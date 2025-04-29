Артета впервые засиял в ПСЖ: дебютировал против Шевы, жил с Роналдиньо и выиграл Кубок Интертото

Арсенал и ПСЖ сыграют в полуфинале Лиги чемпионов, и для Микеля Артеты это будет особенный матч. Именно в Париже менеджер "Канониров" дебютировал среди взрослых 24 года назад.

Чемпион рассказывает, как малоизвестный еще баск оказался в компании Роналдиньо, Окочи, Почеттино, и что из этого вышло.

***

"Если честно, это было ужасно для меня и моей семьи. Мы были в Барселоне, когда нам позвонили из клуба и сказали: "Вам нужно паковать чемоданы и лететь в Париж". Мне было всего 18, и я не имел опыта на взрослом уровне. Я посмотрел на состав ПСЖ и подумал: "Вы это серьезно?"

Микель Артета, вспоминая те события, всегда улыбается.

Сюрреалистично, но и удачно все вышло.

Это был январь 2001 года, и юный Артета, как подобает подростку, считал, что мир несправедлив к нему одному.

За два года до этого он был лидером молодежки Реала Сосьедад вместе со своим другом Хаби Алонсо, однако тот уже делал первые шаги в Ла Лиге, а вот Микель доверился скаутам Барсы и переехал туда, чтобы... не играть.

Эммануэль Пети, Жузеп Гвардиола, Луис Энрике, Филипп Коку, Иван де ла Пенья, Яри Литманен – ну кого из них он должен был подвинуть?

Между тем в запасе вместе с Артетой ждали своего шанса Хави, Андрес Иньеста, Боло Зенден, Симау Саброза.

Без вариантов.

Mikel Arteta: “Se estou aqui, é graças ao Pep Guardiola. Eu liguei pra ele essa manhã, sempre serei grato a Pep.” (Via @FabrizioRomano)



E tudo começou em La Masia. Tudo começou em Barcelona. 💙❤️ pic.twitter.com/cziHNoklQq — Menina Culé (@MeninaCule) April 16, 2025

Предложение из ПСЖ по аренде на полтора сезона пришло настолько же вовремя, насколько и неожиданно. Оказывается, за ним следят! Его знают!

В Париж Артета приехал в приподнятом настроении, но тот ПСЖ умел его портить. Дебют Артеты в профессионалах – это 0:4 в Кубке Франции с Осером, где феерил Джибриль Сиссе. На дворе было 10 февраля 2001-го.

Впрочем, уже 14-го, на День Святого Валентина, была другая игра – на "Сан-Сиро" с Миланом:

"Я был в тоннеле и оглядывался по сторонам. Там о чем-то говорили Берлускони, Мальдини, Пирло, Шевченко... Они были такими большими! Меня будто бросили ко львам, но мне понравилось, матч выдался замечательный".

Артета тогда отбегал 70 минут, выглядел хорошо.

Команды же сыграли вничью 1:1 – и обе пролетели мимо плей-офф ЛЧ.

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Молодым не понять, но в ту пору ПСЖ был оплотом футбольного романтизма.

Это касалось даже владельцев. Каждый год Canal+ собирал по 40-50 млн убытков, но продолжал вкладывать деньги в команду, которая ничего не выигрывала. Зачем?!

Вместе с тем, у них точно был вкус на оригиналов.

Здесь играл, например, Николя Анелька, который умудрился рассориться со всеми в Мадриде всего за год.

В центре защиты бегали харизматичный Маурисио Почеттино и мощный Сильвен Дистен; голы забивал миниатюрный Лоран Робер; за всеми подчищал вечно пьяный Вампета.

Ну, и главное чудо было перед нападающими.

"Мы с Абеди Пеле не сделаем даже одного процента того, что выполняет Джей-Джей Окоча", – говорил о нем Джордж Веа.

