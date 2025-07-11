Художник-террорист и никакого выкупа: как коммунисты похищали лучшего футболиста мира

Игра в футбол бывает крайне опасным занятием, и речь не только о травмах.

Ах, вы в это не верите? Считаете преувеличением?

Тогда Чемпион расскажет вам об удивительных событиях, которые произошли с одним из величайших талантов за всю историю игры – Альфредо Ди Стефано.

***

– Я вас слушаю. – Вы сеньор Ди Стефано? – Да. Говорите. – Сюда пришли полицейские, они хотят задать вам несколько вопросов, просят спуститься.

Дон Альфредо сначала не отреагировал на консьержа, поскольку подумал, что это партнеры по Реалу так шутят.

На дворе рассветало, и хотя они уже неделю жили в Каракасе, от местной влажности у него продолжала болеть голова. В 37 лет Ди Стефано все еще был самым известным футболистом мира, обладателем пяти Кубков чемпионов, однако физиологию не отменишь, и тело понемногу сдавало. За глаза говорили, что это его последний сезон за Мадрид.

И вдруг в дверь постучали.

Получается, это была не шутка?

Открыв, Ди Стефано увидел перед собой сотрудника отеля и трех полицейских, которые пробормотали что-то о "проверке на наркотики".

"Подожди. Давай сначала сообщим тренеру", – крикнул с другого конца номера Хосе Эмилио Сантамария.

Don Alfredo Di Stefano nacía tal día como hoy 4 de julio de hace 99 años.



El más grande.



Honor eterno.pic.twitter.com/MW1C20InGg — ▪️ Macroski ▪️ (@MMacroski) July 4, 2025

Альфредо, однако, не послушал.

Он был в плохом настроении и хотел поскорее покончить с этим. В компании полицейских он спустился вниз, но они повели его не на первый этаж, а сразу на стоянку. По дороге под ребро звезде футбола ткнули пистолет и приказали не дергаться. Такие вот копы.

Ди Стефано закрыли глаза повязкой и надели темные очки, прежде чем машина тронулась.

Одна остановка и пересадка, потом снова и снова – так заметали следы.

Только около 13:00 ему наконец развязали глаза в какой-то квартире, где было полно картин – готовых и еще не дорисованных.

Одновременно представитель Военных сил национального освобождения Венесуэлы (FALN) передал журналистам, что "Ди Стефано у них, но ему не причинят вреда и отпустят, как только история получит достаточную огласку".

На дворе было 24 августа 1963 года.

***

Зачем он вообще приехал в эту дыру?

Ну, во-первых, в то время Венесуэла еще считалась молодой демократией, где уважали выборы, частную собственность.

🗓️ TAL DÍA COMO HOY‼️



Alfredo Di Stéfano fue noticia por su secuestro



Hace 60 años lo raptaron en San Bernardino - Caracas.



Alfredo Di Stéfano fue un futbolista brillante. De los mejores del mundo poco antes del Rey Pelé, la figura que proyectó el….



[Sigue] 🧶 pic.twitter.com/Kl3E11VNn6 — 𝗞𝗶𝗸𝗲 (@Kike_Deportes) August 27, 2023

В 1952 году местные нефтяные магнаты стали первыми, кто придумал "клубный чемпионат мира" – они назвали его "Мундиалито" и пригласили лучшие клубы Европы и Южной Америки. Реал Мадрид бывал здесь постоянно и дважды завоевывал трофей – в 1952-м и 1956-м.

Европа и не догадывалась, что после победы революции Фиделя Кастро на Кубе Венесуэлу тоже закачало.

Ее президент Ромуло Бетанкур в том же 1959-м запретил компартию от греха подальше, но не помогло – та ушла в подполье, набирала добровольцев. Кое-где становилось горячо.

В 1963 году венесуэльцы еще заверили делегации Реала, Порту и Сан-Паулу, что все под контролем, но на самом деле власть уже не могла дать таких гарантий.

Похищение Ди Стефано во многом пролило свет на все это.

Ну, и максимально удивило тоже.

В комнате вокруг похищенного Альфредо сидели девять мужчин, которые не скрывали лиц и были на удивление любезны. Они предлагали ему шахматы, домино, хот-доги, газировку, даже паэлью приготовили – ну где такое видано?!

