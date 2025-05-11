Хроника великого предательства: как Луиш Фигу переходил из Барселоны в Реал

Прошло уже четверть века, но трансфер Луиша Фигу до сих пор остается самым хрестоматийным примером футбольного предательства.

Чемпион рассказывает, как хитрость и жадность сделали возможной сделку, в которую никто в Европе не верил.

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Флорентино Перес хорошо выбрал момент для удара.

Это было 6 июля 2000 года, когда дочь президента Реала Лоренсо Санса Малула выходила замуж за защитника "Сливочных" Мичела Сальгадо.

Весь бомонд собрался в одном месте, чтобы приветствовать не только молодоженов, но и старого Санса, который чувствовал себя королем.

Еще бы.

24 мая его Реал разбил Валенсию 3:0 в финале Лиги чемпионов, заполучив второй КЕЧ за три года. Многолетний трофейный кризис был позади. Рауль, Морьентес, Роберто Карлос, Редондо играли так красиво, что о 50-миллионной дыре в бюджете никто и не вспоминал. Предстоящие выборы президента Реала при таких обстоятельствах казались формальностью.

И вот именно тогда в прессе появилось интервью Переса:

"Я привезу в Мадрид Луиша Фигу. А если не смогу, то оплачу годовые членские взносы всем 83,967 сосьос Реала".

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В то время Переса в Испании знали в первую очередь как бизнесмена.

В 1997-м несколько ведущих испанских застройщиков объединились в ACS Group, руководить которой поручили Флорентино. Он имел нюх на хорошие сделки.

И еще с детства топил за Реал.

Перес хвастался, что едва заметный шрам на губе "заработал", упав на ступеньках "Бернабеу" после одного из голов Альфредо Ди Стефано.

Поначалу обещание купить Фигу выглядело просто предвыборной заманухой, коих море. О добровольном трансфере из Барселоны не могло быть и речи – следовательно, надо было активировать клаусулу в размере 10 млрд песет или 50 млн евро, что на 12 млн превышало мировой трансферный рекорд.

Ко всему, как уговорить на переход игрока, который в 1999-м кричал на всю Каталонию:

"Белые плаксивые детишки, приветствуйте чемпионов!"

Но Перес имел идею.

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Фигу ни за что не разговаривал бы с кандидатом в президенты Реала, поэтому Фло взял в посредники Паулу Футре, легенду Порту, который рассмеялся, не поверив в происходящее.

Более того, сначала предложение выслали не Луишу, а его агенту Жозе Вейге.

По версии Marca, звучало оно так:

"Если Перес выиграет выборы президента, то Фигу перейдет в Реал, где получит 2 млн фунтов авансом и годовую зарплату 5 млн фунтов. Если Перес выборы проиграет, то никто никуда не переходит, а Фигу просто так получит 1,7 млн фунтов в качестве компенсации за неудобства. Если же Перес выборы выиграет, а Фигу переходить откажется, то тогда уже игрок будет вынужден выплатить 22,5 млн".

Lorenzo Sanz, président du Real Madrid entre 1995 et 2000 est décédé à l’âge de 76 ans, victime du Covid-19. #RIP🌹 pic.twitter.com/uI9siqN61C — Actu Foot (@ActuFoot_) March 21, 2020

Следует понимать, что Переса в 2000-м никто из футболистов не знал. Он был темной лошадкой на фоне роскошного и мегауспешного Санса.

И он не должен был выиграть выборы ни при каких обстоятельствах.

До сих пор Фигу и Вейга перекладывают ответственность друг на друга, но по факту они оба тогда не заметили рисков, поскольку думали, что Фло проиграет. 1,7 млн ни за что – это все, что они видели.

Потому-то когда СМИ обращались к Луишу за объяснениями, тот так уверенно все инсайды опровергал:

"Сделка? Я не настолько сумасшедший, чтобы делать что-то подобное!"

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В те времена 27-летний Фигу находился на пике своей славы.

Позади были 2 чемпионства и 2 Кубка Короля с Барселоной; 5 наград лучшему игроку года в Португалии; 249 матчей, 45 голов и 90 ассистов за Блауграну.

Все говорили, что Луиш получит Золотой мяч – и в конце 2000 года так и произошло.

