Босман раздора, или Как футбол в муках учился продавать

Зимнее трансферное окно в топлигах (Англия, Испания, Италия, Германия и Франция) закроется завтра, 3 февраля. Но знаете ли вы, как вообще возникли эти окна? Кто установил правила? И как было, когда их не существовало?

Льеж и Дюнкерк

Это должен был быть трансфер ноунейма, который бы никто не заметил.

Летом 1990 года футбольный клуб Дюнкерк сделал предложение бельгийскому Льежу относительно Жан-Марка Босмана – полузащитника, который перестал попадать в состав, поэтому был не против сменить обстановку.

В юности этот Босман подавал надежды, даже капитанил в юношеской сборной Бельгии, но дальше, как бывает – не пошло. Более престижный Стандарт в 86-м продал его Льежу за 66,000 фунтов, да Жан-Марк не отбил и половины суммы, еще и перессорился со всеми, сложный характер.

Jean-Marc Bosman

Standard Liege 1983/84 - Club Liegeois 1988/89 pic.twitter.com/VzfOixTI8S — Stickerpedia (@Stickerpedia1) July 10, 2023

Тем временем боссы Льежа оказались мстительными.

Когда у Босмана завершился контракт, они предложили ему новый, где зарплата была уже не 2,000 фунтов в месяц, а 500.

Дюнкерку же бельгийцы заломили за Жан-Марка космические 250,000 фунтов, которых тот никогда не стоил, и тем сорвали переговоры.

Сейчас это выглядит идиотизмом, но тогда работали так. Даже по завершении контракта игрок полностью зависел от клуба и мог перейти в другой лишь если тот договорится с предыдущим. Из-за этого трансферов было мало.

"Когда я отказался переподписываться на минималку, то остался без зарплаты вообще. И в полной зависимости от Льежа. А у меня были жена и маленькая дочь", – говорит Босман.

Вне сомнений, клуб тогда сам напросился.

"У нас маленький городок, всего 7000 жителей. Я пошел в ближайшую адвокатскую контору, а там проходил практику молодой юрист Жан-Луи Дюпон. Его заинтересовали мои идеи и претензии. Мы подали иск сначала на Льеж, а тогда на Бельгийскую федерацию футбола..."

До Босмана

Отмотаем немного назад.

Старшее поколение помнит, как в Европе разрешали лишь трех легионеров (игроков с загранпаспортом). Чтобы они лучше понимали друг друга, клубы часто брали земляков – так возникли голландское трио Милана, немецкое – Интера. За трансферный вектор Реал прозвали Викингами, а Атлетико – Индейцами.

Деметрио Альбертини, Рууд Гуллит, Франк Райкард и Марко Ван Бастен Getty Images

Так вот это был результат первого джентльменского соглашения между политиками и УЕФА, которое заключили еще в 1978 году.

Был еще один, менее известный суд – скаута Гаэтано Дона против ФК Ровиго.

Если вкратце, то скаут искал итальянскому клубу новичков в Бельгии, но на Апеннинах действовал запрет на легионеров, Ровиго разгневался и не оплатил Дони работу. Тот же в ответ подался в суд, который постановил отменить запрет и установить новые, честные правила.

Тогда-то и возникло соглашение, что легионеров можно покупать хоть сотню (чтобы не оскорблять верховенство права), но на поле должно быть одновременно не более трех игроков (чтобы сохранить традицию).

Позже, в 1991-м, к трем "обычным" легионерам разрешили еще двух "натурализованных" – то есть, таких, которые сыграли в стране последние 5 лет или больше. Договоренность даже завизировал еврокомиссар Мартин Бангеман, экс-министр экономики ФРГ, хотя она противоречила законодательству ЕС.

И вот на этом месте, когда якобы все всех устраивало, появились Босман и Дюпон.

Гараж и процесс

"Когда я понял, что моя карьера завершена и играть мне больше не дадут, я решил оспорить не только понятие контракта, но и положение о гражданстве тоже. Моя мысль заключалась в том, что я должен иметь возможность передвигаться так же свободно, как и другие работники", – объясняет Жан-Марк.

Кото знает, зачем он согласился. Как футболист Босман не сталкивался с лимитом нигде.

Может, бельгиец считал себя Робин Гудом? А может просто заплатил кто-то влиятельный, чтобы перекроить рынок, пока Жан-Марк занимал наименее комфортное место – у амбразуры?

"После второго иска Федерация еще больше разозлилась, рекомендовала не связываться со мной. Я поддерживал форму с любителями. Заработка хватало как раз чтобы заправить машину и доехать на выездные матчи. Знакомые игроки в коридорах меня приветствовали, а на камеру делали вид, что не знают. Чтобы убежать от внимания, я поселился в гараже у родителей. Мама носила мне туда еду".

Босман считал, что оно того стоило – иск был аж на 10 млн долларов.

Дюпон клялся ему, что все на мази – мол, ты главное рта не открывай, я сам лучше все скажу. Твоё дело – быть лицом дела.

Он и был.

А суды, между тем, затягивались, Дюпон сверкал в речах, пока Босман только лысел. Он начал это в 26 лет (родился в 1964-м), а финальный вердикт услышал в Европейском суде по правам человека 15 декабря 1995 года – победа! По всем пунктам!

