Предал Нидерланды и раскрылся в паре с Забарным: все, что нужно знать о новой звезде Реала и Испании

20-летний Дин Хейсен недавно перешел из Борнмута в мадридский Реал за 50 млн евро.

До этого в СМИ ходили слухи, что переговоры с защитником вела едва ли не вся европейская элита – от Барсы до Ливерпуля, от ПСЖ до Ман Сити.

Параллельно Дин уже выходит в старте сборной Испании – действующего чемпиона Европы и победителя Лиги наций.

Так кто же этот вундеркинд?

Чемпион рассказывает о игроке, в котором тренеры и эксперты видят одного из величайших талантов нового поколения в футболе.

Сын неудачника Аякса-1995

Донни Хейсен – так его зовут.

А после удачных матчей он был еще и "Марадонни".

Не гений, но некоторые вещи умел хорошо – настолько, что в 1993 году его купил Аякс.

Он мог даже выиграть ЛЧ-1995 с Клюйвертом, Зеедорфом, Давидсом, Литманеном, однако как раз перед золотым сезоном Хейсена отправили в аренду в Гарлем, где Донни забил 22 гола.

Все, кто в теме, лишь пожимали плечами.

"Неплохой футболист был Донни, но у него были плохие друзья. В Алкмааре он общался с похитителями Фредди Хайнекена. Глава АЗ боялся их", – объясняет 76-летний журналист Валентин Дриссен.

Речь об одном из самых известных преступлений в истории Нидерландов. В 1983 году пивного короля Фредди Хайнекена похитили пятеро бандитов и даже получили за него 15 млн гульденов выкупа, прежде чем всех поймали и посадили на 8-12 лет. К середине 1990-х пятерка уже вышла на свободу и взялась за старое. Их звали Кор ван Хаут, Виллем Холледер, Ян Бельаард, Франц Майер и Мартин Эркампс.

Донні та Дін Гейсени, noordhollandsdagblad.nl

Один бог знает, где Хейсен-старший с ними познакомился.

В любом случае, закончилось все плачевно – Донни быстро сдулся до любителя и в 1998-м окончательно завязал.

В 2010-м вместе с семьей он переехал в испанскую Марбелью уже как простой бизнесмен, а когда обжился – отдал сына в ближайшую детскую команду.

Это и был наш Дин Хейсен, новая звезда футбола.

Жертва Тиаго Мотты в Ювентусе

Хейсен воспитывался в Коста Унида, а как немного подрос – перебрался в главный клуб региона, Малагу.

Параллельно он выступал за детскую сборную Андалусии на испанских соревнованиях.

Реал, Барса, Атлетико – все его хотели.

Дин играл центральным защитником, но был лучшим бомбардиром Малаги U15 – как такого не хотеть?

Dean Huijsen has just come on to make his debut for Spain. The crowd in Rotterdam is booing him, as he was born in the Netherlands, before moving to Málaga as a child. pic.twitter.com/O4JGaVnDwS — Christian Machowski (@CM_MalagaFoto) March 20, 2025

С 2020 года каждый отчет скаутов "Сливочных" заканчивался припиской "Fichar" ("Подписать"), однако в решающий момент, когда его наконец привезли в офис клуба, он вежливо отказал:

"Мы говорили об этом дома, и я решил, что в Италии защитник может научиться большему. Италия известна миру благодаря легендарным защитникам".

Так вот он оказался в Ювентусе в 2021-м.

В то время в Турине как раз реформировали молодежный сектор и создали Next Gen U23 – такой мостик между академией и основой. Его заявили на 3-й взрослый дивизион, чтобы ребята не росли в теплице. Талантов хватало – не только Хейсен, но и Энцо Барренечеа, Матиас Соуле, Сэмюэл Илинг-Джуниор, Кенан Йилдыз. По замыслу автора проекта Маттео Тоньоцци они должны были стать будущим Юве.

Все в клубе в это верили.

Макс Аллегри дал Хейсену дебют 22 октября 2023 года в матче с Миланом.

🇳🇱 "He has special skills, he can become a really big player", Juventus manager Allegri says about Dean Huijsen after his Serie A debut @ San Siro.



Barcelona and Bayern tried to sign Huijsen months ago, but he wanted to stay as Juve recently extended his contract until 2027. pic.twitter.com/jUaKJmeuet — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 23, 2023

Далее, в январе 2024 года, Дина ради практики отпустили в полугодовую аренду в Рому, где он освоился в Серии А, начал забивать. Жозе Моуринью называл его "одним из самых перспективных центрбеков мира".

"Через несколько лет мы будем просить у него билеты на финал Лиги чемпионов", – смеялся Даниэле де Росси.

А вот Тиаго Мотта, возглавивший Юве летом 2024-го, с порога заявил, что Next Gen ему не нужны.

Представляете масштабы вредительства?

Таланты разъехались за копейки. Хейсена, например, подписал Борнмут всего за 15 млн плюс 10% от суммы следующей продажи. Тоньоцци из горя тоже сбежал.

В это же время Ювентус по просьбе Мотты накупил других игроков аж на 200 млн, и они сначала провалились, а потом еще и бунт против тренера подняли. Все это обернулось увольнением не только Тиаго, но и спортивного директора Кристиано Джунтоли, который его привел.

Самый влиятельный игрок Борнмута

Хейсену в целом помогло итальянское приключение – за три года он прибавил в жесткости, единоборствах.

В АПЛ он использовал первый же шанс, который получил.

Тренер Борнмута Андони Ираола наигрывал в основе пару Илья Забарный – Маркос Сенеси, но в декабре 2024-го аргентинец получил травму, Хейсен его заменил – да так, что больше из основы не выпадал.

