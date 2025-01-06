Сломанная рука счастливого школьника и аплодисменты на пляже в Козыне. Уникальные истории о Валерии Лобановском

6 января – день рождения украинского футбольного гения

Жора в гипсе был счастлив

Одно из самых ярких детских воспоминаний: январь 1962-го, спортивная площадка у киевского стадиона Динамо. Мороз, снег по колено, пара валит изо рта. Я в шапке-ушанке и валенках смотрю за игрой в дир-дыр Войнова, Бибы, Каневского, Лобановского. Когда мяч улетает за пределы площадки, вместе с такими же фанатами-пацанами бросаюсь за ним в сугроб, отталкиваю конкурентов, первым его хватаю и гордо передаю в руки самому Лобановскому. Мой кумир – раскрасневшийся, в вязаной синей динамовской шапочке, в перчатках – хлопает меня по плечу:

"Спасибо".

Фото Ефима и Иосифа Шаинских

Помню, мой товарищ Жора однажды явился во дворе с рукой в гипсе, которую гордо всем демонстрировал.

"Пробрался на тренировку динамовцев, – с достоинством, смакуя каждое слово, вещал он. – Стоял у самой штанги. Когда пробил Лобановский, хотел остановить мяч. Рука не выдержала".

Тогда многие завидовали Жоре, пострадавшему от Валерия Лобановского.

Золотой сухой лист

Неординарный дриблинг форварда Лобановского, его понимание игры, не говоря уже об убийственных угловых, восхищали не только динамовских поклонников. Вклад нападающего в первое всесоюзное киевское чемпионство 1961 года был огромным. И дело не только в его десяти голах. Вспомним хотя бы ключевую схватку за золото в Москве с Торпедо – действующим на тот момент чемпионом СССР.

Фото Ефима и Иосифа Шаинских

Расписание было такое. Победят хозяева, их отставание от идущих на первом месте киевлян станет минимальным – одно очко. И потом еще два тура. Причем в последнем у динамовцев матч в Москве с мощным Локомотивом. Так что гостям проигрывать торпедовцам категорически нельзя. Но на 70-й минуте за 103 тысячи (!) зрителей в Лужниках Метревели выводит хозяев вперед. Киевляне бросаются отыгрываться и на 85-й минуте зарабатывают угловой с левого фланга. Подает Лобановский, мяч подправляет головой Серебряников, и Турянчик в падении из-за себя забивает гол-красавчик. Можно сказать, золотой!

В том чемпионском сезоне после угловых Лобановского киевляне преуспевали 11 (!) раз. Обычно подавая слева, Лобановский правой ногой закручивал мяч так, что тот, описывая невероятную дугу, на огромной скорости заворачивал к воротам. Там уже наготове были Базилевич (он ждал мяч чаще всего у дальней штанги), Серебряников (возле ближней), Турянчик (в центре штрафной). Этот удар от углового флажка считался хрестоматийным, его называли "сухой лист".

Фото Ефима и Иосифа Шаинских

Отрабатывая на тренировках подачу с угла поля, будущий инженер по образованию Лобановский использовал физический эффект Магнуса и собственные математические расчеты. После углового в его исполнении мяч, бывало, на всеобщее восторг и удивление врезался прямо в сетку – так, например, произошло в матче с бакинским Нефтяником (1960), олимпийской сборной Швеции (1963). Но удивительно в игре с Торпедо Лобановский подал... левой ногой, и мяч летел от ворот. Явно домашняя заготовка, ставшая для москвичей крайне неприятным сюрпризом. В итоге ничья – 1:1. И прямой путь к золоту!

Анекдот

Многие спорили, на какой позиции лучше использовать Лобановского. Домой к нам иногда заходил обладатель футбольных дум того времени непревзойденный журналист Аркадий Романович Галинский. Он горячо доказывал моему отцу – спортивному фотокорреспонденту Иосифу Шаинскому, другим собиравшимся у нас журналистам, что место Лобановского вовсе не на левом краю атаки, а в ее центре. Все курили, громко спорили, били себя в грудь. Я, конечно, молчал, свое мнение высказывать не смел, но с Аркадием Романовичем был не согласен.

