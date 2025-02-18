Пока коллективный Запад ограничивает российское влияние санкциями, Монако и его спорт этого не замечают.

Владелец футбольного Монако Дмитрий Рыболовлев лично присутствует на американо-российских переговорах в Саудовской Аравии.

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В этом сезоне Анатолий Трубин уже дважды отказывался пожимать руку Александру Головину.

Третий эпизод состоялся бы сегодня, если бы россиянин был здоров.

Украинец играет за Бенфику, россиянин – за Монако. Уже вечером их клубы определят, кто более достоин места в 1/8 финала ЛЧ.

Но знаете ли вы, что Головин – далеко не "главный" россиянин в своем клубе? Более того, Монако уже 14 лет финансируется российскими деньгами, окутанными мощным коррупционным скандалом.

Буча, Мариуполь, Бахмут, Охматдет – на все плевать.

Это вам не Великобритания, где Романа Абрамовича в 2022-м заставили продать Челси. В Монако другие порядки.

Trubin with the handshake blank of golovin 👏👏👏



The russia nt player completely dumbfounded…



If only there were countless reasons 😵‍💫 pic.twitter.com/fEQl19KnGQ — Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) November 27, 2024

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Дмитрий Рыболовлев пришел сюда в 2011-м, купив 66% акций всего за 1 евро.

По традиции еще 33% остаются в собственности княжеского дома Монако, который и отбирает для клуба инвесторов.

Рыболовлев тогда их спас – монегасков разворовывали барыги-агенты; из-за плохого менеджмента он скатился в Лигу 2. Россиянин это прекратил, завел своих людей. И хотя князь Альбер II просил инвестировать 100 млн за 4 сезона, Дмитрий перевыполнил план и влил аж 335.

Кто он был? Экс-владелец корпорации Уралкалий с состоянием в 6,4 млрд долларов.

Типичный персонаж из 90-х – в него стреляли, но и он тоже сидел. Потом пришел Путин, Рыболовлев якобы впал в немилость и в 2010-м продал все Сулейману Керимову, отбыв в Европу.

Это уже в Монако он зажил репутацию эстета – картин скупил на 2 млрд евро; остров Скорпиос, где венчались Жаклин Кеннеди и Аристотель Онассис; виллу во Флориде, которую ему за 95 млн продал Дональд Трамп, что некоторые в США называли аферой.

Футбол Рыболовлев сначала тоже стремился скупить, но после лета 2013-го, когда Монако потратил 150 млн, а продал на 5, в дверь постучала УЕФА.

Оказывается, в Европе существовал финансовый фейр-плей. Чтобы потратить какую-то сумму, ее следовало заработать.

Тут-то Рыболовлев и понял, что Монако – не такой уж и простой клуб.

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Ну на чем можно зарабатывать в футболе?

Продажи игроков – самое первое. Выступления в еврокубках – если играть хорошо. Спонсоры – попробуй их еще найди. Продажа телеправ – хорошо в АПЛ, а не Лиге 1. Ну, и еще доход от проведения матчей, продажа атрибутики; все то, что называют экономической активностью, для которой нужна фанбаза – почти полностью отсутствующая в Монако.

Княжество-то крошечное, всего 38 тысяч очень богатых жителей. Поезжай на Восток – все за Ювентус, на Запад – за Ниццу или Марсель.

Неделю назад даже португальцы легко перекричали местных во время игры с Бенфикой, а в целом в Лиге 1 в Монако самая низкая посещаемость – всего 8,500. Для контекста, у Марселя – 63,000, у Лиона – 50,000.

Невозможно создать гранда в таких условиях, поэтому Рыболовлев забыл о Фалькао с Хамесом, сократил расходы и нанял друга Моуринью и гения скаутинга Луиша Кампуша. Его лучшее решение.

Вы же помните сумасшедший сезон-2016/17? Чемпионство во Франции, полуфинал Лиги чемпионов.