⚽️08 août 1998 : Jay-Jay Okocha joue son 1er match au PSG, et sur son 1er ballon...😳💥



Souvenirs du jour ➡️ https://t.co/1aUL0dKpRH pic.twitter.com/1tlW1AFZJj — Histoire du #PSG (@Histoire_du_PSG) August 8, 2017

Луис Фернандес возглавил их посреди сезона, когда поражений у ПСЖ стало больше, чем побед, и его замысел заключался в изменении стиля. Из контратакующей команды они должны были превратиться в мастеров позиционных атак – тактика, которую Луис полюбил за годы работы в Ла Лиге.

Артете в его системе предлагалось связывать линии и контролировать темп с позиции опорника.

"Микель был мальчиком с огромным интеллектом, – вспоминает тренер. – Он адаптировался благодаря уму на поле и вне его. У него был хороший этикет, правильное поведение, вежливость".

Другое дело, что в начале это никак не помогало на поле. Чемпионат-2000/01 ПСЖ завершил аж 9-м и отправился в Кубок Интертото, чтобы таки зацепиться за "настоящие" еврокубки.

Между тем за кулисами в Париже происходило нечто историческое.

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Роналдиньо уже тогда был сенсацией для всех, кто в теме.

6+7 за Бразилию на Кубке конфедераций, 42 гола за календарный год – по правде, когда ПСЖ объявил о его переходе, это был шок.

Получается, Барса, Реал и другие не договорились, а Canal+ смог?!

Впрочем, уже скоро Гремио подался в суд – оказалось, что Ронни чуть ли не украли, воспользовавшись запоздалой имплементацией в Латинской Америке правила Босмана и ссорой с клубом его брата-агента.

Суд о легитимности трансфера шел всю весну и лето 2001-го, поэтому пока ПСЖ мучился, его потенциально лучший игрок буцал мяч на пляже и не мог ничем помочь.

Его смогли заявить только на следующий сезон-2001/02, и Фернандес поселил пришельца в один номер с Артетой.

"Да, мы были соседями по комнате. Огромный был талант, я больше ни у кого не видел подобного. Он мог выполнять физически невероятные вещи. А еще – его энергия, аура, улыбка... Невозможно было грустить , когда Ронни рядом", – улыбается Микель.

Вскоре они добыли свой первый и единственный совместный титул – выиграли Кубок Интертото, одолев в финале Брешию Роберто Баджо и Луки Тони благодаря выездному голу.

Впрочем, до действительно качественного футбола ПСЖ даже с Роналдиньо было далеко.

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Слишком уж разными они были, слишком несбалансированными. Каждый в том ПСЖ имел свой интерес.

Артету взяли под крыло старшие аргентинцы Маурисио Почеттино и Габриэль Хайнце:

"Эти двое всегда были рядом, поддерживали меня, направляли во всем, что надо делать на поле и вне его. Учили понимать игру. Маурисио был мне, будто старший брат".

Вместе с тем, Почеттино, бывшего уже ветераном, интересовали и другие аспекты тренерства, он вникал в каждую деталь и уже скоро задолбал штаб цитатами Марсело Бьелсы.

"Он постоянно говорил о Бьелсе, а мы в ту пору его еще не знали, – рассказывает Жан-Луи Гассе, бывший у Фернандеса помощником. – Маурисио был от него в восторге и считал своим учителем. Работать с ним становилось непросто".

Players you never knew were teammates at a club level



A Mini-Thread 🧵



1. Mikel Arteta, Mauricio Pochettino and Ronaldinho



Club - PSG pic.twitter.com/eNva9Mm1tU — AFC_Adi (Fan) (@AFC_Adi06) March 23, 2024

Николя Анелька – другая крайность. Этот любил контратаки, а когда Фернандес перешел на спокойный стиль, то дал леща журналисту и послал тренера.

Окоча и Роналдиньо – два гения, выполнявшие даже самые простые действия лишь после кучи лишних финтов. Их футбол больше напоминал шоу в Cirque du Soleil.

Вдобавок Ронни регулярно напивался и приходил на тренировки "с бодуна".

"Роналдиньо просто забил на ежедневные занятия. Он тренировался только в пятницу, чтобы сыграть в субботу. Думаю, он брал пример с Ромарио, о котором ходили такие слухи. Каждое утро он приходил в солнцезащитных очках, падал на стол к массажисту и отсыпался", – вспоминает хавбек Жером Леруа.