Это невероятно, что Барса никак не реагировала на переговоры такого игрока с Пересом. В Каталонии проходили свои выборы президента, но не только в них дело.

Легендарный скаут Жузеп Мария Мингелья, который привозил Фигу в Барселону в 1995-м, вспоминает ключевую встречу:

"Я был там, когда Вейга говорил с кандидатами в президенты Жоаном Гаспаром и Луисом Бассатом. Вейга тогда сказал им: "У нас есть предложение от Переса. Если вы улучшите контракт, Фигу не перейдет в Реал". Но ответом была пустота".

Так выглядит кризис лидерства.

А тем временем в Мадриде ситуация радикально менялась. Перес на глазах превращался из ноунейма в нового героя "Сливочных", которым с каждого билборда продавал нечто более ценное, чем все кубки в мире – мечту.

"Фаны Реала не хотели Фигу, чтобы его любить. Они хотели его, чтобы доказать, что могут это сделать – проявить так свою силу. В глубине души они знали, что он предатель, и презирали его. Поэтому обещание, которое дал Перес, пьянило. Уничтожит ли он Барсу одним чеком – вот что было у всех на устах. И отныне они наплевали на Санса и его Кубки чемпионов", – объясняет Мигель Торрес из El Pais.

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Уже вскоре и Санс занервничал:

"Он привезет Фигу, а дальше кого? Клаудию Шиффер?"

Что касается Луиша, то он новостей из Мадрида и подавно боялся. Поддавшись жадности, он поставил себя в худшее положение, в котором только мог оказаться игрок Барселоны.

🗣🔙 Florentino Peréz before signing Luis Figo from Barcelona in 2000: “I am calm.” pic.twitter.com/a69VOaEB4M — Madrid Xtra (@MadridXtra) July 23, 2023

"За три дня до выборов президента Реала Луиш понял, куда вляпался. Его дочь стала получать угрозы. Он тогда набрал агента и сказал, что не собирается в Реал, однако тот напомнил, что в таком случае следует заплатить 20 млн. Хотя, если честно, ни Фигу, ни Вейга, ни сам я до последнего не верили, что Перес победит", – вспоминал Футре.

Выборы в Мадриде проходили 16 июля, и в тот же день Фигу пригласил к себе на Сардинию журналиста AS, которому повторил – никакого Реала, только Барселона.

В Каталонии выдохнули с облегчением.

Впрочем, уже на следующий день Реал объявил, что Перес обошел Санса на 300 голосов, а сам Флорентино уже внес в испанскую федерацию 44 млн фунтов – клаусулу за Фигу.

Выбора не осталось: либо переходить, либо платить 22,5 млн штрафа за несоблюдение соглашения.

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Фигу тянул время до выборов президента Барселоны, и когда через 6 дней Гаспара таки выбрали, немедленно прибежал к нему в кабинет.

"Он умолял разорвать соглашение с Пересом; объяснял, что Вейгу перехитрили и что он скоро коньки отбросит от волнения", – утверждает Жоан.

Но что мог сделать клуб? Выплатить 22,5 млн в казну Реала, став посмешищем на весь мир?

Luis Figo niega la mayor desde el Algarve en una entrevista a Toni Frieros para el Diario Sport pero sabe perfectamente que Florentino ha adelantado a su representante José Veiga 500 millones. Si Figo no quiere ir al Madrid, el Barça deberá abonar 5000 millones de pesetas. pic.twitter.com/2LAvYJMEHA — Dongcast (@JoanFontes) May 22, 2022

Единственной зацепкой была подпись на соглашении – Вейги, а не Луиша, поэтому Фигу теоретически мог "кинуть" агента, который ежечасно звонил его жене, плакал, молился. Кажется, ему еще никогда не было так страшно.

"Только я мог его спасти, поехав в Мадрид. Это был единственный способ все уладить. Это мой долг – заботиться о тех, кто работает на меня. Я несу ответственность и за него, и за свои действия. Решение снять ответственность с Вейги – мое".

Вот так 25 июля Фигу и прибыл в столицу Испании – красный, словно его вот-вот хватит удар.

Когда его представили переполненном "Сантьяго Бернабеу", рядом стоял великий Альфредо Ди Стефано, но Луиша едва ли можно было узнать:

"Я стоял там, но меня там не было. Это был не я".

