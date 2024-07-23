Плей-офф для Украины и европейский чемпион: искусственный интеллект сделал прогноз на Олимпийский футбольный турнир

С 24 июля по 10 августа в рамках Олимпийских игр 2024 года во Франции состоится мужской футбольный турнир. В нем за медали будут соревноваться шестнадцать сборных стран, разделенных на четыре группы.

Мы спросили у самого известного чат-бота и виртуального помощника с искусственным интеллектом Chat GPT о его видении грядущего олимпийского футбольного турнира.

Отметим, что сам ИИ объясняет, что учитывает исторические результаты, текущую силу команды и общие футбольные тренды, а также предупреждает, что результаты могут отличаться от реальных из-за сложных динамических факторов, таких как: форма игроков, травмы и прочее.

Групповой этап

Группа A

Франция: 9 очков (3 победы) Соединенные Штаты Америки: 6 очков (2 победы, 1 поражение) Новая Зеландия: 3 очка (1 победа, 2 поражения) Гвинея: 0 очков (3 поражения)

Результаты матчей:

Франция 3:1 США

Гвинея 1-2 Новая Зеландия

Франция 4-0 Гвинея

США 2-1 Новая Зеландия

Франция 2-0 Новая Зеландия

США 3-0 Гвинея

Группа B

Аргентина: 7 очков (2 победы, 1 ничья) Украина: 7 очков (2 победы, 1 ничья) Марокко: 3 очка (1 победа, 2 поражения) Ирак: 0 очков (3 поражения)

Результаты матчей:

Аргентина 2-1 Марокко

Украина 3-0 Ирак

Аргентина 1-1 Украина

Марокко 2-0 Ирак

Аргентина 2-0 Ирак

Украина 1-0 Марокко

Фото — прессслужба УАФ

Группа C

Испания: 9 очков (3 победы) Египет: 4 очка (1 победа, 1 ничья, 1 поражение) Узбекистан: 4 очка (1 победа, 1 ничья, 1 поражение) Доминиканская Республика: 0 очков (3 поражения)

Результаты матчей:

Узбекистан 1-2 Испания

Египет 2-1 Доминиканская Республика

Испания 3-0 Доминиканская Республика

Узбекистан 1-1 Египет

Испания 2-1 Египет

Узбекистан 2-0 Доминиканская Республика

Группа D

Япония: 9 очков (3 победы) Парагвай: 4 очка (1 победа, 1 ничья, 1 поражение) Израиль: 2 очка (2 ничьи, 1 поражение) Мали: 1 очко (1 ничья, 2 поражения)

Результаты матчей

Япония 2-1 Парагвай

Мали 1-1 Израиль

Япония 2-0 Мали

Парагвай 1-1 Израиль

Япония 3-0 Израиль

Парагвай 2-1 Мали

По итогам группового этапа большинство фаворитов выйдут в плей-офф. В частности радует, что Chat GPT высоко оценивает шансы сборной Украины, 7 очков из 9 и выход на следующую стадию было бы отличным достижением для подопечных Руслана Ротаня.

Фото — пресс-служба УАФ

Плей-офф, 1/4 финала

Франция 3:1 Египет

Аргентина 2:0 Парагвай

Испания 2:1 США

Япония 1:0 Украина

Полуфинал

Франция 2:1 Аргентина

Испания 1:0 Япония

Матч за бронзовые медали

Аргентина 2:1 Япония

Финал

Франция 2:1 Испания

Фото — Getty Images

По мнению искусственного интеллекта, после выигранного чемпионата Европы-2024, Олимпийская сборная Испании не сможет закрепить успех взрослой команды. Также Франция во главе с Тьерри Анри, которая должна выиграть домашнюю Олимпиаду, преодолеет по пути в финал действующих победителей Копа Америка — Аргентину.

MVP Олимпийского футбольного турнира

Лучший игрок турнира — Райан Шерки (Франция)

Лучший бомбардир турнира — Райан Шерки (Франния)

Лучший ассистент - Такефуса Кубо (Япония)