"На самом деле они хорошо ко мне относились, но я не мог успокоиться. Я думал только о побеге. Слава богу, я не сделал этого", – вспоминал футболист.

Hotel Potomac inaugurado en 1949, San Bernardino, fue uno de los más elegantes y lujosos de Caracas. Demolido en 1990. Aquí fue secuestrado en 1963 el entonces mejor futbolista del mundo, el argentino Alfredo Di Stéfano,"La saeta rubia" por guerrilleros urbanos.Tres días cautivo. pic.twitter.com/fV3W3by3zN — Colegio de Ingenieros de Venezuela (@CIVoficial) January 4, 2023

Тем временем пресса была взволнована, и в центре всего был корреспондент испанской Marca в Каракасе Ласаро Кандаль, чья жена – случайно! – работала в парикмахерской отеля, откуда похитили Ди Стефано, а ее брат продавал пирожные в кондитерской напротив.

"Никто не может ни выйти, ни зайти. Я напугана, парикмахерскую приказано не покидать. Везде полиция", – жаловалась женщина своему мужу.

Когда ее наконец отпустили, она побежала прямо к брату, где ее история сбила с ног одного из пекарей:

"Господи, это же Паулито".

***

Паулито – он же Пауль Дель Рио, он же Максимо Каналес – в свои 19 лет возглавлял одну из ячеек FALN и мечтал о мировой социалистической революции.

Мужчина, который схватился за сердце, был его отцом.

Он тоже поддерживал коммунистов – поэтому и бежал из Испании в 1938 году после победы Франсиско Франко. Вместе с тем, старик, переживший войну, очень боялся насилия, и больше всего – что его сына убьют.

Конечно, полиция так бы и поступила, но Дель Рио, хоть и мечтатель, действительно хорошо спрятал конспиративную квартиру.

Recordando a Paúl del Río, Máximo Canales, esta madrugada de historia reciente y afectos de moral alta. @InvepalOficial pic.twitter.com/tlGRd0G4zb — Omar Marrero Romero (@omarmarrerove) January 2, 2019

Днем к Ди Стефано приходили левые интеллектуалы – кто-то поболтать, кто-то пожать руку, потому что после выступлений за Ривер Плейт и Мильонариос он был очень популярен в этой части мира.

Вечером, когда Реал должен был играть с Порту, похитители еще и принесли радио, чтобы он мог послушать репортаж.

Никакого насилия.

Это напоминало бы анекдот, если бы не охранники у дверей и окон с пистолетами-пулеметами Томпсона в руках – на случай, если полиция все же их найдет.

"Вы должны меня отпустить. У моих родителей проблемы с сердцем, они умрут", – говорил Ди Стефано.

"Не волнуйтесь. С вами ничего не случится. Мы только хотим, чтобы мир признал нас и узнал, кто мы. Нашу страну эксплуатируют большие государства в нефтяном бизнесе", – отвечал Пауль.

Он не лгал. Тактикой Бетанкура в борьбе с коммунистами было полное замалчивание FALN, как будто их не существовало. Революционеры же наоборот стремились к публичности, поэтому рядом с Ди Стефано стоял фотограф, который все снимал – боевиков, их флаги, заложника и как он играет в шахматы с Дель Рио.

El diario @UNoticias de Venezuela publicó esta imagen en primera plana: Alfredo Di Stéfano (a la izquierda) y el guerrillero Máximo Canales (Paul Del Río). pic.twitter.com/YUf0nTJylV — Eliézer Pérez (@perezeliezer) August 24, 2019

Ди Стефано схватили, потому что он был самым известным из Реала – следовательно, гарантировал наибольший резонанс.

Дель Рио даже рассказал шокированной звезде, что сначала планировал похитить композитора Игоря Стравинского, который был в Каракасе с концертом, но передумал, "потому что у старика проблемы со здоровьем".

***

В этих беседах они провели три дня, но Ди Стефано не успокоился ни на минуту.

Он решил, что раз ему рассказывают так много секретов, значит, точно не планируют оставлять в живых.

К счастью, Дель Рио не был убийцей.

Ближе к обеду 26 августа дона Альфредо начали "готовить" к свободе. Ему сменили одежду, а еще хотели побрить налысо, но он отговорил – мол, волос и так почти нет. Тогда похитители надели на него ковбойскую шляпу.

