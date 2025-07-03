Начал у Фонсеки, прошел через "Мордор", стал лучшим джокером АПЛ. Каким футбольный мир запомнит Диогу Жоту

3 июля принесло для футбольных фанатов трагическую новость: в автокатастрофе погиб форвард Ливерпуля и сборной Португалии Диогу Жота. Ему было 28 лет, всего несколько недель назад он выиграл со сборной Португалии Лигу Наций. Чемпион рассказывает, каким он останется в памяти.

Начать нужно с того, что Жота – не имя и не фамилия Диогу. У него самая распространённая фамилия в Португалии, Сильва – и, например, в Чемпионшипе он играл именно под ней. Правила второго английского дивизиона строги и подразумевают выступление игроков именно под фамилиями. Но всё же фамилия слишком распространённая, и перед дебютом в одной лиге с Бернарду и Давидом Сильвами форвард вернулся к написанию "Diogo J." на футболке. "Жота" – название десятой буквы португальского алфавита, и под таким именем нападающий стал известен.

При этом, как вы понимаете, такими проблемами был озабочен форвард, чья дорога к признанию не была устлана розами.

Акселерат из Пасуша

Хотя Диогу родился в Порту, одноимённый клуб не заинтересовался игроком сразу. Жота прошёл школу Пасуш Феррейры – португальской команды, которая как раз в те времена переживала лучшие времена в своей истории. В сезоне-2012/13 Пасуш сенсационно занял третье место в чемпионате – и тогда же в его ряды был зачислен юный форвард.

Время показало, что "бронзовый" сезон был не более, чем вспышкой – уже в следующем сезоне Пасуш чуть не вылетел. Под руководством Паулу Фонсеки Жота быстро начал играть в основе, забил 15 голов в 45 матчах – и его следующей командой стал именно Порту. Правда, это не означало, что его приобрели именно "драконы": перспективного форварда купил Атлетико, который тут же отдал игрока в аренду.

Такой высокий интерес к средней, в общем, результативности был обусловлен тем, что игрок начал феерить очень рано. Дебютировал на профессиональном уровне он в 17 лет, впервые вышел на поле и забил в 18, очень большую роль играл в младших сборных Португалии, с их огромнейшей конкуренцией...

В Порту игрок тоже не затерялся, забив девять мячей в сезоне, по ходу которого ему исполнилось 20 лет. Атлетико, у которого тогда форвардов было на отдельную команду (Гризманн, Корреа, Торрес, Гамейро, Коста), впрочем, не планировал возвращать игрока из аренды – и тогда Жота стал частью, возможно, самого необычного проекта в истории английского футбола.

Исторический прорыв с проектом Жорже Мендеша

Английский городок Вулверхэмптон совсем недавно стал участником скандала. Игрок Челси Мадуэке, приехав на игру с "волками", написал в соцсетях: "Всё в этом городе – дерьмо". Он после этого и на поле обидел команду, оформив хет-трик (Челси выиграл 6:2), но всё равно заслужил осуждение.

Вулверхэмптон – один из знаковых, важнейших городов для Великобритании времён промышленной революции. Здесь добывали уголь, руду, известняк, тут же плавили сталь, позже начали делать автомобили... В общем, важнейший город для развития империи – что, впрочем, не отменяет факта, что даже британец Джон Рональд Руэл Толкиен придумал образ Мордора, побывав именно здесь. Чёрное от дыма и смога небо вдохновило классика на образ глубоко депрессивной земли.

Футбольный клуб из этого города переживал, без преувеличения, великие времена в пятидесятые, когда выигрывал титул за титулом, но к середине 2010-ых перестал о Европе даже мечтать. Второй, иногда даже третий дивизион, никаких перспектив – если в индустриальную эпоху Вулверхэмптон был просто "мрачным", то в постиндустриальную стал городом безработных.

И в эту глушь приехал агент номер один. Сам Жорже Мендеш загорелся, казалось бы, безнадёжной идеей: собрать в таком городе португальскую колонию и вернуть "волков" в мировой топ. Тот факт, что Жота после Порту поехал в Чемпионшип, пусть вас не удивляет. Девять голов за год – это, конечно, неплохо, но тот же Рубен Невеш ехал во второй дивизион в статусе одного из самых перспективных полузащитников мира. В какой-то момент не Валенсия, где Мендеш тоже пустил корни, а именно Вулвз стали для него главным активом.

