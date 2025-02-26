Звезда Челси, тренер из Бенфики и тактика Барселоны: у Ла-Манша растет клуб, который вдохновляет Францию
Крошечный Дюнкерк еще не имеет большого бюджета или стадиона, но показывает лучшие результаты в истории и сегодня поборется за полуфинал Кубка Франции.
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Кто не любит громкую, сочную сенсацию?
Кубок Франции 4 февраля подарил такую – маленький Дюнкерк победил могучий Лилль, и это было максимально по-голливудски.
"Доги", хоть и доминировали, открыли счет аж на 85-й минуте, однако в последней атаке, когда даже компенсированное время иссякло, "Моряки" отыгрались.
Уже экстратаймах были новые атаки и моменты гранда, но итог – серия пенальти, где Лилль еще раз повел, но в итоге все потерял и вылетел, пропустив от вратаря.
Вау!
Двухметровый 19-летний голкипер Юэн Жоуэн за два часа стал звездой национального масштаба, но отреагировал очень спокойно. Считается, он далеко пойдет:
"Я не чувствовал себя непобедимым, но мне было комфортно. Такие вечера бывают не каждый день. Это правда, что это красиво, но я думаю, что осознаю все позже".
Ну, и сам Дюнкерк впечатлил тоже – дыры в защите, но хороший выход в атаку, высокая линия обороны, прессинг по всему полю. Андердог не закрылся, а бился на равных, насколько мог.
Демба Ба улыбается – говорит, после игры заметил у себя первые седые волосы.
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Фаны АПЛ никогда не забудут – это именно Ба подкараулил ту ошибку Джеррарда.
Постарев, сенегалец переехал в Турцию, где привел Бешикташ и Башакшехир к двум титулам, имел хорошую прессу.
И там же познакомился с Юкселем (а для западных друзей – Робертом) Йылдырымом.
Сложная фигура. Учился в США, но миллионы заработал на торговле углем с Россией в 00-х. Порвал с ней уже в 2011-м, стал работать с Китаем, расширился. Его новые бизнесы – химические удобрения и порты. Также поскольку лидер Турции Реджеп Эрдоган любит футбол, Йылдырым подыграл и финансирует Самсунспор – сейчас он в Суперлиге 3-й после Галатасарая и Фенербахче.
Роберт очень богат, может себе позволить и еврокубки, и нелепые танцы.
Дюнкерк ему интересен прежде всего как порт, а клуб – недорогой ключ, чтобы понравиться. Йылдырым изначально лишь отдал 1,8 млн долга, который предыдущий владелец Жан-Пьер Скуарнек наделал... на ставках.
К слову, судят Скуарнека прямо сейчас; защита доказывает, что их клиент – игроман.
Ну, и когда летом 2023-го сделку заключили, Йылдырым позвал Ба, выросшего во Франции, знавшего рынок и только что окончившего бизнес-курсы – мол, давай, управляй.
"Я даже не могу дать точное определение своей должности, – смеется Демба. – Я могу быть в исполкоме, могу выполнять роль спортдира, часто общаюсь с игроками. Все очень размыто".
Но, в любом случае, получается у Ба очень хорошо.
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Ромен Декуль – самая образованная из его креатур.
Профессор права, а не футболист, однако Демба уволил ради него Жослена Бланшара – экс-хавбека Ювентуса, которого в Дюнкерке признали лучшим игроком клуба за 100 лет.
Досталось тогда сенегальцу – его освистывал весь стадион; все, кто был на "Марсель Трибю".
Но Ба не ошибся – Декуль действительно гений скаутинга.
За год профессор выставил 22 игроков и нанял 25 новых, потратив 0,5 млн евро. При этом результаты "Моряков" стремительно рванули вверх.
"Нас в команде скаутов трое. Мы верим в перекрестные просмотры, не обязательно основанное на цифровых данных. Мы полагаемся на фундаментальные принципы и собственные глаза. Наша сильная сторона, считаю, в понимании игры и быстром принятии решений".
Подход устаревший, но, поскольку он работает, еще в январе Ромена переманивали три клуба Лиги 1.
Решивший остаться Декуль намекает – важно проверять человеческие качества тоже; без них система развалится:
"Ну, и еще мы не можем взять одновременно высокого, мощного и техничного, поскольку такие игроки стоят от 10 млн. Мы вынуждены выбирать, и мы всегда выбираем навыки, а не физику".
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Второй человек Ба – это Луиш Каштру.
Да, тренер. Да, португалец. Но не тот, что был в Шахтере.
"Французский" Каштру не играл сам, тренировал детей и даже реабилитировал стариков, прежде чем пробился к рулю Бенфики U19 и выиграл с ней Юношескую лигу УЕФА в 2022-м.
6:0 в финале с Зальцбургом впечатляли, как и воспитанники Каштру – Антониу Силва, Жоау Невеш, Гонсалу Рамуш.
В Португалии пишут – тренер расстроился, не получив повышение в первую команду, и так оказался в Дюнкерке. Его схема – всегда 4-3-3; план на игру – доминировать со значительным процентом владения; главная фишка в защите – искусственные офсайды, как у Флика в Барселоне:
"У нас есть свои идеи, и мы их придерживаемся, кто бы ни был оппонентом. Я призываю всех игроков быть смелыми до крайностей".
Как и Декуля, Каштру уже зовут в более богатые проекты, и больше всех Джон Текстор в Ботафого, но пока безуспешно.
