27 лет назад Динамо уничтожило Барселону в Киеве: как это было

22 октября 1997 состоялся легендарный матч в рамках Лиги чемпионов между киевским Динамо и каталонской Барселоной.

Украинский коллектив под руководством Валерия Лобановского принимал на 100-тысячном "Олимпийском" наглого Луи ван Гала, который только возглавил испанский коллектив. Нидерландец пытался создать свой Аякс в Барселоне, но что-то у звездного тренера пошло не так. Матч с Динамо – яркий тому пример.

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Динамо удивило своего оппонента жаждой забить гол уже с первых минут. "Бело-синие" атаковали, ища свободное пространство для момента, чтобы забить. Первому это удалось сделать Сергею Реброву, почти с нулевого угла отправившему мяч в ворота! Голкипер даже не понял, как это произошло.

Второй гол пришел уже на 32-й минуте. Юрий Максимов закончил длительную атаку киевлян своим точным выстрелом, поймав голкипера на позиционной ошибке.

Во втором тайме Барселона надеялась на камбэк или хотя бы гол престижа, однако и здесь ей не повезло. Сначала голкипер испанцев Рууд Хесп получил удаление за фол последней надежды, а уже через несколько минут Юрий Калитвинцев довел счет до разгромного.

Перед ответным матчем ван Гал пообещал "уничтожить" киевлян, заявив, что его команда сможет забить четыре гола. Но это уже немного другая история.

Динамо – Барселона 3:0

Голы: Ребров (6), Максимов (32), Калитвинцев (65).

Динамо: Шовковский, Лужный (Волосянко, 62), Головко, Ващук, Дмитрулин, Гусин, Калитвинцев, Косовский, Максимов (Михайленко, 83), Шевченко, Ребров.

Барселона: Хесп, Феррер, Коуту, Оскар (Бускетс, 63), Фигу (Чичич, 82), Ривальдо, Серхи, Дюгарри (Пиччи, 80), Энрике, Райцигер, Рохер.