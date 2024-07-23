Плей-офф для Украины и европейский чемпион: искусственный интеллект сделал прогноз на Олимпийский футбольный турнир
С 24 июля по 10 августа в рамках Олимпийских игр 2024 года во Франции состоится мужской футбольный турнир. В нем за медали будут соревноваться шестнадцать сборных стран, разделенных на четыре группы.
Мы спросили у самого известного чат-бота и виртуального помощника с искусственным интеллектом Chat GPT о его видении грядущего олимпийского футбольного турнира.
Отметим, что сам ИИ объясняет, что учитывает исторические результаты, текущую силу команды и общие футбольные тренды, а также предупреждает, что результаты могут отличаться от реальных из-за сложных динамических факторов, таких как: форма игроков, травмы и прочее.
Групповой этап
Группа A
- Франция: 9 очков (3 победы)
- Соединенные Штаты Америки: 6 очков (2 победы, 1 поражение)
- Новая Зеландия: 3 очка (1 победа, 2 поражения)
- Гвинея: 0 очков (3 поражения)
Результаты матчей:
- Франция 3:1 США
- Гвинея 1-2 Новая Зеландия
- Франция 4-0 Гвинея
- США 2-1 Новая Зеландия
- Франция 2-0 Новая Зеландия
- США 3-0 Гвинея
Группа B
- Аргентина: 7 очков (2 победы, 1 ничья)
- Украина: 7 очков (2 победы, 1 ничья)
- Марокко: 3 очка (1 победа, 2 поражения)
- Ирак: 0 очков (3 поражения)
Результаты матчей:
- Аргентина 2-1 Марокко
- Украина 3-0 Ирак
- Аргентина 1-1 Украина
- Марокко 2-0 Ирак
- Аргентина 2-0 Ирак
- Украина 1-0 Марокко
Группа C
- Испания: 9 очков (3 победы)
- Египет: 4 очка (1 победа, 1 ничья, 1 поражение)
- Узбекистан: 4 очка (1 победа, 1 ничья, 1 поражение)
- Доминиканская Республика: 0 очков (3 поражения)
Результаты матчей:
- Узбекистан 1-2 Испания
- Египет 2-1 Доминиканская Республика
- Испания 3-0 Доминиканская Республика
- Узбекистан 1-1 Египет
- Испания 2-1 Египет
- Узбекистан 2-0 Доминиканская Республика
Группа D
- Япония: 9 очков (3 победы)
- Парагвай: 4 очка (1 победа, 1 ничья, 1 поражение)
- Израиль: 2 очка (2 ничьи, 1 поражение)
- Мали: 1 очко (1 ничья, 2 поражения)
Результаты матчей
- Япония 2-1 Парагвай
- Мали 1-1 Израиль
- Япония 2-0 Мали
- Парагвай 1-1 Израиль
- Япония 3-0 Израиль
- Парагвай 2-1 Мали
По итогам группового этапа большинство фаворитов выйдут в плей-офф. В частности радует, что Chat GPT высоко оценивает шансы сборной Украины, 7 очков из 9 и выход на следующую стадию было бы отличным достижением для подопечных Руслана Ротаня.
Плей-офф, 1/4 финала
- Франция 3:1 Египет
- Аргентина 2:0 Парагвай
- Испания 2:1 США
- Япония 1:0 Украина
Полуфинал
- Франция 2:1 Аргентина
- Испания 1:0 Япония
Матч за бронзовые медали
- Аргентина 2:1 Япония
Финал
- Франция 2:1 Испания
По мнению искусственного интеллекта, после выигранного чемпионата Европы-2024, Олимпийская сборная Испании не сможет закрепить успех взрослой команды. Также Франция во главе с Тьерри Анри, которая должна выиграть домашнюю Олимпиаду, преодолеет по пути в финал действующих победителей Копа Америка — Аргентину.
MVP Олимпийского футбольного турнира
Лучший игрок турнира — Райан Шерки (Франция)
Лучший бомбардир турнира — Райан Шерки (Франния)
Лучший ассистент - Такефуса Кубо (Япония)