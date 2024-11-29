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История дня. Как украинский журналист случайно пообщался с президентом Германии и пробился к Киссинджеру

Юхим Шаїнський — 29 ноября 2024, 12:00
Getty Images
История дня. Как украинский журналист случайно пообщался с президентом Германии и пробился к Киссинджеру

29 ноября прошлого года ушел из жизни известный американский политик Генри Киссинджер. Ему шел 101-й год.

Эта история, приключившаяся на исходе прошлого тысячелетия (звучит-то как!), началась довольно буднично. В моей съемной висбаденской квартире зазвонил телефон – звонок был явно международный. Я снял трубку и сразу узнал слегка хрипловатый голос нашего завотделом футбола.

- Старик, – начал он, – нужна большая аналитическая статья о проблемах германского футбола. Хорошо, если бы в ней прозвучали мнения известных тренеров, игроков, функционеров.

- Когда материал должен быть у тебя?

- Как всегда – вчера.

Отложив дела, я зарылся в горы немецких журналов и газет. Вскоре на глаза попалась крошечная заметка, которая меня необыкновенно воодушевила. Из нее узнал: завтра в висбаденском театре состоится футбольная конференция с участием не только ведущих германских тренеров, игроков и функционеров, но и известных политиков. Ура! Но как туда пробиться? В Германии без аккредитации никуда не попадешь, а чтобы ее в те времена получить, нужно было за несколько недель до мероприятия отправлять организаторам просительные письма.

Потом еще приходилось долго ждать ответа, который отнюдь не всегда был положительным. Впрочем, верилось в лучшее. "Журналистская сноровка и немалый опыт, подкрепленные кучей удостоверений, помогут пробиться в гущу событий", – несколько самонадеянно рассуждал я, отправляясь на "дело".

У входа в театр, в который на моих глазах одна за другой проникали футбольные звезды, стояли дюжие охранники. Я решил влиться в общий поток, надеясь, что он вынесет меня к Беккенбауэру, Нетцеру, Феллеру, Заммеру, лица которых еще с улицы успел разглядеть в ярком свете старинных люстр роскошного фойе. Но, похоже, я выделялся из общей массы. Страж порядка у дверей меня решительно остановил: "А вы куда?" Тут же предъявил ему международное журналистское удостоверение, которое, увы, не произвело никакого впечатления. "Найн", – вежливо, но твердо произнес охранник, а потом объяснил то, что я уже знал: вход разрешен только по пропускам, хлопотать о них надо было давным-давно.

Франц Бекенбауер та Гюнтер Нетцер

Франц Бекенбауер та Гюнтер Нетцер

Getty Images

Конечно, с ходу приврал, что ради этой конференции специально прилетел из-за границы, однако ложь во спасение на стража никак не подействовала. Не "пробили" его и вполне правдивые слова, что в редакции срочно ждут большую статью с "живыми" высказываниями германских звезд. "Ordnung muss sein", – уже глядя куда-то поверх меня, сухо изрек охранник. В который раз пришлось убедиться в необыкновенной силе этого чрезвычайно востребованного в стране выражения, означающего: "Порядок должен быть". Банально, но по сути верно. Что поделаешь, "найн" в Германии – это "найн", особенно в устах охранников, переубедить которых тяжелее, чем сдвинуть Бранденбургские ворота.

И все-таки даже у местных блюстителей порядка сердце – не камень. Увидев мое искреннее отчаяние, человек "Найн", как я его мысленно окрестил, неожиданно предложил: "Впустить вас не могу, но советую подежурить у входа. На конференции предусмотрены паузы. Кое-кто выйдет покурить. Попробуйте воспользоваться".

Что оставалось? Поблагодарил участливого стража и неподалеку от входа смиренно присел на свой видавший виды металлический кофр. Время тянулось ужасно медленно. Казалось, до момента, когда настал первый перерыв, прошла вечность. Но человек "Найн" был прав. В паузе действительно удалось перекинуться двумя-тремя словами с некоторыми курящими звездами. Увы, для фундаментальной статьи этого было явно мало.

Перерыв пролетел мгновенно, и мои собеседники снова скрылись в фойе. Опять тягостное ожидание. Все настойчивее стучались мысли: надо бы плюнуть и уйти, совсем не факт, что повезет в следующую паузу. Да и сколько, в конце концов, можно ожидать неизвестно чего? И все-таки заставил себя остаться.

Стражи с лицами сфинксов по-прежнему не давали мне никакой надежды на то, чтобы проникнуть в заветный театр. "День насмарку", – поглядывая на часы, вздыхал я… Когда уже смеркалось, в фойе возникло какое-то оживление, и вскоре из дверей в сопровождении солидной свиты и многочисленной охраны вышел седой представительный человек. Это же президент Германского футбольного союза Эгидиус Браун! Вскочил с кофра, как с горячей сковородки, и с диктофоном "наперевес" рванул прямо к нему. "Господин президент, всего несколько вопросов!" - отчаянно выкрикнул я на своем оставлявшем желать лучшего на немецком. К футбольному боссу не подпускали, но он вдруг повернул голову в мою сторону: "О'кей!" Охранники, которые только что стояли стеной, мгновенно изобразили на, казалось, каменных лицах подобие улыбки и открыли для меня "зеленый коридор".

