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Куртуа пропустит несколько ближайших матчей Реала – источник

Андрій Яросименко — 30 сентября, 13:54
Куртуа пропустит несколько ближайших матчей Реала – источник
Тібо Куртуа
Getty images

Основной вратарь мадридского Реала, бельгиец Тибо Куртуа, выбыл из игры до завершения международной паузы из-за травмы, которую он получил в дерби из Атлетико.

Об этом сообщает журналист издания The Athletic Гильермо Рай.

По информации источника, точные сроки восстановления голкипера пока неизвестны. Но "сливочные" не ожидают, что он вернется раньше, чем завершится октябрьская пауза, вызвавшая матчами сборных.

Если подозрения "королевского клуба" правдивы, то Куртуа точно пропустит две игры: против Лилля в Лиге чемпионов (2 октября) и против Вильярреала в Ла Лиге (5 октября).

Напомним, ранее сообщалось, что в случае травмы бельгийца будет заменять украинский вратарь Реала Андрей Лунин. В сезоне-2023/24 украинец сыграл 31 матч на клубном уровне, из которых 12 отстоял на ноль и пропустил 32 гола. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 25 миллионов евро.

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