Переехав из Португалии в Англию, Диогу получил только больше соотечественников на поле. Вулверхэмптон в определённый момент выпускал до 9 португальцев в стартовом составе – не говоря о том, что и в тренеры набирал соотечественников Диогу (Нуну Эшпириту Санту, Бруну Лаже). Естественно, в городе появлялось и окружение звёзд – Невеш рассказывал, что на день рождения, который он праздновал именно на месте работы, пришло 30 соотечествеников – и это могло бы вызывать претензии, если бы не великолепные результаты. "Волки" вышли не только в АПЛ, но и в Лигу Европы! Более того: там дошли до четвертьфинала.

Именно в этом историческом сезоне Жота добился нетривиального достижения: забил в еврокубках больше, чем в чемпионате. 7 голов в АПЛ – и 9 голов в Лиге Европы. Такому подвигу не помешало даже удаление в одной из игр – ведь Эспаньолу и Бешикташу португалец забил по хет-трику. Красиво, ярко, позволило получить первые вызовы в национальную сборную – но никак не отменяло тот факт, что в Вулверхэмптоне португалец стал запасным. Рауль Хименес не оставлял шансов, он был одним из лучших форвардов всей лиги.

Ливерпуль: лучший суперсаб Премьер-лиги

Возможно, поэтому многих удивлял трансфер игрока в Ливерпуль – ведь Диогу даже в более слабой команде был запасным. Но оказалось, что "красные" приобретали не звезду, а особенные футбольные скиллы.

Феноменально открываясь и изучая уставшего соперников, Диогу спас для Ливерпуля очень много матчей. В прошлом сезоне Жота установил рекорд клуба, забив самый быстрый гол после выхода на замену. В матче с Ноттингемом португалец вышел во втором тайме, пришёл на угловой и отличился первым же касанием.

Английская Премьер-лига приняла Жоту недружелюбно: он много страдал от травм. Но этот неприятный фактор мотивировал Диогу напомнить лиге, подзабывшей о Сульшере-игроке и привыкшей воспринимать его как тренера, про амплуа суперсаба. За время на Энфилде Диогу отличился после выхода на замену 12 раз – и регулярно помогал отличиться другим, усиливая игру своей активностью.

2025-й имел все шансы стать для Диогу временем прорыва. Выигран первый большой трофей с Ливерпулем, выиграна Лига Наций, "красные" мощнейшим образом усиливают состав – в таких командах и запасным быть почётно. 28 лет – уже немало, но "джокером" можно лет до 40 быть. В общем, в июне Диогу наконец оформил отношения со своей девушкой Рутой Кардозу, которая ранее родила ему троих детей. А в июле Жота вместе со своим братом перевернулись в машине во время обгона. Спасти никого из них не удалось...

Футбольный мир прощается с Жотой

Юрген Клопп: " Мое сердце разбито от горя, узнав о кончине Диогу и его брата Андре. Диогу был не только фантастическим игроком, но и отличным другом, любящим и заботливым мужем и отцом! Мы будем очень скучать по тебе. Все мои молитвы, мысли и силы — Руте, детям, семье, друзьям и всем, кто их любил. Покойся с миром — люблю ".

Криштиану Роналду: " Просто немыслимо. Только что мы были вместе в сборной, недавно ты женился. Я выражаю свои соболезнования твоей семье, твоей жене и твоим детям. Пускай с ними будет вся сила этого мира. Я знаю, что ты всегда будешь с ними. Покойтесь с миром, Диогу и Андре. Мы все будем скучать по вам ".

Алексис МакАллистер: " Не могу в это поверить. Я всегда буду помнить твои улыбки, твой гнев, твой интеллект, твою дружбу и все, что делало тебя человеком. Это очень больно, нам будет тебя не хватать. Покойся с миром, дорогой Диогу ".

Рубен Невеш: " Говорят, что мы по-настоящему теряем людей только тогда, когда мы забываем о них. Я никогда не забуду тебя! "

Дарвин Нуньес: " Нет слов, способных унять такую большую боль. Я всегда буду вспоминать тебя с улыбкой. Ты был отличным партнером и на поле, и за его пределами. Семье желаю сил. Я думаю, что, где бы он ни был, Диогу всегда будет с вами – особенно с женой и детьми ".