Помню, как народ возмущался Виктором Масловым, принявшим киевское Динамо – в его модель общий любимец Лобановский вообще не вписывался. Кадровую политику нового тренера кляли во что бы то ни стало, но уже вскоре сам потерпевший Лобановский признал ее правоту. Чем еще больше заслужил уважение и восхищение.

В октябре 1973 года кумир киевских болельщиков триумфально вернулся в Динамо. Уже как тренер. И сразу стал брать трофеи "пачками". После грандиозных побед команды на всесоюзной и европейской аренах популярность Лобановского не знала предела. Шутка ли, о нем складывались анекдоты! Вот один из них.

Приходит мужик в ЗАГС:

– Хочу сменить фамилию.

– Какую желаете? – спрашивает сотрудница.

– Хочу, как у самой большой знаменитости – Лобановский.

– А какая сейчас?

– Лобачевский.

Для тех, кто давно окончил среднюю школу, напомню: Лобачевский – выдающийся математик, создавший новую геометрическую систему – так называемую неевклидовую геометрию.

Фото Ефима и Иосифа Шаинских

Звонок на самый верх

Журналисты порой жаловались, мол, с Лобановским тяжело общаться. Я этого подтвердить не могу. Отец рассказывал, как однажды во второй половине семидесятых в Ленинграде (нынешний Санкт-Петербург – прим.), выполняя редакционное задание, попросил Валерия Васильевича сфотографировать киевское Динамо, что было в духе того времени, на фоне... крейсера Аврора.

У Валерия Васильевича эта просьба энтузиазма, мягко говоря, не вызывала, по поводу редакционного вымысла сразу высказал немало "теплых" слов. Но тренер знал моего отца еще с конца пятидесятых, когда тот фотографировал его как студента Киевского политехнического института и понимал, что отказом фотокорреспондента серьезно подведет.

В итоге в полседьмого утра Лобановский поднял чертыхавшихся ребят, все сели в автобус, доехали до Авроры и выстроились для съемки. Правда, не проявив ни одного пиетета к советской святыне, позировали всего секунд десять. Больше стоять у революционного крейсера не хотели.

В середине семидесятых отец готовил в издательстве Искусство большой фотоальбом о киевском Динамо, и Лобановский об этом знал. Перед финалом Кубка кубков 1975 года в Базеле Валерий Васильевич настаивал, чтобы моего отца включили в делегацию динамовцев – звонил на этот счет даже в ЦК Компартии Украины.

Замечу, в то время с киевской командой за границу, тем более в Швейцарию, журналисты не ездили. Помню, отец сказал, что согласен даже ночевать в самолете, чтобы сфотографировать исторический матч. К сожалению, в те годы желания главного тренера по таким делам было недостаточно...

В 1985-м уже мне нужно было сфотографировать киевских динамовцев, в очередной раз ставших чемпионами Союза. Задача была не из простых. И дело не только в том, что Блохин, Заваров, Беланов, Бессонов и другие звезды терпеть не могли позировать перед фотокамерой. Несколькими днями ранее все они уже мучились перед объективами на официальной съемке, на которой собрались десятки журналистов. Вот только меня на ней не было – как раз в то время находился в командировке. Но я набрался смелости и позвонил по телефону Лобановскому. "Приезжайте", – коротко бросил он. На следующий день Блохин и компания позировали мне как миленькие.

Фото Ефима и Иосифа Шаинских

Лобановский на пляже!

Несмотря на внешнюю замкнутость и немногословие, Лобановский упоминается отнюдь не "сухарем", тем более не "человеком в футляре". Однажды, делая очередной репортаж о киевском Динамо, мы с отцом задержались на базе в Конча-Заспе. Коллега, чьей машиной приехали, ждать не мог и давно вернулся в Киев. Когда мы с тяжелыми кофрами уныло поплелись к остановке автобуса, до которой было не меньше километра, Лобановский нас остановил:

"Куда собрались? Подкину". Уговаривать нас не пришлось: положили фотоаппаратуру в багажник его Волги и сели в просторный салон. И сразу Валерий Васильевич включил в машине в полную громкость магнитофон с колонками. "Как качество записи? Согласны и что блестящая? Как вам музыка?" – многократно спрашивал он по дороге в Киев. И почти все время, пока мы ехали, широко улыбаясь, стучал пальцами по рулю в такт мелодиям.