15/12/95



Jean-Marc Bosman won a ruling that allowed all European footballers the right to leave a club on a free transfer when their contracts expire pic.twitter.com/kEkvCmUEPO — My Greatest 11 (@MyGreatest11) December 15, 2023

От только никаких 10 млн – лишь неполные 500 тысяч, из которых почти все пришлось выплатить Дюпону за работу.

И это – после 5 лет судов?!

Босман, который и раньше заглядывал в рюмку, окончательно сел на стакан:

"Я достиг того, что не мог сделать ни один министр. Но напряжение суда невыносимо для одного человека".

Юханссон и Монти

Верху долго тянули с имплементацией решений ЕСПЧ; делали вид, что ничего не произошло.

Лишь в 1997-м ФИФА представила Еврокомиссии документ, в котором закрепляла статус свободных агентов и отмену лимита на легионеров внутри Евросоюза. УЕФА же даже этого не сделала, его президент Леннарт Юганссон только жаловался

"В УЕФА 50 членов, а в Евросоюзе – 18 стран. Как я объясню это остальным?".

Но Еврокомиссия уже не заключала "сделок", а наращивала темп – требовала также запретить трансферы несовершеннолетних, разрешить футболистам идти с исками в гражданские суды.

Тем временем футбол менялся и без того – стартовала гонка вооружений, какой еще не видели.

Уже к осени 1997-го чемпион ЛЧ-1995 Аякс потерял Зеедорфа, Давидса, Клюйверта, Райцигера, Овермарса, Финиди, Кану, получив за них меньше 30 млн. Выбора не было – игроки не продлевали контракты, потому что в Серии А давали больше.

А потом еще и еще – Берлускони, Моратти, Санс, Нуньес не останавливались.

"Когда Сол Кэмпбелл перешел из Тоттенхэма в Арсенал в 2001-м, то стал первым игроком АПЛ с зарплатой 100 тысяч фунтов в неделю. В 1991-м в АПЛ не было ни одного игрока, который бы зарабатывал 10 тысяч фунтов в неделю", – говорит Гарри Реднапп.

Еще бы. Пока футболист не решал свою судьбу, то обходился дешево. Как только получил ключ от карьеры – даже середняки стали миллионерами.

Ну, и поскольку большинство спортсменов неообразованы, им понадобились спецы, которые бы вели за них переговоры, искали варианты – так настало время агентов.

Ох они и развернулись!

Милан в 96-м имел 6 легионеров, в 98-м – уже 15. Интер имел 5 – стало 13; Реал имел 5 – стало 10; Барса имела 6 – стало 14.

Окончательно новые правила подписали 1 сентября 2001-го. Среди нововведений были 2 трансферных окна – зимнее и летнее; механизм солидарности и выплаты клубу, подготовившему игрока; минимальный и максимальный срок действия контрактов; возможность менять клуб лишь раз за сезон; санкции за односторонний разрыв контракта без веских причин; создание нового органа разрешения споров, которым стала Палата ФИФА по разрешению споров.

"Теперь у футбола появилась юридическая стабильность, необходимая для дальнейшего развития", – подытожил еврокомиссар Марио Монти.

Тюрьма и забвение

Тем временем о Босмане забыли, будто и не было на свете.

Он, кто так хотел признания, не получил ничего, залез в долги, спился, продал дом; хуже всего – потерял семью.

Профсоюзы как-то собрали ему 70 тысяч евро, чтобы привел дела в порядок, но Босман наделал на эти деньги футболок со своим именем; думал, что их раскупят, да в итоге продал лишь одну – сыну Дюпона.

Еще бы – Жан-Луи это дело озолотило, он стал работать на крупнейшие клубы мира.

Босмана же в Бельгии ненавидели все сильнее.

Ну да, он дал игрокам свободу, а многих еще и озолотил. Но как насчет малых лиг, вроде бельгийской? Небогатых клубов, как Брюгге или Андерлехт? Целый мир, где выигрывали еврокубки Сарагоса, Стяуа, Црвена Звезда, Гетеборг исчез навсегда, похороненный под обидами Жан-Марка на Льеж.

Видимо, это и вправду слишком много для одного человека.

В 2013-м Босман упал на самое дно, избив сожительницу и ее дочь, когда те отказались идти в магазин ему за бутылкой. Отсидел за то год.

Когда же вышел – работу не нашел:

"Да кто возьмет 46-летнего мужика, который к тому же не имеет диплома и сидит на антидепрессантах? Но я ищу. У меня было предложение от Стандарда – работать с детьми за тысячу евро в месяц. Но я тогда сильно пил. Представляете, молодые мальчики почувствуют запах перегара?! Я бы остался в истории как несостоявшийся тренер, к тому же алкоголик. А я дорожу своим именем. Лучше буду бедным. Но гордым".

Насколько бедным? 600 евро в месяц – пособие по безработице. Плюс какие-то крохи высылает профсоюз FIFPro.

Вот так он живет.

На футбол ходит изредка. Говорит, как-то встретил Дриса Мертенса, а тот его даже не узнал, не подал руки.

Jean-Marc BOSMAN, the former belgium 🇧🇪 player who changed modern Football Business forever with THE BOSMAN RULING in 1995. pic.twitter.com/D5A0gED3rt — JOAQUIM BATICA (@joaquimbatica) April 21, 2024

Узнали бы другие? Неймар, зарабатывавший в Аль-Хилале 230 евро за минуту? Роналду с контрактом на 200 млн? Мбаппе, которого ПСЖ отпустил лишь потому, что Босман выиграл свой суд?

Ответ вы и сами знаете.