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Луиш везде повторяет, что обязан Ба – возможно, в этом дело.
Это было сразу после его назначения, когда Дюнкерк потерпел 9 поражений в 13 матчах. Никто не верил тогда в Каштру, но Демба спустился в раздевалку и объявил, что тренер останется.
"Горжусь ли я своей интуицией? Нет, это работа. Ну, может, совсем чуть-чуть".
Ну, и команда с тех пор пошла вверх.
Во втором круге чемпионата-2023/24 Дюнкерк стал 4-м в Лиге 2 по очкам (33 из 57), а если брать в целом 2024 год, то северяне и вовсе лучшие.
Стратегия с искусственными офсайдами работает – в декабре аналитики посчитали, что только Барселона в Европе чаще оставляла оппонентов вне игры (6,81), чем Дюнкерк (6,75). 11 офсайдов для Бастии в сентябре – это исторический рекорд Лиги 2.
"Мы работали над этим с лета. Имея высокую, хорошо скоординированную, связанную линию защиты в сочетании с высоким прессингом, мы даем сопернику мало шансов правильно вывести мяч. Офсайд – это оружие, хотя это и сложно реализовать. Это все тонко. Каждый в обороне должен иметь тот самый рефлекс", – объясняет Каштру.
Его достижение тем более невероятное, что в Лиге 2 нет ВАР, а четверка защитников Дюнкерка – это 33-летний ветеран Венсан Сассо, свободный агент из Боавишты Опа Саньянте, неудачник из Конкарно Алек Жоржен и еще Абнер Фелипе из Моленбека.
Одно дело – играть так с Араухо и Кубарси, а совсем другое – с такими кадрами.
Сассо говорит – чтобы все получалось, они тренируют маневр каждый божий день:
"Когда тренер заставил нас принять 50 метров свободного пространства за спинами, я был озадачен. Я не верил, что это сработает, потому что в Лиге 2 полно быстрых нападающих. Надо быть смелым для такой игры, ведь самое трудное для защитника – отпустить оппонента".
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Не менее революционная для Лиги 2 и атака Дюнкерка, продвигающая мяч – о боги! – низом и через короткий пас.
Здесь тоже без известных имен – разве что Ясин Бамму молодым немного поиграл за Марокко, но ему уже 33 и он вернулся из Китая.
Ба признает – главные звезды Дюнкерка не играют, а руководят. Благодаря своим связям он переманил Пабло Лопеса, ранее возглавлявшего медицинскую службу в Депортиво и Бешикташе. С его появлением у "Моряков" меньше всего травм среди ТОП-10 Лиги 2.
Также здесь Кристоф Лолишон, в 2007-16 годах работавший с вратарями в Челси.
Вот кто подготовил Жоуэна к серии пенальти, ага.
Также Лолишон пытался уговорить Петера Чеха вернуться и показать класс, но ветеран не решился.
"Ничего страшного, – говорит Кристоф. – Мы далеко не новые катарцы. Господин Йылдырым не из тех, кто вбрасывает миллионы бездумно. Мы движемся вперед структурированным способом. Наш приоритет – создать систему и закрепиться на этом уровне".
Вся команда менеджеров – очень опытные, грамотные люди. Ба говорит, что ему так посоветовал знакомый по Хоффенхайму Ральф Рангник:
"Он сказал, что хороший руководитель должен окружить себя лучшими в своих областях, чтобы достичь успеха. И неважно, что они умнее его".
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В значительной степени уже сейчас можно констатировать – успех есть.
Четвертьфинал Кубка Франции – это круто. Если пройдут сегодня Брест, то сыграют в полуфинале впервые с 1929-го.
Также Дюнкерк после Лилля выиграл три подряд матча всухую и поднялся на 3-е место в Лиге 2. Последний раз они финишировали так высоко в 1979-м, а в Лиге 1 клуб не играл вообще ни разу.
До сих пор самой известной байкой о "Моряках" в футбольных энциклопедиях было дело Босмана – это же они хотели его купить, а Льеж не продал.
Сейчас кажется, что Каштру, Йылдырым, Ба, Декуль, Лолишон пишут лучшую.
Может, где-то чересчур слишком быстро, ведь инфраструктура не готова. Новую клубную базу достроят в 2027-м, а стадион на 4,800 мест маловат для элиты. Чтобы не играть в другом месте, Дюнкерку придется его расширить.
И уж точно это головокружительный успех, если учесть общее состояние французского футбола. В текущем сезоне клубам Лиги 1 и Лиги 2 прогнозируют 1,2 млрд убытков без учета летних трансферов – на 400 млн больше, чем в предыдущем. Также лига уже лишилась 13% будущего дохода от ТВ-прав, а сами ТВ-права продала DAZN на 35% дешевле, чем в прошлый раз. Из-за всего этого клубы увольняют персонал, экономят на самолетах.
Дюнкерк, который появился на руинах и с бюджетом в 10 млн играет, словно Барселона, доказывает всей Франции – лига еще жива, надежда есть.
"У меня почти вся команда скошена гриппом, и я даже не знаю, каких 11-х сегодня выпущу, – говорит Каштру. – Но я уверяю, те, кто выйдут, отдадут все за победу над Брестом".
Вот за что их любят – за смелый подход.
Даже интересно, а в Каталонии в курсе, кто наступает им на пятки по офсайдным ловушкам?