Вообще утверждение, что Лобановский никогда не смеется, явно противоречит действительности. Сам оказался свидетелем. В селе Козин под Киевом у него была дача. Когда в жаркие летние дни Валерий Васильевич приходил на реку Козинку искупаться, на пляж совпадали едва ли не все жители села и отдыхающие из окрестных пансионатов: "Лобановский уходит!" За каждым его движением в воде следил весь пляж, а когда выходил на берег, его тут же плотным кольцом окружал и рассматривал толпу.

Все это выглядело довольно забавно, и Валерий Васильевич явно с трудом сдерживался, чтобы на глазах у всех не разразиться смехом. После купания луговой тропой снова действовал шагал к даче. Однажды, пройдя метров сто и чувствуя на себе взгляды всего пляжа, обернулся и радушно помахал рукой. В ответ раздался такой взрыв аплодисментов и восторженных возгласов, будто киевское Динамо забило гол Баварии. На этот раз сдержать хохот Лобановский не смог.

"Вы не готовы к работе!"

Мне посчастливилось не раз встречаться с Валерием Васильевичем и на спортивной базе в немецком Руйте. И никогда он не отказывал в интервью. Даже тогда, когда я выглядел не лучшим. Однажды зимним вечером в Рюйте у тренировочного поля Лобановский начал отвечать на мои вопросы, а у меня вдруг "застрял" диктофон – на холоде "дохли" батарейки.

"Вы не готовы к работе!" – нахмурился метр.

Несмотря на мороз, я промок. И лихорадочно начал искать в кофре новые батарейки, которые, к счастью, увлек с собой. Потом трясущимися руками начал вставлять их в диктофон, но из-за стресса путал полюсы, никак не мог закрыть крышку.

"Да не волнуйтесь, – наблюдая за моими мучениями, уже улыбался Валерий Васильевич. – Не торопитесь, все нормально. Время есть".

У меня тут же отлегло, я справился с техникой, и мы продолжили интервью.

Свои футбольные теоремы Лобановский доказывал четкими "инженерными" фразами, собственное мнение отстаивал с помощью неопровержимых фактов и убийственных аргументов. И всегда даже после грандиозных успехов повторял, что его главная цель – создать конкурентоспособную команду.

– В мире нет совершенства. Это касается и футбола, – говорил Валерий Васильевич. – Он развивается. И потому всегда нужно выходить на новый уровень, ведь требования все время растут. Никому еще не удавалось создать конкурентоспособную команду и, не совершенствуясь, держать ее на высоком уровне в течение нескольких лет.

Фото Ефима и Иосифа Шаинских

– Испытывают ли ваши игроки постоянное желание совершенствоваться, выходить на новый уровень мастерства, о котором вы часто говорите?

– Если бы у кого-то оно отсутствовало, этих игроков не было бы в Динамо. Без роста мастерства каждого футболиста не может усовершенствоваться игра команды. А если у игроков нет мотивации, о каком совершенствовании может идти речь?

– Как-то вы говорили, что у Динамо нет возможности пригласить Марадону, и потому задача – создать не команду звезд, а команду-звезду.

– Я вообще прихожу к выводу, что не отдельные звезды, а именно звезды будут в значительной степени определять эволюцию мирового футбола. Звезды часто не хотят работать, совершенствоваться, они, как правило, стараются уехать на старом багаже. Им не нужно работать, они сопротивляются новому. А новое в современном футболе – значит все быстрее, все интенсивнее, все труднее.

Людям, у которых много денег, все это просто не нужно. Кроме того, гораздо больше возможностей вывести футболиста на уровень так называемых звезд – мне это слово, признаюсь, не нравится – именно в команде-звезде. Это гораздо более перспективный путь, чем приглашать игроков, которые считают себя мэтрами и желают быть на особом положении.

– Даже таких, как, например, бразилец Роналдо?

– Таких, как Роналдо, я называю игроками, эксплуатирующими свой талант. Они не усовершенствуются, а именно эксплуатируют свои данные. Это может продолжаться лишь насколько хватит естественных способностей.

