли агента являются нормой для футбола, а вот чтобы мать – такого нет.

Точнее, почти нет.

Вероник Рабьо уже более 10 лет ведет дела своего сына так, что это просто невозможно не заметить. Она громкая, эмоциональная, часто некорректная, и кто-то скажет, что из-за нее Адриен имеет худшую карьеру, чем мог бы иметь. Но не все так просто.

Чемпион рассказывает об этой очень странной футбольной семье перед матчем сборной Франции против Украины.

***

"Такого игрока, как Адриен, нельзя просто так взять и выгнать за обычную ссору в раздевалке. Мир футбола полон лжи, и все точно знают, что каждый вокруг врет. Конечно же, и здесь не обошлось без вранья. В футболе все так или иначе упирается в деньги", – говорит Вероник Рабьо.

Неделю назад ее Адриена сенсационно выгнали из Марселя несмотря на замечательный прошлый сезон с 11 голами.

Все из-за драки.

После 0:1 в большинстве против Ренна вратарь Марселя Херонимо Рульи обзывал вингера Джонатана Роу еще по дороге в раздевалку, а внутри к нему присоединился целый хор во главе с тренером Роберто Де Дзерби.

В какой–то момент Роу огрызнулся, и 30-летний Рабьо на правах самого авторитетного схватил его за шиворот, усадил на место.

Началась потасовка, которую никто в команде не воспринял всерьез, несмотря на болезненный обмен ударами. Роу ведь и так стоял на трансфере, а Рабьо был их лидером и любимцем тренера.

Тем не менее, через 2 дня Вероник сама позвонила L'Equipe, чтобы сообщить – итальянец "отказывается тренировать ее сына из-за отсутствия преданности".

Еще дальше – клуб объявляет, что продает обоих участников драки по дисциплинарным соображениям.

Напоследок – неподготовленный, спонтанный трансфер в Милан, чтобы не сидеть без работы как минимум до января.

"Я не собираюсь говорить, кто прав, а кто виноват. Я забочусь об Адриене за то, что он сделал для нас. Мне было важно узнать, что он в хорошем настроении", – заявил на то наставник сборной Франции Дидье Дешам, который все равно вызвал Рабьо на матч с Украиной.

Вероник, тем временем, настаивает, что Марсель турнул Адриена из-за самой высокой в команде зарплаты и финансовых проблем. Потасовка стала поводом – и еще одной ложью.

Всю жизнь она борется, как ей кажется, с ложью в мире мужчин.

Иногда она даже права.

***

"Я видел, как дети приходят и уходят. Но я не знаю ни одной другой матери, способной делать то, что она", – признается скаут Ман Сити Барри Пейтон.

Он познакомился с семьей Рабьо в 2008 году, когда Адриен учился в школе "Горожан", где тогда не было даже общежития.

Его ошарашило то, что он о них узнал.

adrien rabiot was trained in manchester city pic.twitter.com/IkgJn4E8Fg — Ariel2️⃣3️⃣🇮🇱 (@ariel__FCB) June 12, 2023

Отца Адриена полностью парализовала авария в 2007–м, и Вероник осталась одна с тремя сыновьями. Без денег, без поддержки и без состоятельных родственников, ведь родилась она на социальном дне.

За долги их даже выбросили на улицу, и пару недель семья перебивалась с хлеба на воду у "верующих людей".

Талант Адриена к футболу был спасательным кругом, который мог их вытащить, так что у Вероник не было особого выбора.

"Она ненавидела футбол, но задавала очень много вопросов. Она хорошая ученица, умеющая использовать людей. Она научилась маневрировать в среде, о которой изначально ничего не знала", – рассказывает агент Филипп Контоставлос.

Рабьо не прижились в Манчестере. Вероник говорила, что клуб не сдержал обещания, но агенты опровергают – мол, они просто жили в полной изоляции, это было сложно.

Адриен рос подростком, который нуждался в отце, а тот лишь изредка моргал глазами:

"Отец лежал в Осере, а я был то в Париже, то в Манчестере. С момента аварии я играл так, будто борюсь за него на поле".

Знакомые вспоминают его нервным, но самоуверенным; Рабьо никого не слушал.

Кроме матери, естественно.

"Она одобряет все его решения и некоторые даже инициирует. Ее влияние на парня полное", – писала Le Parisien в 2010-м, когда юношу зачислили в школу ПСЖ .

А в 2012–м – еще раз, потому что Рабьо не полетел с молодежкой на сбор в Катар из-за того, что ПСЖ отказался везти туда еще и Вероник. Она стремилась к тотальному контролю.

