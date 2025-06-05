Много денег, звезд и конфликтов. С чем Металлист 1925 возвращается в УПЛ

Харьковский Металлист 1925 победил Левый Берег в двухматчевом противостоянии и вернулся в УПЛ. Чемпион решил разобраться, с чем будущий ФК Харьков возвращается в элиту украинского футбола.

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Ссылаться на самого себя – дурной тон, но для начала все равно рекомендую прочитать материал о входе Виктора Носова в украинский футбол:

Это, так сказать, начало истории как команда, которая по ресурсам входила в первую пятерку высшей лиги Украины, вылетела в Первую. Команда, которая денег не считала настолько, что на околофутбольные забавы типа "купить олимпийскую саблю Харлан" тратила 10 миллионов гривен, и на футболистов денег не жалела.

Гармаш, Юрченко, Имереков подъехали еще к команде Премьер-лиги – и даже после вылета Металлист 1925 смог переманить из основы Александрии Владислава Калитвинцева. Тогда вряд ли кто-то мог предположить, что харьковчане даже в Первой лиге финишируют ниже Александрии в высшей.

Уже в прошлом сезоне за женскую команду "двадцать пятых" сыграла олимпийская призерка Дарья Билодид

С игрой у харьковчан не ладилось весь сезон. Романтичный, открытый футбол, который ставился летом еще Скрипником, вошел в диссонанс со строгими требованиями Патрика ван Леувена. Ведь Виктор даже плей-офф за право играть в УПЛ сыграл в начале сезона – проиграл Левому Берегу и завершил свою историю в Харькове.

А в конце сезона Металлист 1925 играл в стыковых матчах за УПЛ, снова против Левого Берега – и Патрик ван Леувен отработал фактически всю дистанцию между двумя плей-офф, но не принял участие ни в одном. Фантастические сюжеты порой дарит Украинская Премьер-лига.

Сам факт, что тренер после "бронзы" с Зарей и пусть неудачного, но все-таки опыта с Шахтером ушел в Первую лигу, говорит об исключительности ресурса Носова. Варакута ушел из Черноморца после отличного отрезка, а Василий Кравец в принципе ушел в Первую лигу в 27 лет, потому что и в УПЛ очень мало команд способны предложить такую зарплату и перспективу.

Вот только очень хаотично развивался проект Металлиста 1925. От самого романтичного футбола в стране – до одного из самых суровых, причём уже после трансферной компании. Ван Леувену этот состав не очень подходил – и, судя по всему, это и в УПЛ все понимают, раз после двух неудач подряд нидерландец близок к назначению в Кривбасс.

Плей-офф выиграл Александр Чижов, где "двадцать пятые" победили при настолько неубедительной игре, что клуб все равно ищет нового тренера.

И кто же станет пятым человеком за полтора года, который будет иметь честь выводить харьковчан на матчи? Прямо на плей-офф приходил Вернидуб, но его назначение это и близко не подразумевает. Другие претенденты на должность – Олег Дулуб, Дмитрий Михайленко, а полноценным опровержением относительно Руслана Ротаня стал сам факт его назначения в Полесье.

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Где-то здесь уместнее будет затронуть тему второй проблемы Металлиста 1925 после отсутствия стратегии. Носов – очень медийный персонаж, по подписчикам в Instagram он в 11 раз (377 тысяч против 32) превосходит собственный клуб. Вокруг него очень много советников, звезд, друзей в кавычках и без – и, как следствие, клуб живет одним днем.

И в свете этого надо в пояс поклониться Ари Моури. Из игроков, заставших время до Носова, в основном составе остались бразилец и Капинус – но после трансфера Крупского, думаю, основным останется только он.

И Моура не дает оснований даже думать о том, чтобы менять себя. 15 голов и 1 голевая передача в 26 матчах, включая решающий, по сути, гол Левому Берегу и на фоне того, что клуб в целом играл, честно говоря, не очень – это исключительный вклад в успех.

Владлен Юрченко, который по системе "гол плюс пас" набрал 9+6, тоже заслуживает похвалы – равно как и Варакута, отметившийся феноменальными сейвами. Но, в целом, Металлист 1925 провел слабый сезон – и близко не показав той эстетики, о которой говорил Носов сразу после прихода.

Как раз представителя Первой лиги скучнее, чем харьковчане, сложно было найти – за пределами домашнего стадиона "двадцать пятые" вообще едва ли не все матчи играли на 0:0.

И это формирует третью проблему: токсичная атмосфера. Когда Рамик Гаджиев прямым текстом говорит, что после отставки ван Леувена "исчез негатив", он может быть по сути прав – но это не отменяет факта, что негатив мог быть и по вине игроков, в том числе Гаджиева.

Целый ряд игроков относился к Первой лиге как к периферии, к которой они, звезды, сошли – и это сформировало не лучшую атмосферу. Денис Гармаш, например, почти весь сезон провел в дубле – совсем бесславно заканчивается у него карьера.

Кстати, эта желчь выплеснулась и за пределы раздевалки. Металлист 1925 играл домашние матчи на арене "Левый Берег" – и во время плей-офф с одноименным клубом фанаты скандировали оскорбительные кричалки в адрес "аистов". Так вот, представители Левого Берега уже сказали, что не позволят "двадцать пятым" играть на своем стадионе – и именно из-за этого хамства.

В общем, Металлист 1925 вернулся в элиту, но в его случае это лишь начало большого пути. Нужен тренер – если Чижов на пару матчей расслабил и дал ей сыграть в свою силу, это не значит, что он готов к высшей лиге. Нужны игроки – этот состав и в Первой лиге еле влез в первую четверку.

Нужен даже стадион – сейчас худшее время, чтобы возвращаться в Харьков... С другой стороны, именно лето 2025-го может стать для Носова сигналом начать по-настоящему большую игру. Клуб он покупал явно не для условного 12-го места.