Звезда Челси, тренер из Бенфики и тактика Барселоны: у Ла-Манша растет клуб, который вдохновляет Францию

Крошечный Дюнкерк еще не имеет большого бюджета или стадиона, но показывает лучшие результаты в истории и сегодня поборется за полуфинал Кубка Франции.

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Кто не любит громкую, сочную сенсацию?

Кубок Франции 4 февраля подарил такую – маленький Дюнкерк победил могучий Лилль, и это было максимально по-голливудски.

"Доги", хоть и доминировали, открыли счет аж на 85-й минуте, однако в последней атаке, когда даже компенсированное время иссякло, "Моряки" отыгрались.

Уже экстратаймах были новые атаки и моменты гранда, но итог – серия пенальти, где Лилль еще раз повел, но в итоге все потерял и вылетел, пропустив от вратаря.

Вау!

Двухметровый 19-летний голкипер Юэн Жоуэн за два часа стал звездой национального масштаба, но отреагировал очень спокойно. Считается, он далеко пойдет:

"Я не чувствовал себя непобедимым, но мне было комфортно. Такие вечера бывают не каждый день. Это правда, что это красиво, но я думаю, что осознаю все позже".

Ну, и сам Дюнкерк впечатлил тоже – дыры в защите, но хороший выход в атаку, высокая линия обороны, прессинг по всему полю. Андердог не закрылся, а бился на равных, насколько мог.

Демба Ба улыбается – говорит, после игры заметил у себя первые седые волосы.

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Фаны АПЛ никогда не забудут – это именно Ба подкараулил ту ошибку Джеррарда.

Постарев, сенегалец переехал в Турцию, где привел Бешикташ и Башакшехир к двум титулам, имел хорошую прессу.

И там же познакомился с Юкселем (а для западных друзей – Робертом) Йылдырымом.

Сложная фигура. Учился в США, но миллионы заработал на торговле углем с Россией в 00-х. Порвал с ней уже в 2011-м, стал работать с Китаем, расширился. Его новые бизнесы – химические удобрения и порты. Также поскольку лидер Турции Реджеп Эрдоган любит футбол, Йылдырым подыграл и финансирует Самсунспор – сейчас он в Суперлиге 3-й после Галатасарая и Фенербахче.

Роберт очень богат, может себе позволить и еврокубки, и нелепые танцы.

Başkan Yüksel Yıldırım, Fransa Ligue 2 ekibi Dunkerque'ı satın aldığı iddia ediliyor…



Net açıklamanın @YY_Samsun tarafından yapılması bekleniyor.



Demba ba da bu projenin mimarlarından@samsunspor #samsunspor #samsun pic.twitter.com/ntfXn9SLnR — 𝐒𝐚𝐥𝐢𝐦 𝐘𝐈𝐋𝐃𝐈𝐙 (@salimmyildiz) June 1, 2023

Дюнкерк ему интересен прежде всего как порт, а клуб – недорогой ключ, чтобы понравиться. Йылдырым изначально лишь отдал 1,8 млн долга, который предыдущий владелец Жан-Пьер Скуарнек наделал... на ставках.

К слову, судят Скуарнека прямо сейчас; защита доказывает, что их клиент – игроман.

Ну, и когда летом 2023-го сделку заключили, Йылдырым позвал Ба, выросшего во Франции, знавшего рынок и только что окончившего бизнес-курсы – мол, давай, управляй.

"Я даже не могу дать точное определение своей должности, – смеется Демба. – Я могу быть в исполкоме, могу выполнять роль спортдира, часто общаюсь с игроками. Все очень размыто".

Но, в любом случае, получается у Ба очень хорошо.

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Ромен Декуль – самая образованная из его креатур.

Профессор права, а не футболист, однако Демба уволил ради него Жослена Бланшара – экс-хавбека Ювентуса, которого в Дюнкерке признали лучшим игроком клуба за 100 лет.

Досталось тогда сенегальцу – его освистывал весь стадион; все, кто был на "Марсель Трибю".

Но Ба не ошибся – Декуль действительно гений скаутинга.

Ромен Декуль, usldunkerque.com

За год профессор выставил 22 игроков и нанял 25 новых, потратив 0,5 млн евро. При этом результаты "Моряков" стремительно рванули вверх.

