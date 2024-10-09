25 лет назад Шевченко забил легендарный гол в ворота России: как это было

9 октября 1999 года был забит один из важнейших председателей в истории сборной Украины. Андрей Шевченко стал героем нации, а сейчас мы можем пересматривать этот момент и получать удовольствие. Давайте вспомним, как это было.

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Сборные Украины и России впервые встретились в отборочном раунде чемпионата Европы-2000. Тогда "желто-синие" дома одержали победу со счетом 3:2, а решающий матч проходил в Москве.

УАФ

Россияне открыли счет на 75-й минуте благодаря голу Валерия Карпина. На последних минутах наша сборная получила штрафной удар, который не выглядел опасно. 23-летний Андрей Шевченко подошел к мячу, однако тогдашний тренер украинской команды Йожеф Сабо призвал пойти нападающего в штрафную.

"Йожеф Йожефович, успокойтесь. Я сейчас убью", – сказал Шевченко.

Дальше произошло историческое событие. Шевченко сравнял счет, забив прямым ударом со штрафного с 40 метров, использовав ошибку вратаря Александра Филиминова. Теперь счет на табло 1:1, а это значит, что сборная получила нужный для себя результат и выходит на Евро.

Отметим, что Украина заняла в этом отборе второе место, набрав 20 очков, а Россия заняла третье место с 19 баллами, не сумев пробиться на турнир.