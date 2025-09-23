11 матчей, с которых началась легенда: как Жозе Моуринью тренировал, менял и шантажировал Бенфику

Жозе Моуринью на днях возглавил Бенфику, где выступают украинцы Георгий Судаков и Анатолий Трубин.

А знали ли вы, что это уже второе пришествие Особенного на "Эштадиу да Луж"?

В 2000 году он уже тренировал Бенфику и достиг значительного прогресса, однако их сотрудничество быстро оборвалось из-за обстоятельств, схожих с теми, которые сложились сейчас.

Не верите?

Тогда устраивайтесь поудобнее.

Чемпион расскажет вам о первом приходе Моуринью в Бенфику – и вы сами все поймете.

***

На дворе было 20 сентября, когда Жозе Моуринью возглавил Бенфику на фоне бурного недовольства фанатов.

Ну где такое видано? Их клуб проиграл в Кубке УЕФА шведскому Хальмстаду!

Позор!

Тренер Юпп Хайнкес стал самым ненавистным человеком во всем Лиссабоне, и даже когда в следующем матче с Эштрелой "Орлы" победили, трибуны все равно без конца его оскорбляли.

"Я больше не могу терпеть этот клуб. Они хотят, чтобы я ушел? Что ж, я уйду. Завтра", – отрезал немец.

Jupp Heynckes - Benfica (1999) pic.twitter.com/1dDhv0v8k3 — actual managers (@actualmanagers) October 26, 2024

Ну, а Моуринью на тот момент был его помощником, которого, однако, брали именно на такой случай, ведь Хайнкес и в сезоне-1999/00 запомнился разве что историческими 0:7 от Сельты.

***

Кем он был тогда?

В Каталонии впоследствии говорили, что "переводчиком", но это намеренное оскорбление.

На самом деле еще в 1990-х Моуринью стал доверенным лицом одного из топ-тренеров эпохи Бобби Робсона, помогал ему в Порту, готовил отчеты о соперниках.

Когда же в 1996 году англичанина назначили главным в Барселону, тот привел с собой и Жозе, чье мнение очень ценил.

Ronaldo, Vitor Baia, Jose Mourinho and Bobby Robson, 1996. pic.twitter.com/u1lYDpL9RH — 90s Football (@90sfootball) September 21, 2025

"Моуринью прекрасно показал себя тогда в Барселоне. Никаким переводчиком он не был, это бред. Он был помощником тренера. Человеком, который понимал философию клуба. И его уважали игроки", – вспоминает Хави.

Что касается перевода, то с этим связан разве что анекдот. Однажды в 1996 году на сборах пресса заметила, что Жозе переводит для Робсона не все вопросы, а только удобные фразы. Возник скандал, и больше он этим не занимался.

А вот что Моуринью делал, так это рисовал за сэра Бобби оборонительные схемы, которые тот терпеть не мог; дружил с игроками; собирал данные о потенциальных новичках.

В итоге Робсон покинул Барсу уже в 1997-м, а вот его помощник остался – теперь уже помогать Луи ван Галу.

Да-да, он был там, когда Динамо дважды громило каталонцев.

Luis Enrique: "Van Gaal got mad at us a lot. Mourinho was very relaxed and clear with us, I liked him."



Van Gaal too saw Mourinho's potential, and even put Mourinho completely in charge of the team in a few matches.



Van Gaal: "I did it because I saw he had talent." pic.twitter.com/4FyKd7qVhL — IM🇵🇹 (@Iconic_Mourinho) July 19, 2024

А еще Жозе вырос до таких размеров, что мог накричать на Роналдо за пьянство; советовал Бакеро, кого пригласить на прощальную игру; обсуждал с Пепом Гвардиолой тактику.

"У нас обоих были сомнения, и мы обменивались идеями. Друзьями мы не были – скорее, это были рабочие моменты. Я был игроком, а он – ассистентом", – признает тот.

Пожалуй, он был самым харизматичным неглавным тренером своего времени.

И, как вскоре выяснилось, Моуринью знал, что нужно Бенфике.