Фото Ефима и Иосифа Шаинских

Время, в сущности, подтвердил вердикт Лобановского. Да, конечно, Роналдо добился многого. Но, обратите внимание, после 28-29 лет его успехи резко пошли на убыль. Сравните бразильца с 37-летним Лионелем Месси или Криштиану Роналду, которому 5 февраля "ударит" 40. Судя по всему, эта парочка относится к своей игровой карьере иначе.

Признание профессора Рангника

Приезды Лобановского в Германию всегда были событием. Местные тренеры иногда выстраивались в очередь, чтобы посмотреть его занятия. Помню свою беседу с Ральфом Рангником, который возглавляет ныне сборную Австрии. Я приехал в конце 2008-го в немецкий Гоффенгайм, одноименный клуб которого, только что прорвавшись в Бундеслигу, выиграл первый круг чемпионата 2008-09 гг. Тренировал команду как раз Ральф Рангник. Уже в начале разговора он неожиданно заговорил о Лобановском. И заявил, что многому научился у украинского футбольного гения.

– Это было, кажется, в 1985-м, – вспоминал Ральф. – Я работал тренером в Виктории из Бакнанга (в этом городке земли Баден-Вюртемберг в 1958 году Рангник родился – примечание Ю.Ш.). Тогда я сам иногда, как игрок, выходил на поле. Мы проводили товарищескую встречу против Динамо, которое возглавлял Лобановский.

Киевская команда тогда была на собрании в Руйте под Штутгартом. У динамовцев блестяще смотрелись Блохин, Михайличенко и другие. Матч проходил в феврале на ужасном по качеству искусственном покрытии. Я был играющим тренером, и в какой-то момент мне показалось, что у Виктории на три игрока меньше. Я даже на поле быстренько всех перечислил. Нет, футболистов в обеих командах было равное количество. Динамовцы просто оказались на три головы сильнее нас. После этого стал ездить в Руйт на каждую тренировку Лобановского.

Наблюдая за занятиями этого великого тренера, вызнал для себя много нового.

– Что больше всего поразило вас в игре команды Лобановского?

– Пресинг по всему полю. Помню, кто-то из немецких журналистов тогда еще у Лобановского спросил: "В чем суть современной футбольной философии?" Мэтр ответил: "Прессинг. На всех участках поля".

– Разговаривать с Лобановским приходилось?

– Он был не из тех, кто много говорил. Когда я попытался с помощью переводчика задать ему несколько вопросов, сразу понял: это не очень коммуникабельный человек. Но, как уже говорил, я не пропускал потом ни одной его тренировки. В последующие годы и динамовцы, и сборная СССР в Руйте тренировались частенько. Когда я узнавал, что Лобановский в окрестностях Штутгарта, тут же все бросал и приезжал в Руйт.

Фото Ефима и Иосифа Шаинских

Школа Лобановского оказалась для Рангника чрезвычайно полезной. Он увлекся изучением тактики, методики подготовки команд и впоследствии немецкий футбольный люд стал называть его профессором. Рангник получил со Штутгартом Кубок Интертото, три разных клуба выводил в бундеслигу.

С Шальке брал Кубок Германии, играл в полуфинале Лиги чемпионов. Как спортивный директор зальцбургского Ред Булла все выигрывал в Австрии. Полгода тренировал Манчестер Юнайтед. В 2004-м Юрген Клинсманн, возглавив сборную Германии, хотел видеть своим помощником именно Рангника. Лишь после его отказа был приглашен Йоахим Лев. В мае 2024-го Рангника настойчиво сватали в Баварию.

Страсти по Бессонову

А что творилось в Германии перед стыковыми матчами со сборной Украины за право участия в мировом чемпионате в Корее и Японии! Васильевича называли "футбольным гением", "живой легендой", "генералом", "иконой".

При этом публиковались снимки, на которых Лобановский был изображен в грозном виде. Наверное, только на фотографии, опубликованной у Kicker, тренер украинской сборной выглядел не таким уж страшным. Kicker Карлом-Хайнцем Гайманном, написавшим о нем очень теплую статью.

Кстати, с Гайманном я не раз говорил о Лобановском.

"Мы близко знакомы более четверти века, – рассказывал мне авторитетный немецкий журналист. – Нередко ездил вместе с киевскими динамовцами на матчи в их клубном автобусе, однажды на игру сборной Украины специально прилетел в Париж. По моему глубокому убеждению, Лобановский – один из лучших тренеров мира, он всегда опережает время. Но с ним интересно говорить не только о футболе.