***

Ален Казанова из Тулузы помнит, как в 2013–м Адриен заехал к нему в аренду:

"У меня не было никаких проблем с ним, но с Вероник пришлось побороться. Я не мог позволить ей приходить на тренировки. Адриен бы чувствовал себя некомфортно перед товарищами по команде".

Следующим был директор Ромы Вальтер Сабатини, уже согласовавший трансфер Рабьо в 2014-м, но беседа с Вероник все уничтожила:

"Мы договорились встретиться на парковке. Братья Рабьо были там, они выглядели, будто из Иностранного легиона. Рядом никого не было.

Я сказал Вероник, что мы уже достигли соглашения с клубом, но она добавила еще что-то, что мне никто не перевел. Я догадался, потом переспросил и разозлился. Она хотела говорить напрямую с тренером Руди Гарсией. А таких вещей допускать нельзя, потому что если вы дадите это матери, на следующий день она будет в раздевалке".

💣🚨 𝗩𝗘𝗥𝗢𝗡𝗜𝗤𝗨𝗘 𝗥𝗔𝗕𝗜𝗢𝗧 𝗘𝗦𝗧 𝗖𝗔𝗦𝗛 𝗦𝗨𝗥 𝗥𝗧𝗟 👊



« 𝗔𝗱𝗿𝗶𝗲𝗻 𝗲𝘁 𝗺𝗼𝗶 𝘃𝗲𝗻𝗼𝗻𝘀 𝗱𝗲𝘀 𝗾𝘂𝗮𝗿𝘁𝗶𝗲𝗿𝘀 𝗻𝗼𝗿𝗱 (de Versailles), 𝗻𝗼𝘂𝘀 𝗮𝘂𝘀𝘀𝗶 𝗼𝗻 𝗰𝗼𝗻𝗻𝗮𝗶̂𝘁 𝗹𝗮 𝗿𝘂𝗲 (du château). »



(@LaureBoulard) pic.twitter.com/MdC028MaTe — Actu Foutre (@ActuFoutreOff) August 21, 2025

У Вероник вообще вкус к парковкам: впоследствии рассказывали, как она ждала там тренера ПСЖ Лорана Блана, чтобы обменяться обидами и заехать по легенде сумочкой.

"Для Вероник безразлично, говорит она с Ноэлем Ле Гре или Насером Аль–Хелаифи. Ее не смущает власть, она легко хлопает дверью. Судьба сына – это все, что ее интересует", – говорит друг семьи Рабьо.

Еще бы. У людей, выросших на улице, нет пиетета к должностям или хороших манер.

Зато у Вероник есть другое – когда она заходит, все встают. Харизма, властность и умение склонять на свою сторону – вот что чувствуют журналисты, которые берут у нее интервью:

"Пожалуй, когда Адриен закончит, я тоже буду по этому скучать, хотя и меньше, чем он. Было бы хорошо, если бы обо мне меньше сплетничали. Людям нравится выставлять меня полусумасшедшей. Но я рада, что сын живет своей страстью. Всегда вижу стакан наполовину полным".

***

Несдержанность – их семейная черта, и они пережили из-за нее не один противоречивый момент.

🚨💣 Veronique Rabiot 𝗠𝗘𝗨𝗥𝗧 𝗗’𝗘𝗡𝗩𝗜𝗘 de signer à l’OM 🩵🤍



Elle a en effet rencontré un beau marseillais et veut emmener son fils Adrien dans ses bagages 🧳



(@Tinder) pic.twitter.com/F5pvGCWpv7 — Actu Foutre (@ActuFoutreOff) September 15, 2024

Так, Рабьо со скандалом отказался от места в резервном составе перед ЧМ-2018, чем сильно разгневал Дешама и всю Францию. Потребовалось 2 года, чтобы тренер его простил.

Затем в 2019-м Адриена на полгода отстранили от тренировок в ПСЖ, когда он отказался продлевать контракт. Хавбек занимался с дублем, а параллельно зависал в ночных клубах перед матчами парижан в ЛЧ и даже лайкнул пост экс-кепа Марселя Патриса Эвра, где тот радовался голу Маркуса Рашфорда в ворота его клуба.

"ПСЖ держит сына в заложниках, – все равно настаивала мадам Рабьо, – Скоро это будет сухой хлеб, вода и карцер! Они хотят, чтобы он надевал пижаму в 9 часов и смотрел их матчи по телевизору!"

Всем от нее тогда досталось – и даже боссу французской федерации Ле Гре.