Дин комфортно вел дуэли и выбирал позицию, но это обязательный минимум для защитника в АПЛ. То, что его отличало, – это работа в построении атак.

Целых 42% пасов Хейсена шли вперед. В среднем за матч он выполнял по 9,0 дальних передач – и 50% из них были точными. Также он среди лучших стоперов АПЛ по пробежкам с мячом вперед – в среднем 2,2 за 90 минут. Для контекста, у Забарного – 1,0.

Собственно, Хейсен где-то загнал в тень Илью, потому что, в отличие от украинца, умеет играть вот так.

🇳🇱✨ Roma's Dean Huijsen (18) did it all on his own against Frosinone… 💥



Mourinho: "He's one of the most talented CBs in Europe.' 😳



Reminder: he's on loan from Juventus.



pic.twitter.com/pSIZBT0dIt — EuroFoot (@eurofootcom) February 19, 2024

Ну, а так выглядит рейтинг защитников АПЛ по продвижению мяча через пас или дриблинг. Лишь немногие игроки способны это делать, как Дин в свой первый сезон.

Захисники АПЛ за здатністю просувати м'яч вперед, nytimes.com

"Иногда он ошибается, как все остальные, но всегда есть причина, почему он что-то делает на поле. Очень странно такое видеть от 19-летнего парня", – констатировал Ираола.

Всей АПЛ пришлось адаптироваться к появлению Хейсена. В первых 14 матчах с ним Борнмут проиграл только раз, да и то Ливерпулю – представьте себе!

Вот почему за ним выстроилась такая очередь – у Дина вся жизнь впереди, а он уже демонстрирует все качества, необходимые современному элитному защитнику. Левая нога, правая – неважно.

Юноша с мозгами ветерана.

Хотя почему удивляться? Ламин Ямаль вообще в 17 лет на Золотой мяч претендует. Футбол молодеет, это факт.

Главный предатель для Нидерландов

И это не кликбейт, а чистая правда.

Параллельно с клубной карьерой у Хейсена разворачивалась не менее увлекательная история в футболе сборных. Он родился в Амстердаме, нидерландец по отцу и матери, однако всю сознательную жизнь прожил в Испании.

Что же делать?

Сначала Дин согласился играть за нидерландские сборные U17 и U19. В 2022-м он даже завоевал серебро юношеского Евро с "Оранье".

Дальше, однако, испанское воспитание стало брать верх. В 2024-м Хейсен отказался ехать в нидерландскую молодежку:

"Я чувствую себя испанцем. Испания – мой дом. Если Испания меня не вызовет в сборную, я все равно продолжу быть испанцем. Мне все равно".

Легко представить чувства нидерландских фанатов, которые это прочитали, правда?

Еще больше драматизма ситуации добавил дебют Хейсена за испанскую национальную сборную, который по иронии судьбы состоялся 20 марта в Роттердаме против "Оранье". Луис де ла Фуэнте, конечно, не планировал бросать юношу на амбразуру, но выхода не было – Пау Кубарси получил травму.

Хейсен тогда вышел и провел неплохой матч, хотя его освистывали просто адски.

"Я ждал этого, – сказал он после игры. – Меня это никак не задело. Я слышал какой-то шум на заднем фоне, но это часть футбола. Я просто делал свою работу".

Ну, а уже в ответном матче Дин отдал вот такой ассист на Ламина Ямаля, и "Красная фурия" победила.

Для Испании нет ничего удивительного в защитниках-иностранцах. На триумфальном Евро-2024 основной парой "Фурии" были уроженцы Франции Эмерик Ляпорт и Робин Ле Норман.

Тренер де ла Фуэнте готов уже сейчас делать на Хейсена ставку:

"Дин – это еще одна замечательная новость для испанского футбола. Склад ывается впечатление, что он уже много лет находится на элитном уровне. Он прекрасно вписался в команду не только благодаря игровым навыкам, но и личным ценностям".

Похоже, ему действительно лучше среди испанцев. Футбол, школа, окружение в Малаге сделали свое дело.

С детства за Серхио Рамоса

А это фактор, который помог Реалу его подписать.

В контракте Хейсена с Борнмутом были прописаны 50 млн отступных – подъемная сумма для всех больших клубов, поэтому Дин сам выбирал, куда переходить.

И он выбрал Реал.

Еще в марте это решение где-то читалось из его слов – мол, "мне очень льстит интерес Мадрида, я им горжусь".

The Athletic пишет, что на тот момент "Сливочные" еще колебались, а окончательно их убедили, во-первых, выступления Хейсена за Испанию против Нидерландов, а во-вторых, просьба Хаби Алонсо, который хотел именно этого защитника.

Сделку ускорили после 3:4 Реала на "Монжуике", когда было упущено чемпионство.

В АПЛ на Хейсена тоже хватало претендентов – Ливерпуль, Арсенал, Ньюкасл, однако они мало что могли сделать, поскольку сам игрок хотел на "Сантьяго Бернабеу".

"Я стремлюсь играть, как Серхио Рамос. Он мой кумир", – говорит Х ейсен, который уже сегодня выйдет в старте Испании на финал Лиги наций, а затем дебютирует в основе Реала на клубном чемпионате мира.

Его карьера движется вперед так быстро, что пока только преданные фанаты узнают на улице этого 197-сантиметрового великана.

Между тем, нужно привыкать.

Дин Хейсен, если обойдется без травм, с нами надолго. Это один из тех, кого западная пресса называет "generational talent" – то есть, талант всего поколения.