Кампуша на тот момент уже не было, но это его парни делали погоду – Бернарду Силва, Тома Лемар, Бенжамен Менди, Фабиньо. Ну, и юный Килиан Мбаппе, конечно.

Это был апогей Монако Рыболовлева. На продажах неожиданных звезд клуб заработал 950 млн евро, и вице-президента Вадима Васильева признали лучшим футбольным менеджером года в Европе.

Забавно, конечно, ведь россияне ничего не понимали в футболе. Уже без Кампуша Монако реинвестировал часть заработанного в новый молодняк, и это были Адама Диахаби, Теренс Конголо, Жорди Гаспар, Самюэль Грансир, Суалихо Мейте.

Неудивительно, что в 2019-м эта группа едва не вылетела из Лиги 1 – заняли аж 17-е место.

Между тем Рыболовлева в том сезоне еще и арестовали.

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Дмитрий не разбирался не только в футболе, но и в искусстве тоже.

Покупая супердорогие полотна Пикассо, Модильяни, Да Винчи, Климта его консультировал швейцарский арт-дилер Ив Бувье, и в какой-то момент россиянин посчитал, что тот мухлюет.

Так это или нет – кто знает. Доподлинно известно, что картину Спаситель Мира Леонардо Да Винчи Бувье купил в 2013-м за 87 млн долларов, а на следующий день продал Рыболовлеву за 127,5 млн. При этом в 2017-м уже россиянин на аукционе Christie's нашел полотну нового владельца – наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман выложил 450,3 млн. Представляете, как было неудобно, когда эксперты усомнились в его подлинности?

Бувье ехал на встречу к Рыболовлеву, когда его арестовала полиция Монако; ему предъявили обвинение в мошенничестве.

На суде адвокат россиянина Татьяна Бершеда предъявила запись разговора с подругой Бувье Таней Раппо, которая призналась, что тот завышал цены.

И вот тут случилось неожиданное – судья конфисковал телефон как вещественное доказательство.

"Спасибо вам за эти выходные! Передайте Дмитрию благодарность за его гостеприимство!" – писал Бершед е министр юстиции Монако Филипп Нармино, который, как оказалось, перед арестом Бувье три дня гостил в шале россиянина в Альпах.

"Взволнован любовью к России и предан господину Рыболовлеву", – признавался директор общественной безопасности Режис Ассо, которому достался декорированный тульский самовар.

"Когда он приедет, придерживаемся плана А", – инструктировала Бершеда следователя Фредерика Фюзари.

Все это опубликовал Journal du Dimanche, был грандиозный скандал. Фигурантам пришлось уходить в отставку, а Рыболовлева и Бершеду на несколько дней задержали, но скоро выпустили под залог.

Еще одно последствие: Минфин США включил Рыболовлева в так называемый "кремлевский список" – приближенное к президенту РФ окружение, против которого правительство США может ввести санкции.

Впрочем, в итоге это был дым, а не огонь.

Де Брейн, Альбер ІІ, Риболовлєв і Бершеда, lequipe.fr

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Где-то 2-3 года Рыболовлева избегали монегасские верхи – по крайней мере, на публике.

Футбольный клуб в этот период играл так же – будто сознательно пытался спрятаться, не выделялся. 9-е место – в 2020-м, 3-е – в 2021-м, снова 3-е – в 2022-м.

Пресса называла Рыболовлева "настоящим царем Монако", а тем временем юристы трудились в поте лица, чтобы выставить всех идиотами.

И выставили!

В июне 2024-го Европейский суд по правам человека постановил, что телефон у Бершеды отобрали незаконно – следовательно, все доказательства с него невозможно использовать в дальнейшем процессе. Дело закрыли.

Не менее эффектно вышел Рыболовлев сухим из воды и в 2022-м, когда россияне стояли под Киевом:

"Отвечая на обращение Международной Федерации Красного Креста и Красного Полумесяца (МФКК) и Международного Комитета Красного Креста (МККК), Монако и его президент Дмитрий Рыболовлев сделали пожертвования в пользу Красного Креста Монако, чтобы помочь гражданскому населению, пострадавшему от вооруженного конфликта в Украине".

