"Лучше развалю клуб, чем позволю гею играть за Стяуа": главный фрик еврокубков штампует титулы и подумывает о монастыре

Джиджи Бекали – персона, известная в футбольном мире уже более 20 лет.

Сначала он напоминал братьев Суркисов – подхватил главный клуб страны времен социализма, вложил в него заработанные в 1990-х деньги.

Ну, а дальше Суркисы зажили степенно, а вот Бекали понесло по полной.

Гомофоб, расист, коррупционер, религиозный фанатик – и это только то, что на поверхности.

Чемпион рассказывает историю самого одиозного президента клуба из всех, участвующих в текущих еврокубках.

***

"Я уволил его, потому что в нем слишком много мусульманства".

"Я лучше развалю клуб, чем позволю гею играть за Стяуа. Все геи должны быть у прятаны как можно дальше".

"Вы знаете, кто руководит Динамо Бухарест? Голубой цыган-коммунист. Вот и все".

"На нашем стадионе будет играть только религиозная музыка. Почему? Потому что мне так нравится. Никаких We will rock you. Зачем это? Чтобы игроки убивали друг друга? Тот, кто это слушает, не должен у меня появляться".

"Все румынские журналисты заслуживают смерти. Они совершают самые отвратительные преступления".

Как вам такие слова? Впечатляет?

А вот румыны за более чем 25 лет уже привыкли.

Romania 🇷🇴



After FCSB’s defeat, owner Gigi Becali made sectarian remarks about defender Mihai Popescu, blaming his errors on converting to another Christian denomination. Becali claimed leaving the Orthodox Church let devils influence players’ mistakes. https://t.co/BivOqbisEw pic.twitter.com/L2oDWRm3E3 — Fare (@farenet) August 26, 2025

Джиджи Бекали кажется им вечным. Ничто его не берет – ни судебные приговоры, ни даже реальное заключение. Его состояние достигает сотен миллионов долларов, а связи настолько круты, что за помощью обращаются самые популярные политики.

Кто знает, может, и сам пойдет в президенты ближе к 80 годам и победит, как это принято в США?

Мировые политические тренды на его стороне.

Ну, и еще этот страшный и одновременно забавный Бекали владеет ФКСБ, который уже вечером стартует в Лиге Европы. Не пропустите!

***

Вы же знаете, как это расшифровывается? Нет?

"Футбольный клуб Стяуа Бухарест".

Когда-то это название гремело повсюду. Сюда мечтал перейти Мирча Луческу, однако, по его словам, не имел расположения у семьи диктатора Чаушеску. Также Стяуа сенсационно выиграл КЕЧ-1986 благодаря гению вратаря Хельмута Дукадама, а впоследствии еще и одолел Динамо Киев в матче за Суперкубок УЕФА.

Словом, исторический клуб.

Жаль, что сейчас все так, как есть.

Стяуа же при коммунизме основали как клуб армии, его счета оплачивало государство. Ну, а в 1989-м Чаушеску расстреляли, реформы, частная собственность – и кто должен был за все отвечать? Армия и сама-то лежала в руинах; генералы искали, как обогатиться.

И тут как тут подвернулся он.

Джиджи Бекали был сыном пастухов, который, как писали СМИ, разбогател на контрабанде сигарет, джинсов, косметики и прочего ширпотреба из Турции. В его бизнес – добровольно или не очень – вложился даже Георге Хаджи, главная румынская звезда, выступавший тогда за Реал и Барселону, представляете?

И вот в 1998-м группа барыг имени Бекали договорилась с генералами о вхождении во все более проблемный Стяуа.

Зачем?

Прежде всего нуворишей интересовала земля прямо в центре Бухареста, принадлежавшая клубу.

Джиджи Бекалі та Георге Хаджи в молодості, adevarul.ro

Бекали не мог ее купить – дороговато. Но после того, как он выручил армию со Стяуа, та согласилась на очень странный обмен. Джиджи со своей стороны отдал гектары полей у черта на куличках, а вот министр обороны Виктор Бабюк передал ему площади прямо в центре столицы, которые немедленно застроили многоэтажками.

Уже тогда Бекали было страшно пускать к микрофону:

"Я готов заплатить за Мансура Гуйе 300 тысяч долларов, но он должен отказаться от ислама и перейти в православие. Если он согласится, я даже готов взять его крестным своему ребенку!"

Странно, что сенегалец Гуйе не согласился.

Ну, или он мог позвонить в офис бухарестского Динамо, чье прозвище "Псы", и после поражения мяукать в трубку:

"Вы не псы! Отныне вы в лучшем случае кошки!"