Роман Герцог (зліва) та Егідіус Браун (справа)

Роман Герцог (зліва) та Егідіус Браун (справа)

Getty Images

Пока собеседник по моей просьбе излагал свое мнение о текущих футбольных делах, я успел пару раз глянуть по сторонам. Вокруг стояли люди, лица которых, мне показалось, я уже где-то видел. И точно не на футболе. Все они как-то уж чересчур доброжелательно, чуть ли не с умилением смотрели на меня. Откуда ни возьмись, появились кинооператоры с софитами и стали суетливо снимать мое интервью. Впрочем, времени глубоко проанализировать ситуацию не было –старался задать как можно больше вопросов.

Не могу не отдать должное собеседнику: он отвечал старательно, добросовестно и лишь после пятого вопроса, улыбнувшись, вежливо произнес "данке", дав понять, что интервью закончено. Затем этот приятный, с безупречными манерами человек в сопровождении свиты направился к ожидавшему его роскошному черному "мерседесу", который даже в сумерках блестел, как новая копейка.

Проводив собеседника благодарным взглядом, решил прослушать запись. К счастью, все было слышно превосходно. Не успел выключить диктофон, как подбежала незнакомая немка, на шее которой висела та самая журналистская аккредитация, которой мне так не хватало. Женщина была чрезвычайно взволнована.

- Как вам удалось взять у него интервью? – сверля взглядом, спросила коллега.

- У Эгидиуса Брауна?

- Какого Брауна? Не шутите – вы ведь только что говорили с президентом Федеративной Республики Германия Романом Херцогом!

"Хорошенькое дело!" – опешил я. Сердце забилось, как отбойный молоток в руках стахановца. Господи, ведь Херцог и Браун действительно похожи – оба седовласые, статные. Еще эти сумерки... Только теперь начал узнавать лица в свите. Там были известные политики, представители фракций в бундестаге... "Завотделом будет доволен, – подумал я. – Наверняка и во сне не мог представить, что президент Германии даст нам футбольное интервью".

Осмысливая происшедшее, все больше заводился. Как зверь в клетке взад-вперед шагал по пятачку у входа в театр, возбужденно вспоминая о нежданно-негаданно свалившемся на меня подарке – интервью с президентом ФРГ. В очередной раз проходя мимо стеклянной двери, машинально повернул голову в сторону фойе, где увидел вдруг… бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера. Уж этого человека, лицо которого десятилетиями не сходило с телевизионных экранов, не узнать я не мог. В напряженной позе он сидел у стены и, обхватив голову руками, думал очередную думу. Вообще Киссинджера нередко приглашали на футбольные тусовки в Германии. Американец родился под Нюрнбергом, известен был как поклонник "соккера" и команды второй бундеслиги "Гройтер Фюрт".

"У президента Германии интервью уже взял, теперь неплохо бы поговорить о футболе с бывшим госсекретарем США", –промелькнула в голове шальная мысль. Легко подумать, но как это сделать? Похоже, Киссинджер вовсе не собирался выходить из фойе.

Обуреваемый охотничьим азартом, который наверняка знаком каждому журналисту, я решил предпринять еще одну попытку прорваться сквозь ряды охранников. Напустив на себя самый серьезный вид, быстрым шагом направился к двери, где стоял знакомый мне человек "Найн". Поравнявшись с ним, уже был готов к тому, что он вновь выставит свою руку-шлагбаум, однако, к моему удивлению, ранее неприступный страж вдруг не только не загородил проход, а даже (о чудо!) наоборот предельно вежливо пропустил меня в фойе. Еще и подобострастно шепнул: "Проходите, пожалуйста". Ну конечно! Ведь только что на его глазах сам президент Германии охотно давал мне интервью.

Роман Герцог (зліва), Егідіус Браун (по центру) та Генрі Кіссінджер (справа)

Роман Герцог (зліва), Егідіус Браун (по центру) та Генрі Кіссінджер (справа)

Getty Images

Через несколько секунд я уже представился Генри Киссинджеру. Он нацелился на меня усталыми мудрыми глазами, просветив взглядом, словно рентгеном. Не знаю, наверное, я чересчур впечатлительный, но мне показалось, что он сразу все про меня понял: кто я, что я, откуда, кто мои бабушки и дедушки.

Признаться, поначалу растерялся – из памяти вдруг начисто вылетели многие немецкие слова. Задавая первый вопрос, "бекал" и "мекал". Но поговорить о футболе бывший госсекретарь США и лауреат Нобелевской премии даже со столь "разобранным» журналистом не отказался! И хотя Киссинджер отвечал в основном общими фразами, формулируя их, к тому же, предельно дипломатично, я был, разумеется, на седьмом небе. "Спасибо! Большое спасибо!" - вырвалось у меня почему-то отнюдь не по-немецки, когда закончил интервью.

Генрі Кіссінджер

Генрі Кіссінджер

Getty Images

Домой я не шагал, а летел – спешил похвастаться. И поделиться впечатлениями. Надо, президент Германии и бывший госсекретарь США в любой момент готовы болтать о футболе с абсолютно незнакомым журналистом! Уверен, обратись я к ним в тот день с вопросами о высокой политике, шансов получить интервью не было бы. А порассуждать о футболе, обсудить голы, поговорить о любимых игроках, вспомнить лучшие матчи – bitte schön, please, пожалуйста! Выходит, нормальные мужики, такие же болельщики, как и мы.

На следующее утро, позвонив заведующему отделом, возбужденно сообщил:

- Есть эксклюзивные интервью с президентом Германии Херцогом и бывшим государственным секретарем США Киссинджером о футболе!

- Ну что ж, неплохо, – услышал я в трубке ровный, без тени удивления, голос коллеги. - Можешь включить их в статью. И не забудь: времени у тебя в обрез.

Ответственный редактор – Станислав Лысак

статті Егідіус Браун Генрі Кіссінджер Роман Герцог