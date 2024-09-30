Куртуа пропустит несколько ближайших матчей Реала – источник

Основной вратарь мадридского Реала, бельгиец Тибо Куртуа, выбыл из игры до завершения международной паузы из-за травмы, которую он получил в дерби из Атлетико.

Об этом сообщает журналист издания The Athletic Гильермо Рай.

По информации источника, точные сроки восстановления голкипера пока неизвестны. Но "сливочные" не ожидают, что он вернется раньше, чем завершится октябрьская пауза, вызвавшая матчами сборных.

Если подозрения "королевского клуба" правдивы, то Куртуа точно пропустит две игры: против Лилля в Лиге чемпионов (2 октября) и против Вильярреала в Ла Лиге (5 октября).

🚩 Thibaut Courtois is out. We will soon know the extent of the injury through an MRI scan, although Madrid do not expect him to return until (at least) after the international break. @TheAthleticFC — Guillermo Rai (@GuillermoRai_) September 30, 2024

Напомним, ранее сообщалось, что в случае травмы бельгийца будет заменять украинский вратарь Реала Андрей Лунин. В сезоне-2023/24 украинец сыграл 31 матч на клубном уровне, из которых 12 отстоял на ноль и пропустил 32 гола. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 25 миллионов евро.