В 14:00 по местному времени автомобиль высадил футболиста прямо посреди дороги – ему дали даже наличные на такси, чтобы он доехал до испанского посольства.

CARACAS (VENEZUELA), 28/08/1963.- El futbolista 🇦🇷🇪🇦 Alfredo Di Stéfano del Real Madrid, 📸 con cara de cansancio durante la rueda de prensa en la Embajada 🇪🇦 poco después de ser liberado por la guerrilla FALN 🇻🇪, que lo mantuvo secuestrado x 56h | 📸 B/N colorizada por @DALL97m pic.twitter.com/dQXJyj7OS7 — DALL (@DALL97m) January 21, 2024

Он стал бежать – думал, что вдогонку будут стрелять, но революционеры мирно уехали прочь.

Посольство оказалось почти рядом – можно было и пешком дойти.

Уже там на дверях Альфредо прочитал, что оно работает до 14:00, а на часах было 14:10, но он так долго и упорно стучал в дверь, что вышел охранник. Тот едва не потерял сознание, когда увидел, кто перед ним.

Тут же набежали репортеры, политики, полиция – все ждали, что скажет Ди Стефано, но он только рвался позвонить жене Саре и детям, которые остались в Мадриде.

"Эти три дня были для меня как три года", – это все, что из него вытянули.

Он так и не простил Сантьяго Бернабеу за то, что президент Реала лишь посмеялся, мол, меня бы они отпустили раньше из-за скверного характера, и приказал уже на следующий день играть против Сан-Паулу, хотя ни морально, ни физически Альфредо не был готов.

Он выдал, по собственному признанию, "худшую игру в жизни", на табло горело 0:0, и трофей подняли бразильцы.

Да и неважно.

Damian Gaubeka, el creador de la pequela Copa del Mundo, con Alfredo Di Stéfano, durante su disputa en Caracas. 1963. pic.twitter.com/xSVWn38vkg — Nostalgia Futbolera ® (@nostalgiafutbo1) September 17, 2020

***

Уже в 1980-х Ди Стефано вспоминал, что среди полицейских, которых он встретил на импровизированной пресс-конференции в день освобождения, были и те, кто заглядывал на квартиру к Дель Рио.

Он их не сдал.

В тех же 1980-х Пауль передал своей "жертве" одну из своих картин, которую дон Альфредо даже повесил дома. Спортсмен-интеллигент, он любил живопись, литературу.

Знал ли он о дальнейшей судьбе Дель Рио? Ну, возможно.

Вдохновившись "успехом" с Ди Стефано, тот вскоре захватил грузовое судно Anzoátegui, а через год похитил и так же отпустил военного атташе посольства США Майкла Смолена.

Лишь в 1971 году Пауля удалось арестовать и посадить, после чего он успокоился и посвятил себя рисованию и скульптуре. Со временем Дель Рио стал видным авторитетом, выполнял заказы нефтяного картеля ОПЕК и различных левых правительств.

Одно неясно – кто додумался пригласить его на премьеру документального фильма Real, The Movie в 2005-м?

Замысел-то очевиден – киношное рукопожатие бывших врагов, мир, дружба, аплодисменты. Но в реальной жизни так просто не бывает. Заметив Дель Рио, Ди Стефано остановился и посерьезнел:

"Вы заставили мою семью испытать сильный страх. Нам не о чем говорить".

Кино не получилось.

Today, in 1926, Alfredo di Stefano was born. His achievements for Real Madrid:



• 396 Games

• 308 Goals

• 5 European Cups

• 8 La Ligas

• 2 Ballon D'Ors

• 1 Super Ballon D'Or

• 1 FIFA Order Of Merit



Legend. 🤍 pic.twitter.com/rhLylUoJVA — Madrid Zone (@theMadridZone) July 4, 2025

Лишь ближе к смерти в 2014 году дон Альфредо немного смягчился в отношении тех событий:

"Знаешь, я их прощаю. Все это было очень странно. Они были альтруистами, людьми с какими-то идеалами. У меня дома есть картина – он прислал ее, чтобы как-то искупить вину".

Ну, а еще через год после легенды футбола ушел из жизни и Дель Рио – выстрелил из винтовки себе в сердце, рассмотрев напоследок, к какой нищете, репрессиям и беспросветной тьме привел Венесуэлу его обожаемый социализм.