"Нас в команде скаутов трое. Мы верим в перекрестн ые просмотры , не обязательно основанное на цифровых данных. Мы полагаемся на фундаментальные принципы и собственные глаза. Наша сильная сторона, считаю, в понимании игры и быстром принятии решений".

Подход устаревший, но, поскольку он работает, еще в январе Ромена переманивали три клуба Лиги 1.

Решивший остаться Декуль намекает – важно проверять человеческие качества тоже; без них система развалится:

"Ну, и еще мы не можем взять одновременно высокого, мощного и техничного, поскольку такие игроки стоят от 10 млн. Мы вынуждены выбирать, и мы всегда выбираем навыки, а не физику".

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Второй человек Ба – это Луиш Каштру.

Да, тренер. Да, португалец. Но не тот, что был в Шахтере.

"Французский" Каштру не играл сам, тренировал детей и даже реабилитировал стариков, прежде чем пробился к рулю Бенфики U19 и выиграл с ней Юношескую лигу УЕФА в 2022-м.

🇵🇹🇫🇷 Understand Luis Castro has agreed on new deal at Ligue2 side Dunkerque. Done, set to be signed.



Castro arrived in Dunkerque and brought the team to 2nd position with small budget, doing excellent job. pic.twitter.com/Axvz7eOh1c — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 31, 2024

6:0 в финале с Зальцбургом впечатляли, как и воспитанники Каштру – Антониу Силва, Жоау Невеш, Гонсалу Рамуш.

В Португалии пишут – тренер расстроился, не получив повышение в первую команду, и так оказался в Дюнкерке. Его схема – всегда 4-3-3; план на игру – доминировать со значительным процентом владения; главная фишка в защите – искусственные офсайды, как у Флика в Барселоне:

"У нас есть свои идеи, и мы их придерживаемся, кто бы ни был оппонентом. Я призываю всех игроков быть смелыми до крайностей".

Как и Декуля, Каштру уже зовут в более богатые проекты, и больше всех Джон Текстор в Ботафого, но пока безуспешно.

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Луиш везде повторяет, что обязан Ба – возможно, в этом дело.

Это было сразу после его назначения, когда Дюнкерк потерпел 9 поражений в 13 матчах. Никто не верил тогда в Каштру, но Демба спустился в раздевалку и объявил, что тренер останется.

"Горжусь ли я своей интуицией? Нет, это работа. Ну, может, совсем чуть-чуть ".

Ну, и команда с тех пор пошла вверх.

Demba Ba 🇸🇳, directeur sportif de l'USL Dunkerque, sur le tirage au sort en quarts de finale de Coupe de France. 🎙️⚽️🐬



"On va essayer de revenir avec la victoire." 👊🏿



L'USL Dunkerque ira à Brest pour une place en demi-finale ! ⚔️🏆🇫🇷



Et vous, votre avis ? 🤔



avec… pic.twitter.com/fLnnYP4KuT — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) February 7, 2025

Во втором круге чемпионата-2023/24 Дюнкерк стал 4-м в Лиге 2 по очкам (33 из 57), а если брать в целом 2024 год, то северяне и вовсе лучшие.

Стратегия с искусственными офсайдами работает – в декабре аналитики посчитали, что только Барселона в Европе чаще оставляла оппонентов вне игры (6,81), чем Дюнкерк (6,75). 11 офсайдов для Бастии в сентябре – это исторический рекорд Лиги 2.

"Мы работали над этим с лета. Имея высокую, хорошо скоординированную, связанную линию защиты в сочетании с высоким прессингом, мы даем сопернику мало шансов правильно вывести мяч. Офсайд – это оружие, хотя это и сложно реализовать. Это все тонко. Каждый в обороне должен иметь тот самый рефлекс", – объясняет Каштру.

Его достижение тем более невероятное, что в Лиге 2 нет ВАР, а четверка защитников Дюнкерка – это 33-летний ветеран Венсан Сассо, свободный агент из Боавишты Опа Саньянте, неудачник из Конкарно Алек Жоржен и еще Абнер Фелипе из Моленбека.

Одно дело – играть так с Араухо и Кубарси, а совсем другое – с такими кадрами.

Сассо говорит – чтобы все получалось, они тренируют маневр каждый божий день:

"Когда тренер заставил нас принять 50 метров свободного пространства за спинами, я был озадачен. Я не верил, что это сработает, потому что в Лиге 2 полно быстрых нападающих. Надо быть смелым для такой игры, ведь самое трудное для защитника – отпустить оппонента".

