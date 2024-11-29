История дня. Как украинский журналист случайно пообщался с президентом Германии и пробился к Киссинджеру

29 ноября прошлого года ушел из жизни известный американский политик Генри Киссинджер. Ему шел 101-й год.

Эта история, приключившаяся на исходе прошлого тысячелетия (звучит-то как!), началась довольно буднично. В моей съемной висбаденской квартире зазвонил телефон – звонок был явно международный. Я снял трубку и сразу узнал слегка хрипловатый голос нашего завотделом футбола.

- Старик, – начал он, – нужна большая аналитическая статья о проблемах германского футбола. Хорошо, если бы в ней прозвучали мнения известных тренеров, игроков, функционеров.

- Когда материал должен быть у тебя?

- Как всегда – вчера.

Отложив дела, я зарылся в горы немецких журналов и газет. Вскоре на глаза попалась крошечная заметка, которая меня необыкновенно воодушевила. Из нее узнал: завтра в висбаденском театре состоится футбольная конференция с участием не только ведущих германских тренеров, игроков и функционеров, но и известных политиков. Ура! Но как туда пробиться? В Германии без аккредитации никуда не попадешь, а чтобы ее в те времена получить, нужно было за несколько недель до мероприятия отправлять организаторам просительные письма.

Потом еще приходилось долго ждать ответа, который отнюдь не всегда был положительным. Впрочем, верилось в лучшее. "Журналистская сноровка и немалый опыт, подкрепленные кучей удостоверений, помогут пробиться в гущу событий", – несколько самонадеянно рассуждал я, отправляясь на "дело".

У входа в театр, в который на моих глазах одна за другой проникали футбольные звезды, стояли дюжие охранники. Я решил влиться в общий поток, надеясь, что он вынесет меня к Беккенбауэру, Нетцеру, Феллеру, Заммеру, лица которых еще с улицы успел разглядеть в ярком свете старинных люстр роскошного фойе. Но, похоже, я выделялся из общей массы. Страж порядка у дверей меня решительно остановил: "А вы куда?" Тут же предъявил ему международное журналистское удостоверение, которое, увы, не произвело никакого впечатления. "Найн", – вежливо, но твердо произнес охранник, а потом объяснил то, что я уже знал: вход разрешен только по пропускам, хлопотать о них надо было давным-давно.

Франц Бекенбауер та Гюнтер Нетцер Getty Images

Конечно, с ходу приврал, что ради этой конференции специально прилетел из-за границы, однако ложь во спасение на стража никак не подействовала. Не "пробили" его и вполне правдивые слова, что в редакции срочно ждут большую статью с "живыми" высказываниями германских звезд. "Ordnung muss sein", – уже глядя куда-то поверх меня, сухо изрек охранник. В который раз пришлось убедиться в необыкновенной силе этого чрезвычайно востребованного в стране выражения, означающего: "Порядок должен быть". Банально, но по сути верно. Что поделаешь, "найн" в Германии – это "найн", особенно в устах охранников, переубедить которых тяжелее, чем сдвинуть Бранденбургские ворота.

И все-таки даже у местных блюстителей порядка сердце – не камень. Увидев мое искреннее отчаяние, человек "Найн", как я его мысленно окрестил, неожиданно предложил: "Впустить вас не могу, но советую подежурить у входа. На конференции предусмотрены паузы. Кое-кто выйдет покурить. Попробуйте воспользоваться".

Что оставалось? Поблагодарил участливого стража и неподалеку от входа смиренно присел на свой видавший виды металлический кофр. Время тянулось ужасно медленно. Казалось, до момента, когда настал первый перерыв, прошла вечность. Но человек "Найн" был прав. В паузе действительно удалось перекинуться двумя-тремя словами с некоторыми курящими звездами. Увы, для фундаментальной статьи этого было явно мало.

Перерыв пролетел мгновенно, и мои собеседники снова скрылись в фойе. Опять тягостное ожидание. Все настойчивее стучались мысли: надо бы плюнуть и уйти, совсем не факт, что повезет в следующую паузу. Да и сколько, в конце концов, можно ожидать неизвестно чего? И все-таки заставил себя остаться.

Стражи с лицами сфинксов по-прежнему не давали мне никакой надежды на то, чтобы проникнуть в заветный театр. "День насмарку", – поглядывая на часы, вздыхал я… Когда уже смеркалось, в фойе возникло какое-то оживление, и вскоре из дверей в сопровождении солидной свиты и многочисленной охраны вышел седой представительный человек. Это же президент Германского футбольного союза Эгидиус Браун! Вскочил с кофра, как с горячей сковородки, и с диктофоном "наперевес" рванул прямо к нему. "Господин президент, всего несколько вопросов!" - отчаянно выкрикнул я на своем оставлявшем желать лучшего на немецком. К футбольному боссу не подпускали, но он вдруг повернул голову в мою сторону: "О'кей!" Охранники, которые только что стояли стеной, мгновенно изобразили на, казалось, каменных лицах подобие улыбки и открыли для меня "зеленый коридор".

Роман Герцог (зліва) та Егідіус Браун (справа) Getty Images

Пока собеседник по моей просьбе излагал свое мнение о текущих футбольных делах, я успел пару раз глянуть по сторонам. Вокруг стояли люди, лица которых, мне показалось, я уже где-то видел. И точно не на футболе. Все они как-то уж чересчур доброжелательно, чуть ли не с умилением смотрели на меня. Откуда ни возьмись, появились кинооператоры с софитами и стали суетливо снимать мое интервью. Впрочем, времени глубоко проанализировать ситуацию не было –старался задать как можно больше вопросов.