Миллиардер не указал ни сумм, ни адресатов, но санкций избежал, да еще стал снова появляться в высших кругах.

Государственный министр Монако Пьер Дарту лишь пожимал плечами:

"В Монако проживает около 800 россиян. Это, пожалуй, 7-8-я община по численности населения. Но у нас также в княжестве проживает от 150 до 180 граждан Украины".

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К слову, интересные украинцы живут в тех краях.

Например, Сергей Дядечко – экс-владелец БК Донецк и фигурант многочисленных скандалов. Банки Родовид, Союз, судья Емельянов, вот это все. В 2012-м в него даже стреляли.

В Монако Дядечко купил местный баскетбольный клуб, вывел его в Евролигу, а осенью 2022-го продал россиянину Алексею Федорычеву, став его правой рукой. Это у нас здесь война, а в Княжестве – дружба народов.

We had today the special visit of Sergei Dyadechko, President of AS Monaco Basket. Thanks a lot! pic.twitter.com/4I7qrQ0n2k — Brunelli's (@brunellissteak) April 30, 2017

Фаны со стажем, вероятно, помнят Федорычева – это он в 2005-06 годах перевез в московское Динамо чуть ли не половину сборной Португалии. Среди прочих там был совсем юный Тиаго Силва, что в России подхватил туберкулез.

Ну, а еще раньше в 2002-м Федорычев покупал Монако, однако князь Ренье III не продал. В то время в Европе арестовали около 150 человек, причастных к торговле оружием, наркотиками, проститутками, и все нити вели к Алексею, но адвокаты справились, как и у Рыболовлева.

Они дружат, еще бы. Fedcom Федорычева сейчас является одним из спонсоров футбольного Монако.

Осенью 2024-го на праздновании 100-летия клуба в их компании засветился князь Альбер II – сын Ренье III и актрисы Грейс Келли; Арсен Венгер, Клод Пюэль, Леонарду Жардим, Люсьен Коссу и еще куча легенд.

Там же были Екатерина и Хуан Сартори – дочь и зять Рыболовлева; с недавних пор вице-президенты Монако.

Так вот подобные персонажи легитимизируются, приобретают вес, статус.

À l'occasion des célébrations du Centenaire, l'AS Monaco a mis à l'honneur ses joueurs et entraîneurs de légende, dont une cinquantaine étaient présents samedi ✨🇲🇨



Après des retrouvailles chaleureuses au Centre de Performance, les anciens Rouge & Blanc ont pu profiter d'un… pic.twitter.com/QMf0aVpy4v — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) September 30, 2024

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Собственно, ради этого Рыболовлев и в Монако.

В прошлом году, правда, задумался над продажей клуба, однако вскоре передумал и отправил саудовцев ни с чем. Выгоды перевесили убытки.

Да-да, клуб убыточен – и уже давно. Бюджет на год – 205 млн, что меньше чем у Лиона (220) или Марселя (270), но в Монако и дохода меньше. Ко всему, Дмитрий построил новую базу La Diagonale и ультрасовременный Performance Center за сотни миллионов, потому что земля в княжестве не просто дорогая – ее почти нет.

Скаутинг после Кампуша дает сбой. Лишь раз за последние 5 лет Монако продал на большую сумму, чем купил.

Наконец, на поле прогресса нет – сейчас команда Ади Гюттера на том же 3-м месте в Лиге 1, что и всегда в последние сезоны.

Зачем продолжать?

Но ответы не на поле, а в телефоне Татьяны Бершеды.

В Монако Дмитрий Рыболовлев гораздо больше, чем просто президент футбольного клуба. Он необъявленный царь этого княжества. И горе тому Бувье, что станет ему на дороге.