Типова оборона Дюнкерка при стандарті біля власних воріт, lequipe.fr

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Не менее революционная для Лиги 2 и атака Дюнкерка, продвигающая мяч – о боги! – низом и через короткий пас.

Здесь тоже без известных имен – разве что Ясин Бамму молодым немного поиграл за Марокко, но ему уже 33 и он вернулся из Китая.

Ба признает – главные звезды Дюнкерка не играют, а руководят. Благодаря своим связям он переманил Пабло Лопеса, ранее возглавлявшего медицинскую службу в Депортиво и Бешикташе. С его появлением у "Моряков" меньше всего травм среди ТОП-10 Лиги 2.

Также здесь Кристоф Лолишон, в 2007-16 годах работавший с вратарями в Челси.

Вот кто подготовил Жоуэна к серии пенальти, ага.

Также Лолишон пытался уговорить Петера Чеха вернуться и показать класс, но ветеран не решился.

A special night at Stamford Bridge to pay tribute to one of its legends, Gianluca Vialli. 🙏



In front of his family and the fans, many players who have marked the history of Chelsea and Bayern Munich, played to honour his memory. 💙



Very proud to be part of it @ChelseaFC pic.twitter.com/d3NqSk2TMX — Christophe Lollichon (@chrislollichon) September 10, 2023

"Ничего страшного, – говорит Кристоф. – Мы далеко не новые катарцы. Господин Йылдырым не из тех, кто вбрасывает миллионы бездумно. Мы движемся вперед структурированным способом. Наш приоритет – создать систему и закрепиться на этом уровне".

Вся команда менеджеров – очень опытные, грамотные люди. Ба говорит, что ему так посоветовал знакомый по Хоффенхайму Ральф Рангник:

"Он сказал, что хороший руководитель должен окружить себя лучшими в своих областях, чтобы достичь успеха. И неважно, что они умнее его".

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В значительной степени уже сейчас можно констатировать – успех есть.

Четвертьфинал Кубка Франции – это круто. Если пройдут сегодня Брест, то сыграют в полуфинале впервые с 1929-го.

Также Дюнкерк после Лилля выиграл три подряд матча всухую и поднялся на 3-е место в Лиге 2. Последний раз они финишировали так высоко в 1979-м, а в Лиге 1 клуб не играл вообще ни разу.

До сих пор самой известной байкой о "Моряках" в футбольных энциклопедиях было дело Босмана – это же они хотели его купить, а Льеж не продал.

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Сейчас кажется, что Каштру, Йылдырым, Ба, Декуль, Лолишон пишут лучшую.

Может, где-то чересчур слишком быстро, ведь инфраструктура не готова. Новую клубную базу достроят в 2027-м, а стадион на 4,800 мест маловат для элиты. Чтобы не играть в другом месте, Дюнкерку придется его расширить.

🆕 Stadium

Number 1️⃣5️⃣6️⃣

🇨🇵 USL Dunkerque

🏟️ Stade Marcel Tribut

🎟️ 13€

🗓️ 15/02/25

Match 3️⃣7️⃣1️⃣#groundhopping pic.twitter.com/R5cc9w0hJd — 🅂🅃🄴🄽🇧🇪🏟️ (@sten1718) February 16, 2025

И уж точно это головокружительный успех, если учесть общее состояние французского футбола. В текущем сезоне клубам Лиги 1 и Лиги 2 прогнозируют 1,2 млрд убытков без учета летних трансферов – на 400 млн больше, чем в предыдущем. Также лига уже лишилась 13% будущего дохода от ТВ-прав, а сами ТВ-права продала DAZN на 35% дешевле, чем в прошлый раз. Из-за всего этого клубы увольняют персонал, экономят на самолетах.

Дюнкерк, который появился на руинах и с бюджетом в 10 млн играет, словно Барселона, доказывает всей Франции – лига еще жива, надежда есть.

"У меня почти вся команда скошена гриппом, и я даже не знаю, каких 11-х сегодня выпущу, – говорит Каштру. – Но я уверяю, те, кто выйдут, отдадут все за победу над Брестом".

Вот за что их любят – за смелый подход.

Даже интересно, а в Каталонии в курсе, кто наступает им на пятки по офсайдным ловушкам?