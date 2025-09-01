Судаков в Бенфике: 10-ка на спине, агент Трубин и потенциально самый крупный трансфер португальской лиги

Лидер Шахтера Георгий Судаков официально перешел в Бенфику.

Трансфер оформили как аренду с обязательным выкупом, поэтому уроженец Брянки уже попрощался с фанатами "Горняков". Кажется, он ждал этого шага уже давно.

Чемпион рассказывает, зачем Судаков нужен Бенфике, Бенфика – Судакову, и что со всего этого получит Шахтер.

Как все было?

Для Бенфики – быстро, для Судакова – очень медленно.

В апреле 2024 года директор Шахтера Дарио Срна говорил, что Георгий уйдет "более чем за 60 млн евро".

Далее клуб продлил с хавбеком контракт, прописав 150 млн отступных.

На фоне этих новостей Георгий запостил в Instagram скрин анализа Футбольной лаборатории CIES, которая включила его в топ-10 игроков Европы, готовых переходить в топлиги. На это фото Судаков наложил песню Океана Эльзы "Відпусти".

Но Шахтер не отпустил. Инсайдер Фабрицио Романо утверждал, что "Горняки" летом 2024-го отклонили предложения по 35-40 млн.

И вот сейчас Судаков уходит в Бенфику значительно дешевле.

"Орлы" опубликовали детали соглашения, поэтому никаких инсайдов не нужно. Речь идет о годичной аренде за 6,75 млн евро с обязательным выкупом за еще 20,25 млн.

Также в соглашение включены 5 млн бонусами – в зависимости от достижения различных командных и индивидуальных целей. Кроме того, Шахтер оставил себе 25% от следующей перепродажи Судакова. Бенфика может снизить их до 15%, если выплатит "Горнякам" еще 6 млн.

Потенциально покупка Судакова – крупнейшая в истории португальской Примейры. Сейчас рекорд удерживает Саму Омородион, которого Порту купил у Атлетико за 32 млн.

Собственно, как раз Порту по информации A Bola также претендовал на Судакова в эти дни, но проиграл гонку, что очень порадовало звездного президента Бенфики Руя Кошту. Ему помогли старые связи между клубами. Жозе Боту, Давид Нерес, Факундо Феррейра, Педриньо, Анатолий Трубин – вы же не забыли?

"Работа выполнена", – написал Трубин, когда трансфер подтвердили. Именно его в Португалии называли "агентом" Бенфики в лагере Судакова.

Это успех Шахтера?

И да, и нет.

"Горняки", кажется, могли заработать больше, если бы продали Судакова год назад. Тем более, в сезоне-2024/25 он не принес им успеха ни в УПЛ, ни в ЛЧ.

С другой стороны, это все еще вторая по величине фиксированная выплата за украинца из украинского клуба. Впереди только трансфер Михаила Мудрика в Челси в 2023-м – 70 млн.

Также, если брать историю Шахтера, то 27 млн – это на уровне продажи Генриха Мхитаряна в Боруссию Дортмунд, но меньше, чем платили за звездных бразильцев Дугласа Косту (30 млн), Виллиана (35), Фернандиньо (40), Алекса Тейшейру (50) и Фреда (59).

Кроме них, в эти часы завершает переход в Фулгем Кевин – и там тоже сумма колеблется около 40 млн.

Найдорожчі трансфери українців в історії футболу

Словом, сделка неидеальная, но вполне историчная.

Чем Судаков особенный?

Универсальностью и высоким игровым интеллектом.

И еще он оказывает мощное влияние на результаты команд, где играет.

Украинская молодежка имени Судакова шокировала Францию и дошла до полуфинала Евро-2023. Он сам забил на турнире три гола и попал в символическую сборную.

Шахтер с появлением Судакова ожил и вернул себе лидерство в УПЛ, выиграв два подряд чемпионата в 2023-м и 2024-м. Также "Горнякам" удалась сенсационно яркая кампания в Лиге чемпионов-2022/23, где пасы Георгия сыграли огромную роль.

Ничего удивительного, что в 2023 и 2024 годах Судакова признавали лучшим игроком украинской Премьер-лиги.

Он им и был.

Только после непродажи за границу летом 2024-го хавбек Шахтера заметно сдал, но даже так забил 15 голов и отдал 6 ассистов в 37 матчах, из которых 2 гола – в 8 матчах в ЛЧ.

Вы только посмотрите на статистику отданных и полученных пасов в финальной трети поля – Судаков в этом на уровне лучших атакующих хавбеков Европы.

В текущей Лиге наций за сборную Украины лидер "Горняков" пасовал с точностью 89,5% и как-то набрал скорость 32,08 км/ч. Почти такие же цифры были в ЛЧ – 85% точности и 31,6 км/ч при среднем километраже в 9,2-9,5 км за игру.

Полузащитников, которые так часто и точно пасуют вперед и при этом бегут в темпе вингера, в Европе мало. A Bola сравнивает Георгия с Кевином Де Брейне и называет "звездой" уже сейчас.

