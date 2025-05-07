Футбол в Ватикане: Папа троллил МЮ, Трапаттони тренировал сборную, а первый матч завершился дракой

Сегодня начнется конклав, который выберет нового Папу, и к нему Чемпион рассказывает, как устроен футбол в самом маленьком суверенном государстве на земном шаре.

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"Жесткая нога" Франциска

"Я помню мячи из тряпок, "pelota de trapo". Кожаные в ту пору были еще дорогими, а резиновые негде не было купить. Но и этого хватало нам, чтобы повеселиться. Площадка располагалась возле нашего дома. Но я не был там среди лучших. Если честно, то я был из тех, кого в Аргентине называют "pata dura" ("жесткая нога"), и поэтому меня ставили на ворота".

Хорхе Марио Бергольо смеялся, вспоминая былое.

До самой смерти понтифик гордился, что не пропустил ни одного домашнего матча сезона-1946, когда его Сан-Лоренсо стал чемпионом Аргентины. Они с отцом тогда еще и на поле выбежали, чтобы радоваться с командой.

Будущий Франциск не мог выбрать более удачный клуб для боления, ведь Сан-Лоренсо основал священник Лоренсо Масса, а его игроков прозывают "Святыми".

Наложил футбол отпечаток и на его мировоззрение, ибо Сан-Лоренсо из района Боэдо в Буэнос-Айресе, где живет один рабочий класс. Здесь-то он и "полевел", подружился с беднотой.

Em 2013, quando Jorge Mario Bergoglio "Papa Francisco" torcedor do San Lorenzo foi eleito papa, os rivais logo zobaram: "O San Lorenzo tem mais papas que Copas [Libertadores]".



No ano seguinte, o San Lorenzo foi campeão pela primeira vez da Libertadores. 🤫 pic.twitter.com/J3LBCoXoVe — Futebol Nostálgico! (@futnostalgico) April 21, 2025

Продвижение в церковной иерархии ничего не изменило. В 90-х в ранге столичного архиепископа Франциск взял за привычку освящать раздевалку Сан-Лоренсо перед матчами, и однажды попал под горячую руку тренера Альфио Басиле:

"Кто этот священник? Пусть уходит отсюда немедленно!"

Впрочем, то был лишь эпизод.

Так-то клуб гордился своим фаном и после сенсационной победы в Копа Либертадорес-2014 повез трофей сразу в Ватикан.

А у него что? Членский билет клуба! Эмоциональные аргентинцы уже связали его номер "88235" с божественным провидением – мол, Папа прожил 88 лет, а умер в 2:35 по Буэнос-Айресу.

The Pope was a member of his beloved Club Atlético San Lorenzo de Almagro; his membership number was 88235.



Pope Francis died aged 88 at 2:35am (Argentinian time).



Do what you will with that information but that’s quite the fact. https://t.co/dRgLg1U4Kb pic.twitter.com/doz4BLNXBu — 📚 Dame Bola (& Tears at La Bombonera) (@BomboneraTears) April 21, 2025

Ну, и еще Сан-Лоренсо обещает построить новый стадион и назвать его "Хорхе Марио Бергольо".

Слабо верится. Аргентина давно в экономическом кризисе.

Не видел матчей Месси

Все из-за трагедии. Так получилось, что футбол "убил" его отца.

В 1990-м тот был на стадионе Сан-Лоренсо и во время празднования гола перенес сердечный приступ. Врачи прибыли слишком поздно.

Бергольо тяжело это переживал и постепенно дистанцировался от игры, смотрел только по телевизору, а потом и его перестал включать:

"Я встал и ушел. Будто Бог говорил мне, что это не для меня".

Уже как Папа он признался, что нарушил клятву дважды – после авиакатастрофы в Буэнос-Айресе в 1999-м и после терактов в Нью-Йорке в 2001-м. А вот ради футбола – ни разу.