Каждое общение с Валерием Васильевичем – для меня событие, всегда после разговора ловлю себя на мысли, что узнал что-нибудь новое. Во время наших встреч высказывали друг другу все, что думали. И не всегда наши отношения были безоблачными. В начале восьмидесятых написал статью о Бессонове, который начинал карьеру как игрок атаки, а затем оттянулся в полузащиту, еще позже – в оборону. Я считал это неправильным.

Прочитав статью, Лобановский на меня обиделся, после чего мы даже перестали разговаривать. Помирились же при самых интересных обстоятельствах. В 83-м летел из Франкфурта в Лиссабон. Посадка в самолет уже кончалась, а кресло рядом со мной было свободным. И вдруг стюардесса подводит ко мне... Лобановского. Потрясающее стечение обстоятельств. В полете мы пропустили по рюмочке и помирились.

Так случилось, что в последний раз я увидел Валерия Васильевича осенью 2001-го в Дортмунде на матче Германия – Украина. Перед игрой с фотокамерой стоял у пустой скамейки запасных украинцев, надеясь сфотографировать выход Лобановского. За несколько секунд до начала встречи Валерий Васильевич наконец-то появился. Уходить ему было нелегко, за локоть его поддерживал один из помощников по сборной. Я нажал затвор фотоаппарата, а потом сразу опустил камеру. Мне стало стыдно... Валерий Васильевич почувствовал всю эту ситуацию и, доброжелательно улыбнувшись, под грохот трибун "Вестфаленштадиона" громко, явно пытаясь подбодрить меня, произнес: "Привет! Все нормально".

Фото Ефима и Иосифа Шаинских

Досье. Валерий Лобановский (1939-2002). Нападающий. В киевском Динамо в чемпионате СССР 144 матча и 42 гола (1959-1964), в одесском Черноморце – 59 и 15 (1965-1967), в донецком Шахтере – 50 и 14 (1967-1968). Чемпион СССР (1961), серебряный призер всесоюзного первенства (1960). По 2 матча за первую и олимпийскую сборные СССР.

Главный тренер киевского Динамо (1973-1982, 1984-1990, 1996-2002). Чемпион СССР (1974, 1975, 1977, 1980, 1981, 1985, 1986, 1990). Обладатель Кубка СССР (1974, 1978, 1982, 1985, 1987, 1990). Обладатель европейского Кубка кубков (1975, 1986). Обладатель Суперкубка УЕФА (1975). Выводил Динамо в полуфинал Кубка европейских чемпионов (1977, 1987) и Лиги чемпионов (1999).

Чемпион Украины (1997, 1998, 1999, 2000, 2001). Обладатель Кубка Украины (1998, 1999, 2000). Главный тренер сборной СССР (1975-1976, 1981-1982, 1982-1983, 1986-1990). Вице-чемпион Европы (1988). Бронзовый призер Олимпиады-1976. Участник чемпионатов мира (1982, 1986, 1990). Главный тренер сборной ОАЭ (1990-1992), сборной Кувейта (1994-1996). Бронзовый призер Азиатских игр (1994).

Главный тренер сборной Украины (2000-2001). Заслуженный тренер СССР. Заслуженный тренер Украины. Кавалер Рубинового ордена УЕФА. Кавалер ордена ФИФА "За заслуги" за вклад в развитие футбола. Получил звание "Герой Украины" (посмертно).

Фото Ефима и Иосифа Шаинских

Второй футбольный тренер в мире 1986 года (версия World Soccer ). Входит в десятку лучших тренеров в истории футбола по версиям World Soccer , France Football , FourFourTwo и ESPN . В списке лучших тренеров послевоенного периода по версии The Times . В начале 2017 года УЕФА отнесла его в список десяти самых выдающихся тренеров европейского футбола с момента основания организации в 1954 году.

Завоевал как тренер 30 трофеев (четвертый показатель в истории футбола). В 2008 году Лобановский по итогам народного голосования занял шестое место в телепроекте "Великие украинцы", в котором приняли участие около 2.5 миллиона человек.

Ответственный редактор – Станислав Лысак