Не могу не отдать должное собеседнику: он отвечал старательно, добросовестно и лишь после пятого вопроса, улыбнувшись, вежливо произнес "данке", дав понять, что интервью закончено. Затем этот приятный, с безупречными манерами человек в сопровождении свиты направился к ожидавшему его роскошному черному "мерседесу", который даже в сумерках блестел, как новая копейка.

Проводив собеседника благодарным взглядом, решил прослушать запись. К счастью, все было слышно превосходно. Не успел выключить диктофон, как подбежала незнакомая немка, на шее которой висела та самая журналистская аккредитация, которой мне так не хватало. Женщина была чрезвычайно взволнована.

- Как вам удалось взять у него интервью? – сверля взглядом, спросила коллега.

- У Эгидиуса Брауна?

- Какого Брауна? Не шутите – вы ведь только что говорили с президентом Федеративной Республики Германия Романом Херцогом!

"Хорошенькое дело!" – опешил я. Сердце забилось, как отбойный молоток в руках стахановца. Господи, ведь Херцог и Браун действительно похожи – оба седовласые, статные. Еще эти сумерки... Только теперь начал узнавать лица в свите. Там были известные политики, представители фракций в бундестаге... "Завотделом будет доволен, – подумал я. – Наверняка и во сне не мог представить, что президент Германии даст нам футбольное интервью".

Осмысливая происшедшее, все больше заводился. Как зверь в клетке взад-вперед шагал по пятачку у входа в театр, возбужденно вспоминая о нежданно-негаданно свалившемся на меня подарке – интервью с президентом ФРГ. В очередной раз проходя мимо стеклянной двери, машинально повернул голову в сторону фойе, где увидел вдруг… бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера. Уж этого человека, лицо которого десятилетиями не сходило с телевизионных экранов, не узнать я не мог. В напряженной позе он сидел у стены и, обхватив голову руками, думал очередную думу. Вообще Киссинджера нередко приглашали на футбольные тусовки в Германии. Американец родился под Нюрнбергом, известен был как поклонник "соккера" и команды второй бундеслиги "Гройтер Фюрт".

"У президента Германии интервью уже взял, теперь неплохо бы поговорить о футболе с бывшим госсекретарем США", –промелькнула в голове шальная мысль. Легко подумать, но как это сделать? Похоже, Киссинджер вовсе не собирался выходить из фойе.

Обуреваемый охотничьим азартом, который наверняка знаком каждому журналисту, я решил предпринять еще одну попытку прорваться сквозь ряды охранников. Напустив на себя самый серьезный вид, быстрым шагом направился к двери, где стоял знакомый мне человек "Найн". Поравнявшись с ним, уже был готов к тому, что он вновь выставит свою руку-шлагбаум, однако, к моему удивлению, ранее неприступный страж вдруг не только не загородил проход, а даже (о чудо!) наоборот предельно вежливо пропустил меня в фойе. Еще и подобострастно шепнул: "Проходите, пожалуйста". Ну конечно! Ведь только что на его глазах сам президент Германии охотно давал мне интервью.

Роман Герцог (зліва), Егідіус Браун (по центру) та Генрі Кіссінджер (справа) Getty Images

Через несколько секунд я уже представился Генри Киссинджеру. Он нацелился на меня усталыми мудрыми глазами, просветив взглядом, словно рентгеном. Не знаю, наверное, я чересчур впечатлительный, но мне показалось, что он сразу все про меня понял: кто я, что я, откуда, кто мои бабушки и дедушки.

Признаться, поначалу растерялся – из памяти вдруг начисто вылетели многие немецкие слова. Задавая первый вопрос, "бекал" и "мекал". Но поговорить о футболе бывший госсекретарь США и лауреат Нобелевской премии даже со столь "разобранным» журналистом не отказался! И хотя Киссинджер отвечал в основном общими фразами, формулируя их, к тому же, предельно дипломатично, я был, разумеется, на седьмом небе. "Спасибо! Большое спасибо!" - вырвалось у меня почему-то отнюдь не по-немецки, когда закончил интервью.

Генрі Кіссінджер Getty Images

Домой я не шагал, а летел – спешил похвастаться. И поделиться впечатлениями. Надо, президент Германии и бывший госсекретарь США в любой момент готовы болтать о футболе с абсолютно незнакомым журналистом! Уверен, обратись я к ним в тот день с вопросами о высокой политике, шансов получить интервью не было бы. А порассуждать о футболе, обсудить голы, поговорить о любимых игроках, вспомнить лучшие матчи – bitte schön, please, пожалуйста! Выходит, нормальные мужики, такие же болельщики, как и мы.

На следующее утро, позвонив заведующему отделом, возбужденно сообщил:

- Есть эксклюзивные интервью с президентом Германии Херцогом и бывшим государственным секретарем США Киссинджером о футболе!

- Ну что ж, неплохо, – услышал я в трубке ровный, без тени удивления, голос коллеги. - Можешь включить их в статью. И не забудь: времени у тебя в обрез.

Ответственный редактор – Станислав Лысак