***

Расстегнутая яркая рубашка, толстые золотые цепи, золотые часы – знакомый типаж?

Таким он был.

Бекалі святкує з фанами, digisport.ro

А в 2004-м, когда Бекали впервые прижала налоговая за 11 млн евро долга, который Стяуа накопил еще до него, он провернул "финт Коломойского" – ликвидировал FC Steaua Bucureşti, вместо него открыв AFC Steaua Bucureşti, которую записал на племянников.

Пожалуй, это был его пик. Джиджи на Майбахе объезжал пострадавшие от наводнения районы у реки Сирет и курировал строительство бунгало для крестьян на 4 млн.

Он строил храмы, пожертвовал 2 млн евро монастырю на горе Афон.

Тем временем его Стяуа в Кубке УЕФА-2005/06 дошел до полуфинала, где выиграл у Мидлсбро дома, но проиграл на выезде. Хорошие, боевые получились матчи.

"Нам помешал пройти в финал дьявол. Других объяснений у меня нет", – сетовал президент.

Невероятно, как в нем сочетаются искренняя вера в сверхъестественное и тяга к преступлениям. К примеру, в мае 2008-го детективы арестовали помощников Бекали с 1,7 млн евро в сумке, которую те должны были передать игрокам Университатя Клуж за нужный Стяуа результат в последнем туре.

Джиджи сначала заявил, что это деньги "на конфеты для детей из бедных семей", а затем – "что собирался покупать землю, вот и привез деньги для расчета".

Забавно, что в итоге в 2012 году суд поверил ему, а не следствию:

"Прокурор был чистым сатаной. Но я рад, что в Румынии судьи с богом, а бог – со мной".

***

Бог, однако, отвернулся от Бекалы уже скоро.

Во-первых, кризис 2007-08 годов сильно потрепал румынский бизнес, и Джиджи не стал исключением.

Стяуа не выиграл ни одного чемпионата в 2007-12 годах.

Ну, а дальше антикоррупционную политику в Бухаресте возглавила знаменитая Лаура Кевеши – та самая, которая стала генпрокурором Евросоюза в 2020-м.

Seznamte se, Laura Kövesi, bývalá rumunská prokurátorka.

V Rumunsku se jí podařilo dostat za mříže ministry a další politiky.



Aktuálně je hlavní unijní žalobkyní a sestavuje tým, který bude vyšetřovat a stíhat dotační podvodníky.@AndrejBabis se už jistě těší.

A my také! 😎 pic.twitter.com/k9bK7Nfah4 — Gavin N. Harris (@GavinnyOriginal) February 1, 2020

Тогда, в 2013-м, она очень быстро припомнила Джиджи старые махинации с землей в 1990-е. По самым скромным подсчетам Румыния на них потеряла более 900 тысяч евро. Подписание бумаг было сговором бизнеса и министра Бабюка – к слову, этнического украинца.

Так вот они оба предстали перед настоящим, не бутафорским судом.

Параллельно вышло в люди и другое дело: в 2009-м охранники Бекали незаконно удерживали в доме на окраине Бухареста трех горе-грабителей, которые пытались украсть тот самый Майбах. За это их пару дней пытали.

Джиджи до последнего не признавал проблем, хорохорился, и в марте 2013-го еще с презрением отозвался об Аяксе:

"Зачем мне сидеть за одним столом с президентом Аякса? У него туфли за 200 евро, а мои – за 4000".

Впрочем, уже в мае 2013-го Бекали все-таки впаяли 3 года тюрьмы. Он сбегал в Израиль, но не успел – поймали в аэропорту.

***

И вот как только это произошло, то и армия вспомнила, что Стяуа вообще-то ее бренд, который Бекали украл, а не выкупил.

Джиджи Бекалі після оголошення вироку, libertatea.ro

Начался новый суд, и в 2014-м он лишил детище Бекали всего – цветов, эмблемы, истории.

Отныне его клуб был... ничем.

На матче с Яссами вместо логотипа клуба на табло был черный квадрат, а 500 ультрас, пришедших на матч, иронично затягивали: "Вперед, хозяева!"

Лишь раз в том сезоне Бекали еще разрешили использовать название "Стяуа" – и это было как раз в матче с киевским Динамо в декабре 2014-го. Победа тогда выводила румын в плей-офф ЛЕ, однако Ярмоленко и Ленс решили иначе.

Бекали смотрел этот матч в камере.

Ну, и это название "ФКСБ" взялось именно тогда – надо же было как-то выйти из ситуации, поэтому клуб получил новую айдентику.