Ну, и еще на португальцев произвело впечатление интервью украинца, где он рассказывал о рождении дочери:

"Обычно дорога из Киева во Львов заняла бы 5 часов, но это были 2 дня. Я думал только о том, чтобы защитить семью. Футбол отошел на второй план. Когда я забил Барселоне, то посвятил этот гол жене и дочери", – для западных европейцев это история словно из романов Ремарка.

Судаков еще не сыграл в Лиссабоне, а его уже называют там "характером, выкованным в войне".

Зачем Судаков нужен Бенфике?

"Я могу играть на всех атакующих позициях. Моя позиция – номер "10", но при необходимости могу быть и номером "8" и "6". Неважно, где я играю, я стараюсь доказать свою состоятельность", – говорит украинец.

Как настоящий универсал, он даже играл левого вингера в сборной после дисквалификации Михаила Мудрика.

Для Бенфики это важно.

O Jogo пишет, что у тренера "Орлов" Бруну Лажи базовой схемой на новый сезон является 4-2-3-1, но он также будет использовать 4-3-3 и 4-4-2.

Издание утверждает, что Судакова купили в первую очередь, чтобы он был основным плеймейкером – то есть десяткой – в схеме 4-2-3-1. На эту роль ранее торговали Жоау Феликс и Тьяго Альмаду, однако без успеха.

Реже украинец будет играть самого атакующего из тройки центральных полузащитников, где Энцо Барренечеа и Ричард Риос будут выполнять роль опорников. Ну, и в отдельных случаях при 4-4-2 Георгия на "Да Луж" видят левым хавом, который бы смещался в центр и освобождал фланг для еще одного новичка Самуэля Даля.

Это если тактически.

A perfect number 10 goal 💫



🧡 Heorhiy Sudakov#UCL pic.twitter.com/Rb1FAHnfxq — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 8, 2024

Если проще, по-болельщицки, то Бенфике от Судакова нужны голы, ассисты, голевые передачи и много движения между линиями. Он должен стать тем, кто гарантирует остроту.

Нынешний президент Бенфики Руй Кошта когда-то это умел, а сейчас он надеется на Судакова, ведь у него выборы в октябре, на кону пост.

Похвастаться Коште особо нечем. В прошлом сезоне "Орлы" отдали Спортингу чемпионат и Кубок Португалии, несмотря даже на тяжелый уход Рубена Аморима. Продать в гранд за год удалось только Альваро Каррераса, которого за 50 млн купил Реал. Больше никто не выстрелил – и сейчас Кокчу, Актюркоглу, Амдуни, Гувея и другие разбегаются о меньшим клубам.

Ушел также и Анхель Ди Мария, но по личным соображениям – хочет завершить карьеру дома, в Росарио.

То есть, Бенфика в очередной раз собирает новый состав, и Судакову в нем гарантировали центральную роль. Десятка на спине никогда не врёт – это номер звезды, лидера, мозга.

Кто будет играть с ним?

Уже упомянутые Барренечеа и Риос будут цементировать опорную зону. Амар Дедич и Даль – проактивные фулбеки. Николас Отаменди – ветеран и опора защиты. Трубин будет конкурировать за место на воротах с Соарешем.

Ну, и большая интрига на острие атаки, где раньше поражал Вангелис Павлидис, но Бенфика уже купила на это место Франьо Ивановича из Юниона за 22 млн. Пишут, что грек в дедлайн может уехать в Ньюкасл за почти 100 – это спасло бы для Кошты бюджет, но и лишило бы команду самого результативного футболиста. Словом, посмотрим.

Эпилог

Судаков уехал в более сильную лигу, а его команда выиграла все три матча на старте сезона – и это хорошо.

Вместе с тем, он уехал не в топлигу – и это не очень хорошо.

Исторически у Бенфики есть три группы футболистов. Первая – это ребята, для которых "Да Луж" стал трамплином в гранды, как Дарвин Нуньес, Жоау Феликс, Жоау Невеш, Рубен Диаш, Анхель Ди Мария и многие другие. Португальцы пиарят и продают, как никто в Европе.

Вторая группа – игроки вроде Оскара Кардосо, Нико Гайтана, Пицци, Рафы Силвы, которые провели здесь много-много лет, отдав Бенфике все. Их не так много, но они есть.

Ну, и третья группа – неудачники. Роман Яремчук знает – он провалил сезон в Лиссабоне, и его сразу же продали обратно в Бельгию. Или Артур Кабрал: его купили у Фиорентины в 2023-м за 20 млн, а уже спустя 2 года продали в Бразилию за 12, потому что не заиграл.

Судаков должен запомнить – это не Шахтер; никто в Бенфике не ждет долго. В 90% случаев ты либо взлетаешь, либо тебя списывают за сезон-два.

При этом в спину кроме иностранцев всегда будут дышать выпускники собственной школы, которая на 2-м месте в Европе по количеству воспитанников в крупных лигах.

Не клуб, а гигантский конвейер.

Но и шансы улучшиться настолько, чтобы какой-нибудь гранд выложил 60 млн, о которых в апреле 2024-го говорил Срна, в Лиссабоне сейчас в разы выше, чем в Киеве – это тоже правда.