***

"С первого дня мы увидели, что он амбициозный тренер. Он был очень близок к нам, хорошо понимал наши эмоции. Мы чувствовали, что находимся рядом с человеком, который хочет нам помочь", – рассказывает Фернанду Мейра, бывший тогда центрбеком "Орлов".

What a coincidence

Jose was appointed as Benfica manager on 16 th September 2000

Now

On 17 th September 2025 he is back 😊 pic.twitter.com/Nnt4K5rGxT — zlatan_mourinho (@Illidian_fifa) September 17, 2025

Для контекста, это была совсем не звездная Бенфика.

Разве что 31-летний нападающий Пьер Ван Хойдонк еще как-то тянул на роль знаменитости. Справа Карел Поборски деградировал аж слишком быстро. Все прочие – середняки и молодежь.

Из-за долгов летом 2000-го "Орлы" продали Нуну Гомеша; отпустили Жоау Пинту, Паулу Бенту, Амарала.

Их последнее чемпионство было завоевано в 1994 году.

Моуринью, однако, не требовал покупок, а сконцентрировался на изменении менталитета имеющихся под рукой игроков. Впоследствии в автобиографии он напишет, что они "привыкли проигрывать", "мало работали", "излучали равнодушие".

Чтобы это изменить, он пошел в академию и привел десяток парней, которых без промедления бросил в бой.

Neste dia em 2000, José Mourinho é apresentado como novo treinador do SL Benfica, sucedendo ao demissionário Jupp Heynckes. pic.twitter.com/7eqJwUOFmQ — Manolis Giakoumakis (@ManolisGiak83) September 20, 2025

"Это было идеально для меня и остальной молодежи. Он открыл нам дорогу к осуществлению мечты, – говорит один из таких Диогу Луиш. – Моуринью не смотрел на имена, а только на качества. Для него не имело значения, 28 лет тебе или 18".

Свой первый матч в качестве главного Жозе проиграл – 0:1 от Боавишты.

Далее он еще и не победил злосчастный Хальмстад, и после домашних 2:2 Бенфика покинула еврокубки.

При этом игра "Орлов" стала резко меняться, что давало новую надежду.

***

"Моуринью был на 10 лет впереди других тренеров, – рассказывает Луиш. – До него мы бегали вокруг поля 15-20 минут, но с ним мы никогда не бегали просто так. Мы час работали исключительно с мячом. Мы приходили на тренировку, а поле выглядело, как аэропорт. Все было разделено на секции с конусами. Мы начинали занятие в одной, продолжали в другой – и так пошагово. Раньше мы тренировались по 2-3 часа с длинными перерывами, но с Жозе у нас была одна минута между упражнениями, чтобы попить воды – и все. Начинали в 10 утра, а заканчивали в 11. Сначала мы думали, что этого недостаточно, чтобы сыграть полноценный матч, но потом выходили на поле и летали все 90 минут".

Мейра же вспоминает, что "Моуринью работал по 13 часов в сутки", придумывая новые схемы, упражнения; готовясь к конкретному сопернику.

В личных беседах с игроками Жозе убедил едва ли не всю молодежь Бенфики, что она может быть лучшей в мире – и наибольшее влияние оказал на юного еще Манише.

"Его энергия была как молния", – удивлялся Жозе Мораиш, который впоследствии устроился к Особенному ассистентом.

И еще Моуринью уже тогда никогда не прощал. Как-то раз талантливый египтянин Сабри показательно долго завязывал шнурки, подчеркивая недовольство переводом в запас, и на следующий день тренер встретил его уже в дверях раздевалки:

"Ты знаешь, сколько времени ты завязывал шнурки? 7 минут. А ты знаешь, когда еще ты сыграешь за команду при мне? Никогда. Ты больше никогда не сыграешь".

***

Интересно, что в той "Бенфике" был и украинец Сергей Кандауров, но именно был, а не играл:

"Ничего о Жозе сказать не могу. Я был травмирован и восстанавливался. Но молодежь из команды говорила, что им очень нравятся тренировки.

У меня была только одна индивидуальная беседа. Он вызвал меня и сказал: "Залечи травму и восстанавливайся. Пока я тебя в составе не вижу, но у тебя будет шанс, и если ты себя проявишь, то будешь играть".