"Иногда меня спрашивали, я больше похож на Месси или Маскерано? Но я не знал, потому что не видел их матчей".

Он только читал о них. Был своеобразный ритуал: каждое утро швейцарский гвардеец из охраны оставлял на столе свежую газету с результатами матчей чемпионата Аргентины, которую понтифик "незаметно" забирал себе.

Забавный анекдот рассказывала и профессор богословия Даремского университета Анна Роулендс – у нее Папа на первой же встрече спросил о любимом клубе:

"Я сказала, что родилась в Манчестере и с рождения являюсь преданной болельщицей МЮ. На это он расхохотался, повернулся к помощнику и сказал: "Вот видите, у нее должно быть чувство юмора!" Папа умел находить общие темы и был простым человеком, как мы все".

Таким образом, даже личная беда не отвратила Бергольо от игры насовсем.

Он с радостью правил мессы на стадионах не в дни матчей, и в Марселе заработал вот такое корео от ультрас.

FRANCE



Tifo of Pope Francis raised in the Velodrome in Marseille during the visit of Pope Francis pic.twitter.com/RorpK9bHkE — Catholic Arena (@CatholicArena) April 22, 2025

К нему тянулись футболисты, и он всех принимал. Не только Месси или Марадону, но и скромные команды, например Сельту или Специю. Никогда раньше в Ватикане не видели столько футболистов.

Без Франциска футбол в Ватикане заглохнет?

Да нет, конечно.

Но скорее всего, профи перестанут приезжать ежемесячно, и игра вернется в любительское русло.

Летопись гласит, что впервые в пределах Ватикана протофутбольный матч сыграли в 1521 году в присутствии Папы Льва Х.

Еще дальше были события 1947-го, которые не любят вспоминать. Суть такова, что команд было четыре, и в финале папские уборщики сошлись с работниками фабрики Сан-Пьетро, но матч не доиграли – началась массовая драка, к которой присоединились в том числе и зрители из числа священнослужителей. Когда Папа узнал, то наложил на футбол строгий запрет.

Его сняли только в 1972-м – и с тех пор в Ватикане уже играют регулярно.

O maior campeão é o time da Direção de Serviços Econômicos, que tem 8 títulos. Depois, vêm as equipes dos Museus Vaticanos e do Hospital Pediátrico Bambino Gesù, com 4 taças cada.



E o calendário é cheio: além do campeonato, tem a Copa do Vaticano, batizada de Coppa Sergio Valci. pic.twitter.com/2GaADWu2Ub — Copa Além da Copa (@copaalemdacopa) May 3, 2025

Постоянное население страны, расположенной в пределах Рима, всего 800-900 человек, поэтому здесь не до какой-то селекции.

В последние годы в ватиканском футболе доминируют SS Hermes Musei Vaticani – команда реставраторов папских музеев. Также есть свои команды у швейцарских гвардейцев, фабрики Сан-Пьетро, папской библиотеки, телевидения, почты Ватикана, газеты L'Osservatore Romano.

Кроме чемпионата здесь с 1985-го разыгрывают еще и Кубок, который носит имя кардинала Серджио Вальчи, занимавшегося футболом с 1972-го и до своей смерти в 2012-м.

Тренировки проводятся в нерабочее время, игровые дни – понедельник и вторник. Стадион в Ватикане – в 400 метрах от собора Святого Петра.

Главная звезда всех времен – некий Бруно Мариотти, игравший за ватиканскую почту и разрывавший всех на опыте, приобретенном в молодежке Ромы.

На этот футбол смерть Франциска, конечно, не повлияет – он был и будет оставаться, это уже часть ватиканского быта.

🇻🇦 The Vatican City's league has completed three match days and it's bad news for the Sistine Chapel Choir who are sitting rock bottom.



They lost a thrilling game 5-4 to the Primary Catholic Artistic-Worker Association on Match Day 3.