Между тем не на камеру Вероник договорилась о переходе сына в Ювентус, который за это заплатил ей 10 млн евро комиссионных. Хелаифи просто давал меньше.

"Все в футболе упирается в деньги" – вы же не забыли?

📰 [SPORT] | Adrien Rabiot and his agent Veronique will meet with PSG's president Nasser Al Khelaifi this week to decide the 23-year-old future at the Parc des Princes. The Catalan target's current deal with the Ligue 1 champions will expire next summer. pic.twitter.com/m0TjnrhVlh — BarçaTimes (@BarcaTimes) November 26, 2018

И Адриен такой же. Говорят, он не болел ни за один клуб, где играл, кроме Марселя.

***

Вообще у него интересный профиль на поле, тут не поспоришь.

Рабьо сочетает в себе динамизм, футбольную интуицию, хорошую работу с мячом, и при этом его тело напоминает шкаф. О такого ударишься – и отлетишь на метр. А по продвижению мяча вперед на дриблинге он был среди лучших хавов Европы уже в 2016-м.

С другой стороны, в 2021-ом Рабьо единственным из Юве отказался отсрочить выплату зарплаты из-за пандемии, но завершил год, подарив каждому одноклубнику по бутылке элитного бургундского.

Настоящий сын своей матери.

Примерно в ту же пору Вероник устроила очередной скандал на ровном месте. Помните, как Франция вылетела с Евро-2020 от Швейцарии по пенальти?

Мадам Рабьо в тот вечер сидела в ложе с другими родителями, и когда Килиан Мбаппе промахнулся в серии, назвала его пижоном и призвала что-то с этим делать.

"Ох, какая я была разъяренная! То, что она говорила, не имело никакого смысла, а она кричала это мужу в уши. Это была последняя капля. Я подошла к ней и повысила голос, потому что не могла позволить, чтобы она так говорила с нами перед младшим сыном. Итану было 14. Теперь она кричала еще и на меня", – вспоминает мать Мбаппе Файза Ламари.

Говорит, после того они еще долго не здоровались, но сейчас все снова нормально.

"Нельзя вечно ненавидеть кого-то из-за полтора минут. Я уважаю эту женщину".

В принципе, так с Вероник почти всегда – сначала идет гнев, дальше принятие. Более того, многие в Европе добрались и до стадии понимания.

***

"По правде, больше всего ее критикуют потому, что она женщина. Когда такое делают отец, брат или дядя, мы это не обсуждаем. Эксцессы мужчинам прощаются", – смеется журналист RTL Филипп Санфурш.

В этом что-то есть.

Вероник Рабьо – единственная мать, которая работает в одиночку в этом бизнесе. Если сделка заключена – она молодец, заботится о сыне. Если нет – она легкая мишень; мол, ничего не понимает.

"В 2022–м английские СМИ написали, что ее требования к зарплате в Ман Юнайтед были "сумасшедшими", но это преувеличение. Она просила меньше, чем получали некоторые их игроки", – констатирует еще один журналист Ромео Агрести.

Обвинения в чрезмерном контроле Адриена развенчивает сам Фабрицио Романо – по его словам, Вероник живет в другом доме, чтобы не портить сыну личную жизнь.

"Мы давно решили так работать. Она занимается внеспортивными вопросами и контактирует со СМИ. Это нормально, когда она реагирует на нападки. Она мой щит. И я стал тем, кем стал, потому что она меня защищала", – уверяет сам Рабьо.

Его отец умер в 2019-м, так и не придя в себя.

Только Адриен знает, как низко мог упасть без него и крыши над головой, если бы не Вероник, которая параллельно еще и продвинула другого сына Джеймса в мир высокой моды.

А еще – она финансирует маленький Альфортвиль, где Адриен играл ребенком; высылает деньги Жан-Марку Босману после того, как увидела репортаж о его нищете по ТВ.

Незаурядная личность.

В Милане скоро столкнутся с обеими ее сторонами, ведь она точно захочет больше, чем сможет дать клуб – и это приведет к конфликту. С Вероник всегда одно и то же.

Может, ей следовало отойти в сторону на каком-то этапе, чтобы карьерой уже раскрученного сына руководили менее эмоционально, но то, что они пережили, на самом деле все еще в их головах – и оно исключает компромиссы. Все решения в этой семье принимают только они – трое сыновей и мать.

"Я никогда ни о чем не жалею, – оптимистично прощается Вероник, – Я принимаю ответственность за каждое свое решение. Никогда нельзя сделать все правильно. Я, пожалуй, ошиблась несколько раз. Но это всегда можно наверстать. Не бывает так, чтобы что-то испортилось окончательно".