Тем временем румынская армия реинкарнировала оригинальный Стяуа и начала путь с 4-го дивизиона, дав старт расколу. Одна часть ультрас, Peluza Sud, пошла за генералами. Другая, Peluza Nord, преимущественно осталась с Бекали.

Нелегкий выбор, ведь в Румынии действует закон, запрещающий государственным клубам выступать в элите – мол, слишком большие расходы.

Шансов увидеть их дерби мало – разве что в Кубке.

"Боже упаси, потому что это будет резня, – говорит экс-хавбек Стяуа Эуген Трике. – Это закончится так, как в старые времена Стяуа – Динамо, когда северную трибуну подожгли".

***

Сам Бекали усилия армейцев не комментирует.

После досрочного освобождения в 2015 году он резко изменил имидж и теперь является прежде всего религиозным фанатиком. Ходит весь в черном – почти в сутане. Строит монастырский город на 30 га. Каждую речь заканчивает словами: "Господи, помоги".

"Familia noastră este Europa" - Gigi Becali, 2025



Nu toti eroii poarta mantie. Unii poarta fes cu Sfanta Cruce. pic.twitter.com/nk6UO8gc3e — Soroșescu 🇷🇴 (@Alex_Sorosescu) February 22, 2025

"Это не решение, а мысль, намерение. Через 10-15 лет я хотел бы все бросить и уехать монахом на гору Афон", – говорит Бекали, которому уже 67.

И все бы ничего, но его интерпретация христианства – это прежде всего дискриминация всех на свете. Женщин, например, вроде арбитра Юлианы Димитреску:

"Как можно делать что-то против воли Божьей? Я не делаю ничего против воли Бога. Девушки могут играть в гандбол и баскетбол, это хорошие виды спорта. Женщина была создана из ребра мужчины для мужчины. А если они играют в футбол, мы насмехаемся над формами, созданными богом, чтобы привлечь мужчину. Мы искажаем женщин".

Или взять геев – реакция Бекали на вечный гимн всех победителей We are the Champions стала вирусной на Западе:

"На моем стадионе эта песня запрещена, поскольку ее исполнял гомосексуалист – то есть, ненормальный".

Еще одни жертвы – африканцы. Они тоже, по мнению православного Бекали, какие-то не такие:

"Он невероятный; делает с мячом все, что хочет. Но здесь принято всем делать то, что хочу я! Он даже сказал мне, что он христианин. Но ведь он черный...".

Джиджи Бекалі у себе вдома, hotnews.ro

При этом дома в столовой Бекали, где золота не меньше, чем у Трампа в Белом доме, висит переработанная картина Тайной вечери, где он сам в образе Христа. Джиджи уверен, что он его наместник.

***

Невероятный персонаж.

И еще удивительнее, что, несмотря на все выходки, в целом у Бекали все очень даже неплохо.

В 2024-25 его ФКСБ (не Стяуа!) дважды подряд выиграл чемпионат.

В сентябре 2024-го к нему домой за благословением приезжал фаворит выборов Джордже Симион – антиваксер, которому еще в 2011-м запретили въезд в Украину за антигосударственную деятельность. Они с Бекали через полгода смешно поссорились – из-за Анамарии Гаврилы, которую Симион вел в депутаты.

"Я не согласен, что партия AUR собирает подписи за женщину. Не могу этого принять. Это что, развлечение какое-то?" – заявил старый мизогинист.

Reminder: a vote for Simion is a vote for the Kremlin and for more russian influence in Romania and Europe as a whole. The Kremlin hates Romania and wants him elected because he will weaken Romania pic.twitter.com/1g9vsTAVzu — Joni Askola (@joni_askola) May 18, 2025

Странным образом ему повезло и здесь, ведь Симион выборы-то проиграл, а Бекали как будто и не при делах.

Строит себе церкви и строит.

ФКСБ, правда, сезон начал препаскудно – только 7 очков в 10 турах.

Вдобавок армейский Стяуа объявил о 12 млн евро долга за прошлый финансовый год. Пишут, что это может быть фиктивным шагом для скорейшей приватизации клуба и возвращения его в элиту, что, ясно, снизит спрос на ФКСБ.

Впрочем, разве кто-то сомневается, что Бекали выкрутится?

Таких нет.

Человек, который сначала объявляет себя "националистом с концепцией не покупать иностранцев", а затем заполняет всю заявку африканцами, просто не может утонуть. Его бог обязательно найдет способ еще раз выручить своего наместника среди нас, грешных.