The leaders are Archivio - the team from… pic.twitter.com/FUxchgvyxU — The Sweeper (@SweeperPod) March 20, 2025

"Папский Мундиаль" – что это?

А это о Кубке Клерикус – соревновании, которое впервые организовал в 2007-м кардинал Тарчизио Бертоне.

У римско-католической церкви сотни семинарий по миру, вот они между собой и соревнуются.

"Мундиаль" – потому что реально представлен весь мир. Последний раз приехали 355 семинаристов из 56 стран! Больше всего традиционно привозит Латинская Америка, но выигрывают чаще всего африканцы.

Играется Кубок Клерикус на искусственном покрытии.

Интересный нюанс: здесь нет желтых и красных карточек, зато есть синие. Игрок, получивший такую карточку, выбывает из игры на 5 минут и садится на "скамью искупления".

Бертоне был главным вдохновителем турнира, а еще страстным болельщиком Ювентуса. На предыдущей должности архиепископа Генуи он как-то даже комментировал матч по радио.

"Если бы мы просто собрали своих студентов из бразильских колледжей, то уже имели бы конкурентоспособную футбольную команду", – как-то заявил Тарчизио.

Его, однако, никто не поддержал.

Бергольо, будучи Папой, выступал строго за любительский спорт в Ватикане, и даже профессионалов привлекал именно к нему. Так, в 2014-м, 2016-м и 2022-м папа собирал Межрелигиозные матчи за мир, где собирал деньги на Scholas Occurrentes – сеть школ для нуждающихся.

Хавьер Дзанетти организовывал всех, а там были Марадона, Баджо, Роналдиньо, Стоичков, Буффон, Футре и много-много других... христиан. Остальные не приехали.

В 2014-м играл там и Шева, который попросил Папу молиться за Украину, где начиналась война.

Бергольо естественно больше всего тянуло к Марадоне, которого он при всех спросил – это он или Пеле?

"Месси", – ответил на то Диего.

Они могут войти в УЕФА и ФИФА?

Никаких шансов.

Сейчас Ватикан – одна из девяти суверенных стран, не являющихся членами ФИФА, и так оно и будет оставаться.

А вообще у него есть свои сборные – мужская и женская, однако это чисто выставочная история.

Их дебют был в 1994-м против дубля сборной Сан-Марино – и все закончилось ничьей 0:0.

VATICAN CITY



The Vatican's national anthem played before the Vatican City football team plays 🇻🇦 ⚽️ pic.twitter.com/qqqiyIewyU — Catholic Arena (@CatholicArena) December 8, 2023

Далее было еще более десятка матчей с любителями, такой же неофициальной сборной Монако, благотворительными фондами и государственными учреждениями. Побеждали четырежды, и главная виктория – над Китаем U23 в 2008 году (4:3). Для Поднебесной то был вселенских размеров позор.

Самая известная фигура в этой сборной – это легендарный тренер Джованни Трапаттони, возглавлявший ее в 2010-м в матче с Финансовой полицией Италии.

Проблемы? Главным образом, из-за активистов.

Так, в 2019-м женская сборная Ватикана должна была играть с австрийским Мариахильфом, но те прямо перед игрой начали протест – мол, почему это католическая церковь осуждает геев и аборты? Пришлось все сворачивать.

"Мы здесь ради спорта, а не политических или иных месседжей", – говорил глава папской ассоциации футбола Данило Дзеннаро.

Из этих же соображений он отказался от CONIFA – ассоциации непризнанных территорий, где играли, прости господи, Абхазия и Венгры Закарпатья.

Умный человек этот Дзеннаро, а в годы папства Бергольо был еще и влиятельным.

Как будет дальше – это конклав решит.

Папы – прежде всего люди. Кароль Войтыла любил театр, а Алоиз Ратцингер – Моцарта. Футболу повезло с Бергольо; он так и войдет в историю – как пока самый футбольный папа за все времена.