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8-е место после половины чемпионата – это было наказание за их нежелание играть в унисон.

Один Артета радовался, ведь все лучше, чем дубль Барселоны:

"На самом деле я чувствовал себя благословенным. Мне приходилось много защищаться, но только потому, что впереди были Роналдиньо и Окоча. Представьте себе! Это было почти нереально. Я просто наслаждался".

Их сезон удивительным образом спас КАН-2002. Окоча уехал, освободил больше места Роналдиньо – и тот вдруг ожил, начал забивать вот так...

...И ещё так тоже.

⚽Ronaldinho qui terrifie la défense de Troyes, le 16/03/2002 (3-1). #PSG pic.twitter.com/qU85XI1NPj — Histoire du #PSG (@Histoire_du_PSG) March 16, 2017

Обретя лидера, ПСЖ объединился, заиграл активнее – и пошли победы. Когда Окоча вернулся, ему нашлась лишь вспомогательная роль на фланге.

"Роналдиньо – это единственный игрок на моей памяти, который до неузнаваемости изменил не одну, а две команды. Сначала Париж, потом Барселону", – говорил впоследствии уже тренер Артета.

Ну, и еще никогда не палил контору и соскакивал с темы, когда спрашивали о загулах бразильца: "Со мной он вел себя идеально".

Собственно, и сам Артета тоже был благословением для того ПСЖ.

"Мы просили его предлагать себя, разворачиваться с мячом и вести игру. Его техника владения облегчала нам задачу. Он обладал интеллектом для своевременных пасов и хорошо навязывал борьбу, как опорный хавбек", – рассказывает Фернандес.

Ну, а Почеттино смеется, что уже 19-летний Артета охотно руководил ветеранами:

"Когда он раздавал нам советы, то я подумал: "Вау! Вот это характер!" У Микеля были личность и харизма. Футбольный мозг. Такое не купишь в супермаркете – оно либо есть, либо нет. Я еще тогда говорил – Микель станет не просто тренером, а хорошим тренером".

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Спурт ПСЖ имени бразильского Мага очаровал Францию. Провинциальные стадионы устраивали Диньо овации – и было за что.

Весной 2002-го Париж проиграл лишь раз и в итоге финишировал 4-м, отстав от чемпиона на 8 очков.

Некоторые даже верили, что уже в следующем сезоне они порвут Лион.

Не получилось.

Артету забрали из Парижа первым.

Glasgow Rangers

Great Pic Of Mikel Arteta pic.twitter.com/mCrQlt4KF9 — SUPERB FOOTY PICS (@SuperbFootyPics) February 25, 2025

По итогам Лиги 1-2001/02 он единственный из ПСЖ был номинирован на звание лучшего игрока сезона во Франции, и хотя награда досталась Паулете, Барса поняла, что на парне можно заработать. Случилось что-то вроде аукциона, который выиграли Рейнджерс – и Микель поехал на "Айброкс".

53 матча, 5 голов, 5 ассистов – таково финальное наследие Артеты в ПСЖ.

"Это было проявление некомпетентности клуба, – жаловался Фернандес. – Артета был главным в Париже и по роли, и по отношению. Он не прятался за спины и вел за собой. Даже молодым он искал ответственности, что-то придумывал в трудную минуту".

Вслед за Микелем из Парижа уехал Окоча – ходили слухи, что возникли проблемы и с тренером, и с законом из-за какой-то аферы.

Роналдиньо не ушел, но после триумфального ЧМ-2002 еще реже тренировался, показывая настоящий уровень по большим праздникам.

На том тот проект и закончился.

Уже после них на футбольный Париж опустилось безвременье – и продолжалось вплоть до появления Златана в 2012-м.

Тем временем команда нулевых, хоть и собралась по-настоящему лишь на полсезона, осталась навсегда друзьями – Почеттино, Артета, Роналдиньо, Окоча, Кристобаль, Алоизио вспоминают друг друга только комплиментарно.