В конце концов, уже в 2001-м Кандауров "Да Луж" покинул.

Что же касается Моуринью, то в следующих 10 матчах после Боавишты его "Орлы" уступили всего раз.

Команда набирала обороты – да так, что 5 декабря разгромила в дерби Спортинг 3:0 с голами Ван Хойдонка и Жоау Томаша. Это была четвертая подряд их победа во всех турнирах.

2000/2001.



José Mourinho no banco do SL Benfica do Vietname (Último jogo dele pelo Glorioso). Era de Vale e Azevedo prestes a chegar ao fim, eleições prestes a chegar (Damásio acabaria por vencê-las).



Antigo Estádio da Luz em ebulição.



SL Benfica 3-0 Sporting CP, jornada 13. pic.twitter.com/g3BudU6nSL — Violinista da Luz (@ViolinistadaLuz) February 26, 2024

Моуринью еще не называли Особенным, но он уже им был.

К сожалению для Бенфики, она этого не поняла.

Жозе летом 2000-го нанял президент Жоау Вале-и-Азеведу, однако 27 октября он проиграл выборы и отдал пост Мануэлу Виларинью, который строил всю предвыборную кампанию вокруг обещания назначить тренером клубную легенду Тони. Даже после 3:0 со Спортингом он его называл, представляете?

"Мы с моим помощником Карлосом Мозером думали, что лучший способ положить конец спекуляциям и постоянной угрозе увольнения – это продлить наши контракты еще на год. Однако президент Виларинью решил не удовлетворять нашу просьбу. Мы восприняли это как недоверие", – рассказывал Моуринью.

If you think José Mourinho's rants are wild, his first ever rant was completely insane.



In 2000, Mourinho had only 8 career matches as a coach, when his Benfica player, Sabry, called him out in public.



Mourinho's reply was crazy.



"It's not easy for a coach to like a player who… pic.twitter.com/Nr7R71EEYG — IM🇵🇹 (@Iconic_Mourinho) December 29, 2024

На деле он не был таким уж белым и пушистым; его просьба больше напоминала шантаж.

Жозе заглядывался на тренерское кресло в богатом в то время Спортинге, который как раз уволил Аугушту Инасиу.

Многоходовая комбинация по итогу вышла провальной. Бенфика-то его уволила, а вот "Львы" не наняли.

***

"Если бы я мог повернуть время вспять, я бы сделал прямо противоположное. Я продлил бы его контракт. Только с возрастом я понял, что моя личная гордость не может стоять выше интересов клуба, в котором я работаю", – сетовал спустя много лет Виларинью.

Он тогда все-таки назначил Тони, и с ним во главе Бенфика финишировала 6-й в Примейре – худший результат с 1935 года.

The mural in União Leiria's 30k sit stadium, showing a José Mourinho quote.



"It was here that everything started for me. From Leiria to the top of the world. Thank you, União."



🤍 pic.twitter.com/U4CLL3mn4F — IM🇵🇹 (@Iconic_Mourinho) January 24, 2024

Тем временем Моуринью в середине сезона возглавил Лейрию – и с помощью еще никому не известного Дерлея стал 5-м.

Идеальная месть.

Вы точно знаете, что было с ним дальше. Двойной триумф в Порту, гигантское наследие в Челси, требл с Интером, самые горячие Эль Класико с Реалом, постепенный спад в МЮ, Тоттенхэме, Роме, Фенербахче, пока ему снова не позвонили из Бенфики:

"Какой тренер может отказать такому клубу, как Бенфика? Я – точно нет".

José Mourinho no primeiro jogo pelo Benfica🦅❤️



O treinador com mais aura 🤩pic.twitter.com/sIhSrsc2Ck — Central Benfica (@central_benfica) September 20, 2025

А на "Да Луж", тем временем, снова позор в еврокубках – теперь от Карабаха. Снова состав без звезд, но с украинцами. Снова выборы президента в октябре, где сторонника Моуринью Руя Кошту легко могут отстранить.

Ничего не изменилось в Бенфике за 25 лет.

До неузнаваемости изменился только сам Моуринью, который уехал отсюда отверженным новичком, а вернулся седым феноменом, которого изучают дети в учебниках по истории Португалии.