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Так начиналась эра Галактикос – с легального обмана и надругательства над вечным соперником.

Ну, и с ненависти каталонцев к Фигу.

"Нашей реакцией были недоверие, ярость и разочарование, потому что он был звездой Барсы, ориентиром для клуба. Все его любили, но он сыграл грязно. Он врал нам", – говорил лидер ультрас Барсы Almogàvers Альберт Ярза.

"Кулес" изо всех сил ответили "предателю" 21 октября 2000-го, когда он приехал на „Камп Ноу" играть за Реал.

С трибун летели фальшивые банкноты, зажигалки, монеты, мусор, бутылки. Как-то Луиш пошел подавать угловой, тогда в него швырнули бутылку с виски, которая немного разминулась с его головой и застряла в газоне. Судье пришлось прервать матч.

"Я немного боялся, потому что никогда не знаешь, куда упадет предмет. Когда такая атмосфера, контроль над трибунами теряется. Я подумал, что, может, стоит уйти со стадиона, но не ушел, потому что это Барса – Реал. Уникальная игра, за которую я немало заплатил. Я был напуган, но впечатлен. Незабываемо. Никогда такого не видел и не увижу", – вспоминал Эрнест Масия Баллус, репортер Catalunya Radio.

Ну, а Роберто Карлос честно признавался: "Я был счастлив, когда арбитр остановил игру".

Мадрид тогда не выдержал давления и уступил 0:2; забили Энрике и Симау.

Но более показательно, что после свистка Пуйоль, Гвардиола и другие подошли к Фигу, чтобы обнять и пообщаться. Это был невозможный контраст на фоне кипевшего стадиона. Бывшие партнеры не видели в португальце врага.

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"Это пресса нагрела атмосферу перед игрой. Для меня вопреки всему футбол – это спорт. Вещи не должны выходить за пределы спорта, потому что если произойдет что-то плохое – тогда люди, подавляющее большинство, почувствуют вину, раскаяние. Соперничество существует, но это соперничество не должно переходить в насилие", – говорил Фигу, но в 2002-м "Камп Ноу" встретил его еще хуже.

Впервые каталонцы мстили ему за измену, а вот во второй раз – еще и за успех.

Проект Переса ведь состоялся – Фигу, Зидан и Рауль доминировали в Ла Лиге и Лиге чемпионов, а с появлением Роналдо и Бекхэма они также стали самой гламурной командой эпохи. Спонсорские деньги текли к ним рекой, указав футболу путь на следующие десятилетия. Коммерциализация игры началась именно с Мадрида.

A few months later Figo would win the Ballon d’or donning the pristine white of Real Madrid, for what he had largely achieved in Blaugrana just the season before. Another excruciating stab at Barcelona’s pride that would leave Cules’ hearts in tatters pic.twitter.com/kkCQ5S3ok8 — 𝐍𝐢𝐤𝐨𝐥𝐚𝐬🏖️ (@NikolasRMFC) May 26, 2024

Между тем у Барсы проекта не было. В 2001-м и 2002-м она финишировала 4-й, в 2003-м – вообще 6-й.

Гаспар оказался слабаком, неспособным не только удержать Фигу, но и придумать хоть что-то, поэтому вскоре его съел молодой Жоан Лапорта, и уже с ним Блауграна ожила, привезла Роналдиньо.

На подходе был и Месси, дозревающий в классе'87 Ла Масии вместе с Фабрегасом и Пике.

А что Фигу? Если вкратце, то он не простил Вейгу и разошелся с ним в 2001-м, а за Мадрид играл вплоть до 2005-го. Безумной любви, как в Каталонии, Луиш в столице не нашел, но отрабатывал контракт профессионально и даже творчески, поэтому память о себе оставил хорошую.

"Всякий раз, когда я вижу Луиша, я говорю ему, что это с него все начиналось", – смеется Перес.

А сам Фигу немного грустно вздыхает: "Я был подопытным кроликом. И я хотел бы, чтобы моей карьере придавали большее значение, чем один эпизод".

"Легкие" деньги очень часто самые трудные, так оно устроено.

Поэтому и живет Луиш уже почти 20 лет в Милане – подальше от Испании, где ему никогда не будет покоя.