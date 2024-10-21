Рома перед матчем с Динамо уступила Интеру: обзор матча Серии А

Римская Рома без шансов уступила действующему чемпиону Интера в рамках 8 тура чемпионата Италии (0:1).

Обзор матча

Единственный гол на счету нападающего Интера Лаутаро Мартинеса. Украинский форвард "волков" Артем Довбик отыграл полный матч и записал в свой актив два удара по воротам (оба неточные).

Чемпионат Италии – Серия А

20 октября, 8 тур

Рома – Интер 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – 60 Мартинес

Рома имеет в активе 10 очков и занимает 10-ю строчку в турнирной таблице Серии А. Следующий матч команда сыграет 24 октября против киевского Динамо в Лиге Европы.