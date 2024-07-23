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Плей-офф для Украины и европейский чемпион: искусственный интеллект сделал прогноз на Олимпийский футбольный турнир

Станіслав Лисак — 23 июля, 20:00
Плей-офф для Украины и европейский чемпион: искусственный интеллект сделал прогноз на Олимпийский футбольный турнир

С 24 июля по 10 августа в рамках Олимпийских игр 2024 года во Франции состоится мужской футбольный турнир. В нем за медали будут соревноваться шестнадцать сборных стран, разделенных на четыре группы.

Мы спросили у самого известного чат-бота и виртуального помощника с искусственным интеллектом Chat GPT о его видении грядущего олимпийского футбольного турнира.

Отметим, что сам ИИ объясняет, что учитывает исторические результаты, текущую силу команды и общие футбольные тренды, а также предупреждает, что результаты могут отличаться от реальных из-за сложных динамических факторов, таких как: форма игроков, травмы и прочее.

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Групповой этап

Группа A

  1. Франция: 9 очков (3 победы)
  2. Соединенные Штаты Америки: 6 очков (2 победы, 1 поражение)
  3. Новая Зеландия: 3 очка (1 победа, 2 поражения)
  4. Гвинея: 0 очков (3 поражения)

Результаты матчей:

  • Франция 3:1 США
  • Гвинея 1-2 Новая Зеландия
  • Франция 4-0 Гвинея
  • США 2-1 Новая Зеландия
  • Франция 2-0 Новая Зеландия
  • США 3-0 Гвинея

Группа B

  1. Аргентина: 7 очков (2 победы, 1 ничья)
  2. Украина: 7 очков (2 победы, 1 ничья)
  3. Марокко: 3 очка (1 победа, 2 поражения)
  4. Ирак: 0 очков (3 поражения)

Результаты матчей:

  • Аргентина 2-1 Марокко
  • Украина 3-0 Ирак
  • Аргентина 1-1 Украина
  • Марокко 2-0 Ирак
  • Аргентина 2-0 Ирак
  • Украина 1-0 Марокко
Фото — прессслужба УАФ

Фото — прессслужба УАФ

Группа C

  1. Испания: 9 очков (3 победы)
  2. Египет: 4 очка (1 победа, 1 ничья, 1 поражение)
  3. Узбекистан: 4 очка (1 победа, 1 ничья, 1 поражение)
  4. Доминиканская Республика: 0 очков (3 поражения)

Результаты матчей:

  • Узбекистан 1-2 Испания
  • Египет 2-1 Доминиканская Республика
  • Испания 3-0 Доминиканская Республика
  • Узбекистан 1-1 Египет
  • Испания 2-1 Египет
  • Узбекистан 2-0 Доминиканская Республика

Группа D

  1. Япония: 9 очков (3 победы)
  2. Парагвай: 4 очка (1 победа, 1 ничья, 1 поражение)
  3. Израиль: 2 очка (2 ничьи, 1 поражение)
  4. Мали: 1 очко (1 ничья, 2 поражения)

Результаты матчей

  • Япония 2-1 Парагвай
  • Мали 1-1 Израиль
  • Япония 2-0 Мали
  • Парагвай 1-1 Израиль
  • Япония 3-0 Израиль
  • Парагвай 2-1 Мали

По итогам группового этапа большинство фаворитов выйдут в плей-офф. В частности радует, что Chat GPT высоко оценивает шансы сборной Украины, 7 очков из 9 и выход на следующую стадию было бы отличным достижением для подопечных Руслана Ротаня.

Фото — пресс-служба УАФ

Фото — пресс-служба УАФ

Плей-офф, 1/4 финала

  • Франция 3:1 Египет
  • Аргентина 2:0 Парагвай
  • Испания 2:1 США
  • Япония 1:0 Украина

Полуфинал

  • Франция 2:1 Аргентина
  • Испания 1:0 Япония

Матч за бронзовые медали

  • Аргентина 2:1 Япония

Финал

  • Франция 2:1 Испания
Фото — Getty Images

Фото — Getty Images

По мнению искусственного интеллекта, после выигранного чемпионата Европы-2024, Олимпийская сборная Испании не сможет закрепить успех взрослой команды. Также Франция во главе с Тьерри Анри, которая должна выиграть домашнюю Олимпиаду, преодолеет по пути в финал действующих победителей Копа Америка — Аргентину.

MVP Олимпийского футбольного турнира

Лучший игрок турнира — Райан Шерки (Франция)

Лучший бомбардир турнира — Райан Шерки (Франния)

Лучший ассистент - Такефуса Кубо (Япония)

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